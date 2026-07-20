Ángel Di María envia mensagem emocionante à seleção argentina após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo

Embora já não estivesse mais em campo, Di María agiu rapidamente para levantar o ânimo de seus ex-companheiros, compartilhando uma mensagem emocionante em seu Instagram Stories.

O icônico ponta insistiu que uma única derrota na final nunca diminuiria o incrível legado construído por essa geração. Di María afirmou: “Um país tem orgulho de vocês. Um país se uniu mais uma vez graças ao amor e à coragem que vocês colocaram nesta Copa do Mundo.

Vocês são história, são lendas, e ninguém jamais poderá tirar isso de vocês. A melhor seleção da história do nosso país. Cinco finais consecutivas, ninguém jamais poderá tirar isso de vocês. MUITO OBRIGADO POR TUDO.”