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Ángel Di María dá veredito sobre Cristian Romero herdar a braçadeira de capitão da Argentina enquanto Lionel Messi se prepara para despedida emocionante
Scaloni confirma novo capitão da Argentina
Scaloni nomeou oficialmente Romero como o próximo capitão permanente da Argentina quando Messi encerrar sua carreira internacional. O zagueiro de 28 anos do Atlético de Madrid anteriormente era a terceira opção no grupo de liderança, atrás do lendário atacante e de Nicolas Otamendi. Ele já teve um gostinho de liderar a equipe, usando a braçadeira quando figuras mais experientes não estavam disponíveis contra o Chile, assim como em amistosos contra Venezuela e Mauritânia.
- Nicolo Campo
'Ele merece isso'
Refletindo sobre a mudança de liderança dentro do grupo da Argentina, Di Maria apoiou a decisão tomada por seu ex-treinador durante participação no SportsCenter.
Apostando que o defensor vai prosperar com a responsabilidade extra, Di Maria disse: "Ele merece. Acho que é uma grande escolha do Scaloni e da comissão técnica. Ele merece porque é um grande cara. Tem um grande temperamento para carregar a braçadeira e tenho certeza de que fará um grande trabalho."
Pedindo aos torcedores que apoiem a nova era, o ex-ponta da seleção acrescentou: "Fico feliz que as pessoas continuem apoiando a seleção porque eles certamente continuarão a nos dar alegria."
Técnico define claramente a hierarquia no vestiário
Scaloni agiu rapidamente para nomear Romero e garantir uma transição sem sobressaltos, ao mesmo tempo em que protegia a mentalidade vencedora enraizada no elenco. Ao explicar a ordem de capitania antes dos próximos compromissos, Scaloni disse à TyC Sports: "O capitão vai ser o Cuti. Ele já era o terceiro capitão depois de Leo e Ota. Tem o Emiliano [Martinez], que também pode usar a braçadeira. O Rodrigo [De Paul], que não estará nestes dois jogos, também pode usá-la. O Lautaro [Martinez] pode usá-la. O Cuti é o nome certo."
- Bildbyran
Argentina se prepara para uma passagem histórica de bastão
A equipe de Scaloni enfrentará a Bolívia e Burkina Faso antes de Messi vestir a camisa da seleção pela última vez contra o Benim, em 6 de outubro. O confronto com a seleção africana servirá como uma emocionante passagem de bastão, já que Romero assumirá oficialmente as responsabilidades em campo. Agora, um desafio exigente aguarda o defensor inflexível, que precisará manter altos padrões e unir o vestiário sem o icônico armador ao seu lado.
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