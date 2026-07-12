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England Norway winners losers GFXGOAL
Thomas Hindle

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Anime-se, Thomas - você está na semifinal da Copa do Mundo! Vencedores e perdedores: o técnico da Inglaterra, Tuchel, se recusa a se deleitar com mais uma exibição brilhante de Jude Bellingham, enquanto Erling Haaland volta para casa com um suspiro

Vencedores & perdedores
Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel
J. Bellingham
E. Haaland
Especiais e Opinião
Noruega x Inglaterra
Análises

A maior ovação da noite aconteceu quando Jude Bellingham fez sua despedida. Ele não precisou de muito tempo. Até mesmo a maneira como saiu de campo foi decidida — uma corrida direta, alguns beijos e um aceno para a torcida. Foi bem parecido com o resto de sua atuação. Bellingham assumiu o controle da partida e moldou-a à sua vontade. Ele marcou dois gols decisivos e fez muitas outras coisas importantes também — desarmes, passes, dribles, gritos.

A Inglaterra venceu por 2 a 1 na prorrogação. E se a vitória da semana passada no Azteca foi obra de 11 jogadores empenhados, esta foi de Bellingham e outros 16. Thomas Tuchel, porém, não ficou satisfeito — algo que deixou claro após a partida. Ele classificou a atuação da Inglaterra como ruim, carente de qualidade técnica. Isso pode até ser verdade, mas agora há uma semifinal da Copa do Mundo pela frente. O que importa aqui são os resultados, não os métodos.

Havia rumores esporádicos antes do início da partida de que o jogo poderia ser adiado devido ao calor — e certamente parecia ser o caso no ar abafado do sul da Flórida. A Inglaterra jogou assim também no início da partida e careceu de agilidade nos passes, apesar de ter controle quase total.

No entanto, a Noruega abriu o placar. Na verdade, foi preciso um pouco de sorte. Andreas Schjelderup certamente tentava cruzar quando lançou a bola para a trave oposta, em direção a Erling Haaland, e deu de ombros com satisfação quando a bola bateu na trave e entrou aos 36 minutos. Bellingham acordou a Inglaterra pouco antes do intervalo. Anthony Gordon cortou a bola para dentro. Bellingham controlou, avançou e finalizou no canto inferior com o pé menos habilidoso. O placar poderia ter sido 2 a 1 no intervalo quando Bellingham lançou Harry Kane. Mas o capitão da Inglaterra saiu um pouco antes da hora — e viu seu habilidoso chute por cima ser anulado.

A Noruega partiu para cima logo no início do segundo tempo. E quase marcou o segundo gol também. Torbjorn Heggem mandou a bola no ângulo superior da rede após um escanteio, mas o VAR anulou o gol depois que Haaland empurrou Elliot Anderson no momento em que a bola foi cruzada. Eles chegaram perto novamente aos 75 minutos, quando Kristoffer Ajer cabeceou na trave. A Inglaterra teve algumas chances no final do segundo tempo, com destaque para um passe perigoso de Bukayo Saka que ninguém conseguiu converter. Fora isso, porém, o jogo parecia destinado à prorrogação.

A Inglaterra marcou logo no início da prorrogação. O goleiro espalmou um chute perigoso de Morgan Rogers. Três jogadores noruegueses ficaram parados. Bellingham não, e mandou a bola para o fundo da rede no rebote. E então tudo se resumiu à defesa, algo que essa seleção inglesa de repente parece adorar. Dan Burn afastou algumas bolas de cabeça. Jordan Pickford não precisou fazer nenhuma defesa. Rumo às semifinais, então — apesar das reclamações de Tuchel.

O GOAL analisa os vencedores e perdedores do Miami Stadium, enquanto a Inglaterra mais uma vez se esforçou ao máximo para garantir um confronto emocionante contra a Argentina em Atlanta na quarta-feira...

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Jude Bellingham

    Quantas vezes isso ainda vai acontecer? A esta altura, Bellingham já está acostumado a salvar a Inglaterra. Aconteceu contra a Croácia. Aconteceu contra o Panamá. Aconteceu contra o México. E aconteceu novamente aqui. Ele ficou meio à margem do jogo nos primeiros 45 minutos, entrando e saindo da jogada — um toque esquisito aqui e ali, enquanto se esforçava para encontrar espaço.

    Então, surgiu uma oportunidade. Gordon o encontrou em um raro espaço livre. Bellingham avançou, basicamente correndo em uma linha reta muito convincente. Ele finalizou com a esquerda, pegou a bola e correu de volta até a linha do meio-campo. Ele quase deu uma assistência antes do intervalo também, quando lançou Kane em profundidade. Após o intervalo, ele jogou um pouco mais recuado. Declan Rice foi substituído. Eze entrou em campo. Bellingham passou da posição 10 para a 8 e se saiu bem.

    A segunda parte de Jude aconteceu na prorrogação. Desta vez, foi tudo instinto. Morgan Rogers chutou. O goleiro espalmou. Bellingham aproveitou. Ele é agora o segundo jogador mais jovem a marcar dois gols em partidas consecutivas das oitavas de final da Copa do Mundo. O primeiro? Um adolescente chamado Pelé. Não é má companhia. Até mesmo um Tuchel mal-humorado conseguiu resumir a situação de forma bastante poética: “Junte Harry e Jude e eles farão o resto.”

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  • Erling HaalandGetty

    PERDEDOR: Erling Haaland

    Este deveria ter sido o jogo de Haaland e Kane. Pelo menos, era essa a expectativa antes da partida. E, embora ambos os jogadores tenham tido uma noite discreta, na verdade, Haaland foi quem mais decepcionou. A Inglaterra conseguiu neutralizá-lo da melhor maneira possível. Ele conseguiu apenas 21 toques na bola, dos quais cinco ocorreram na área da Inglaterra. Teve duas meias-chances — uma defendida, a outra foi para fora. E também nunca conseguiu realmente se destacar nas jogadas de contra-ataque. Haaland poderia ter tido seu momento quando Alex Sorloth teve a oportunidade de cruzar para ele, mas o atacante do Atlético de Madrid optou por ir sozinho e desperdiçou a chance.

    O mérito também é da Inglaterra, que soube marcá-lo bem. John Stones aproveitou sua boa atuação no Azteca e jogou os 120 minutos completos. Marc Guehi também fez sua parte. Haaland foi substituído na metade da prorrogação. Assim termina uma sequência memorável de 14 jogos consecutivos marcando gols e uma boa, embora tardia, estreia na Copa do Mundo. Ele desapareceu nesta partida, mas certamente estará de volta.

    “Fomos muito, muito bem hoje na defesa central. Eles marcaram Haaland sem parar... foram físicos, foram corajosos, foram muito, muito fortes durante toda a partida”, disse Tuchel.

  • Elliot AndersonGetty

    VENCEDOR: Elliot Anderson

    Anderson tem se saído bem nesta Copa do Mundo. Ele está claramente entre os favoritos de Tuchel, tendo sido integrado ao time desde o início e recebido a confiança de jogar praticamente todos os minutos. Tuchel claramente o vê como o elo de ligação no meio-campo, o jogador que mantém tudo coeso. É uma função para a qual ele está apto, mas que ainda não dominou nesta Copa do Mundo.

    Às vezes, o espaçamento parece errado, as lacunas são muito grandes. Anderson passa a bola lateralmente com um pouco de frequência demais. Feche um olho, incline a cabeça para o lado, e é quase como se estivesse vendo Jordan Henderson ali. Isso não é algo ruim, mas nos disseram que Anderson era um pouco mais avançado. Esse é um jogador que vale mais de 100 milhões de libras. Foi aqui que ele mostrou seu valor.

    Rice foi substituído no intervalo. Eberechi Eze entrou em campo. A configuração do meio-campo mudou. E Anderson, às vezes jogando praticamente sozinho, segurou o time. À medida que a partida se tornava mais irregular, a nova contratação do Man City parecia mais calmo. Ele completou o segundo maior número de passes na partida, deu o segundo maior número de passes para a frente e fez mais recuperações defensivas do que qualquer outro jogador. Ele também deu início à jogada que levou ao gol de empate da Inglaterra. Foi uma atuação completa no meio-campo, exatamente quando a Inglaterra mais precisava.

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  • Orjan NylandGetty

    PERDEDOR: Orjan Nyland

    De herói a zero. É uma reviravolta infeliz, na verdade. Nyland foi excelente contra o Brasil, quando a Noruega lutou para superar a Seleção. Ele fez uma defesa atrás da outra e defendeu um pênalti logo no início. Naquele dia, ele foi um herói. Hoje, porém, cometeu um erro crucial.

    O chute de Morgan Rogers aos 93 minutos teve muita força, e Nyland fez bem em defendê-lo. Mas, em vez de segurar a bola com o corpo, o goleiro norueguês deixou-a escapar e cair na trajetória de Bellingham — que não desperdiçou a chance. E esse foi realmente o momento decisivo da partida.

    Nyland estava em lágrimas ao final da partida e precisou ser consolado pelos companheiros. Um final infeliz para uma Copa do Mundo que, de resto, foi maravilhosa.

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    VENCEDOR: Thomas Tuchel

    É, objetivamente, um pouco engraçado que Tuchel não esteja satisfeito. Claro, ele pode ter seus padrões e seus ajustes táticos. Ele claramente quer que essa seleção da Inglaterra seja bastante boa. Mas a realidade, reconhecidamente encorajadora, é que a Inglaterra está em sua quarta semifinal de Copa do Mundo na história, e a segunda em 36 anos.

    Suas reclamações pós-jogo — de que a Inglaterra jogou de forma desleixada, que não movimentou a bola com rapidez suficiente, que faltou qualidade técnica — são todas justas. Ele tem uma maneira específica como quer que essa seleção jogue. “Sou um técnico de futebol. Acho que podemos jogar melhor. Não foi uma partida de alto nível, de modo geral. O técnico de futebol que há em mim ainda acredita que podemos e temos que jogar um futebol melhor”, disse Tuchel.

    No entanto, quando isso não se concretizou totalmente no calor de Miami, Tuchel optou por outro caminho. Ele demonstrou sua qualidade como técnico durante a partida. Suas substituições foram implacáveis, oportunas e eficazes. Rice saiu no intervalo, quando já não tinha mais forças; Eze foi ganhando espaço no jogo e foi fundamental na prorrogação. Noni Madueke nunca conseguiu entrar no ritmo no primeiro tempo; Bukayo Saka, que ainda fazia caretas ao correr, ofereceu um pouco mais de qualidade. Todos fizeram sua parte: Reece James, Djed Spence, Morgan Rogers, Dan Burn.

    Foi uma atuação corajosa e oportunista. Foi cheia de empenho. Talvez essa não seja a equipe que Tuchel imagina, mas ele tem utilizado seu elenco com maestria para influenciar os jogos. Será que isso levará a Inglaterra à Copa do Mundo? Isoladamente, não. Mas ele está conduzindo a Inglaterra à vitória. Isso não é nada além de algo positivo.

    “Esses são momentos para aproveitar ao máximo. Estou muito orgulhoso dos jogadores e impressionado com a mentalidade deles. Todo o crédito vai para eles”, disse Tuchel.

  • Declan RiceGetty

    PERDEDOR: Declan Rice

    Tuchel revelou após a partida que a substituição de Rice foi, de certa forma, um risco calculado. O meio-campista central havia passado grande parte dos três dias anteriores de cama. Ele sabia que não conseguiria contar com 90 minutos de um de seus principais jogadores — especialmente com aquele calor. Isso significava tomar algumas decisões difíceis. Rice saiu, na verdade, mais cedo do que seria necessário — apenas para garantir que Tuchel pudesse manter a flexibilidade mais tarde.

    “Colocamos [Eze] e [Saka] na ala direita, o que significava que teríamos que tirar [Anderson] ou [Rice]… Eu sabia que ele não aguentaria os 90 minutos, e havia a possibilidade de a partida ir para os 120. Então, não quis desperdiçar outra chance; por isso, a decisão foi tirar Rice mais cedo do que o necessário para guardar outra substituição para mais tarde”, disse Tuchel.

    Mas também foi uma decisão justa para Rice, que passou por dificuldades durante os 45 minutos. Ele parecia uma sombra do que costuma ser desde o início: com as pernas pesadas, cansado e, com muita frequência, curvado. Nem mesmo seus chutes de escanteio característicos conseguiram passar pelo primeiro defensor. Felizmente para ele, todos os outros se destacaram. Tuchel terá que torcer para que ele esteja de volta à forma — ou, pelo menos, pronto para jogar — até quarta-feira.