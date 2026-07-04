AFP
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Ange Postecoglou vai treinar Cristiano Ronaldo após a confirmação do novo cargo definitivo do ex-técnico do Tottenham
O Al-Nassr confirma a contratação de Postecoglou
O gigante da Liga Profissional da Arábia Saudita recorreu oficialmente ao técnico australiano para conduzi-lo a uma nova era. Após a saída de Jorge Jesus, que levou o time ao título do campeonato, o Al-Nassr agiu rapidamente para garantir os serviços do ex-técnico da Premier League.
O clube anunciou a notícia pelas redes sociais, sinalizando sua intenção de manter o domínio na região.
O anúncio nas redes sociais, publicado na conta oficial do clube, trazia a legenda: “É oficial: o Sr. Ange Postecoglou é o novo técnico do [Al-Nassr]. Ele assinou um contrato de duas temporadas.”
O acordo marca o retorno de Postecoglou ao banco de reservas pela primeira vez desde sua passagem malfadada por East Midlands, proporcionando-lhe uma plataforma de grande visibilidade para reconstruir sua reputação ao lado de um dos maiores jogadores da história do esporte.
- Getty Images Sport
Superando o pesadelo do Nottingham Forest
Postecoglou chega a Riade com o objetivo de deixar para trás um capítulo difícil. A última passagem do técnico de 60 anos pelo Nottingham Forest durou apenas 39 dias, um período que ele descreveu recentemente como “brutal”. Durante sua curta passagem pelo City Ground, ele não conseguiu garantir nenhuma vitória em oito partidas, o que acabou levando a uma demissão imediata pela diretoria do clube.
Refletindo sobre o dia em que foi demitido, Postecoglou relembrou a cena caótica: “Foi brutal. Eu estava na sala dos treinadores. Sabia que isso poderia acontecer a qualquer momento, mas eles me demitiram logo após a partida. Eu ainda não tinha dado a coletiva de imprensa, mas a imprensa já sabia. Eu estava caminhando pelos corredores. Queria ir embora; caso contrário, faria algo de que me arrependeria. Queria sair dali.”
Um histórico de conquistas
Apesar do revés contra o Forest, Postecoglou foi escolhido para o cargo no Al-Nassr devido ao seu extenso histórico de conquistas. Ele ficou famoso por pôr fim à longa seca de títulos do Tottenham Hotspur, levando o time à conquista da Liga Europa ao derrotar o Manchester United em Bilbau. Seu currículo também conta com cinco títulos conquistados durante sua passagem pelo Celtic, onde conquistou a tríplice coroa na Escócia.
Esse histórico de sucesso fez com que ele fosse preferido a outros candidatos de alto nível para a vaga em Riade. Relatos indicam que ele superou a concorrência do atual técnico da seleção de Portugal, Roberto Martinez, para conquistar o cargo.
- Getty
Lidando com o fator Ronaldo
O maior desafio que Postecoglou terá pela frente será lidar com Ronaldo, que continua sendo o ponto central do projeto do Al-Nassr. O astro português continua sendo o rosto da Liga Profissional da Arábia Saudita, e Postecoglou precisa descobrir como integrar seu sistema às necessidades específicas do experiente atacante em campo.
Postecoglou passou o verão trabalhando como comentarista de televisão para a ITV durante a Copa do Mundo, mas agora voltará às suas funções diárias como técnico. Com um contrato de dois anos em mãos, ele tem um prazo definido para levar seu estilo de futebol ao Oriente Médio e garantir que os últimos anos de Ronaldo no futebol profissional sejam coroados com mais títulos vestindo o uniforme azul e dourado do Al-Nassr.
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