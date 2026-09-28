Ángel Di María dá veredito sobre Cristian Romero herdar a braçadeira de capitão da Argentina enquanto Lionel Messi se prepara para despedida emocionante

Refletindo sobre a mudança de liderança dentro do grupo da Argentina, Di Maria apoiou a decisão tomada por seu ex-treinador durante participação no SportsCenter.

Apostando que o defensor vai prosperar com a responsabilidade extra, Di Maria disse: "Ele merece. Acho que é uma grande escolha do Scaloni e da comissão técnica. Ele merece porque é um grande cara. Tem um grande temperamento para carregar a braçadeira e tenho certeza de que fará um grande trabalho."

Pedindo aos torcedores que apoiem a nova era, o ex-ponta da seleção acrescentou: "Fico feliz que as pessoas continuem apoiando a seleção porque eles certamente continuarão a nos dar alegria."