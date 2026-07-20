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Ángel Di María envia mensagem emocionante à seleção argentina após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo
Os atuais campeões perdem o título mundial
As esperanças da Argentina de revalidar o título mundial acabaram em decepção após uma derrota por 1 a 0 na prorrogação contra a Espanha, em Nova York. Depois de ficar com apenas 10 jogadores em campo devido à expulsão de Enzo Fernández, a defesa de Emiliano Martínez foi finalmente vencida por um gol à queima-roupa do reserva Ferran Torres, aos 106 minutos. Com esse resultado decepcionante, a Albiceleste iguala o recorde da Alemanha de maior número de vezes como vice-campeã na história do torneio.
- Getty Images News
O Legend homenageia o time histórico
Embora já não estivesse mais em campo, Di María agiu rapidamente para levantar o ânimo de seus ex-companheiros, compartilhando uma mensagem emocionante em seu Instagram Stories.
O icônico ponta insistiu que uma única derrota na final nunca diminuiria o incrível legado construído por essa geração. Di María afirmou: “Um país tem orgulho de vocês. Um país se uniu mais uma vez graças ao amor e à coragem que vocês colocaram nesta Copa do Mundo.
Vocês são história, são lendas, e ninguém jamais poderá tirar isso de vocês. A melhor seleção da história do nosso país. Cinco finais consecutivas, ninguém jamais poderá tirar isso de vocês. MUITO OBRIGADO POR TUDO.”
A Albiceleste vive um final de jogo de pesadelo
A partida decisiva foi totalmente estagnada para os atuais campeões, que estabeleceram um recorde indesejado ao se tornarem a primeira seleção da história a não conseguir registrar nem mesmo um único chute a gol durante o tempo regulamentar de uma final. A alta tensão e os intensos confrontos físicos dominaram a partida, atingindo o auge quando Lisandro Martínez foi forçado a sair de campo devido a uma grave lesão no primeiro tempo, antes de Enzo ser expulso pouco antes da prorrogação.
Enquanto a Espanha comemorava ter se tornado a primeira nação a conquistar simultaneamente os títulos mundiais masculino e feminino, a delegação argentina teve que testemunhar o doloroso fim de sua era de ouro.
- (C)Getty Images
Scaloni enfrenta uma reformulação tática
Essa derrota esmagadora exige que Scaloni reveja imediatamente sua abordagem tática e lide com a dinâmica de um elenco em processo de envelhecimento. O verdadeiro desafio agora está em acelerar com sucesso a integração de talentos mais jovens, como Nico Paz, para reconstruir a vantagem competitiva da equipe antes do próximo ciclo internacional.
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