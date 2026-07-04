O gigante da Liga Profissional da Arábia Saudita recorreu oficialmente ao técnico australiano para conduzi-lo a uma nova era. Após a saída de Jorge Jesus, que levou o time ao título do campeonato, o Al-Nassr agiu rapidamente para garantir os serviços do ex-técnico da Premier League.

O clube anunciou a notícia pelas redes sociais, sinalizando sua intenção de manter o domínio na região.

O anúncio nas redes sociais, publicado na conta oficial do clube, trazia a legenda: “É oficial: o Sr. Ange Postecoglou é o novo técnico do [Al-Nassr]. Ele assinou um contrato de duas temporadas.”

O acordo marca o retorno de Postecoglou ao banco de reservas pela primeira vez desde sua passagem malfadada por East Midlands, proporcionando-lhe uma plataforma de grande visibilidade para reconstruir sua reputação ao lado de um dos maiores jogadores da história do esporte.