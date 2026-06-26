Angelozzi: “O Chelsea estava sempre no estádio para ver o Palestra, tanto em casa quanto fora”

Guido Angelozzi, ex-diretor esportivo do Cagliari (agora no Spezia), fala sobre Marco Palestra, que, após o empréstimo na Sardenha, foi vendido pela Atalanta ao Chelsea por uma fortuna: “O Chelsea e o City vinham acompanhando-o há um ano, estavam sempre no estádio, tanto em Cagliari quanto fora de casa — segundo o Sportmediaset. Ligavam para mim o tempo todo, queriam saber tudo. Obviamente, já tinham os dados, mas estavam em busca de informações sobre o caráter e as qualidades do rapaz. Marco é uma pessoa excelente, muito íntegra e muito inteligente. Ele criou laços muito fortes com os companheiros de time em Cagliari, conquistou o coração de todos”.



