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Ange Postecoglou revela o 'fator Cristiano Ronaldo' que o tentou a rejeitar a Europa por uma mudança para o Al Nassr
Postecoglou explica ida para o Al Nassr
Postecoglou afirmou que a oportunidade única de treinar Ronaldo teve um papel crucial em sua ida para o Al Nassr. O técnico de 61 anos foi contratado em julho com um vínculo de dois anos, substituindo o novo técnico de Portugal, Jorge Jesus, no comando. Em entrevista ao podcast The Howie Games, o treinador australiano admitiu que o atrativo de trabalhar com o vencedor de cinco Bolas de Ouro era simplesmente irresistível. Ronaldo está atualmente fortemente motivado pela busca de 1.000 gols na carreira.
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Uma pequena parte da história de Ronaldo
Ao longo da carreira, Postecoglou trabalhou com alguns dos maiores nomes do futebol. Ele vê esta mais recente empreitada em Riad como uma chance de se inserir na narrativa histórica de Ronaldo.
"Quando reflito sobre a minha carreira, o que mais se destaca para mim é que fui incrivelmente abençoado por fazer parte da trajetória de outras pessoas", explicou Postecoglou. "Quando eu era jogador, Ferenc Puskas era meu técnico, um dos maiores jogadores de todos os tempos. E só essa associação já foi inacreditável para mim, porque sou uma pequena parte da história daquele homem, uma pequena parte, bem pequena, mas uma pequena parte.
"Com a Austrália, trabalhei com talvez o nosso maior jogador de todos os tempos, Timmy Cahill, então sou uma pequena parte da história dele. Sonny [Son Heung-min], o maior jogador coreano de todos os tempos, sou uma pequena parte da história dele.
"Então, não há dúvida: Cristiano Ronaldo está aqui, e você meio que pensa: eu também posso me tornar uma pequena parte da história dele. E não de um ponto de vista egoísta, mas pela minha própria jornada de vida, de tudo o que eu queria fazer desde criança, você acaba se associando a essas pessoas ao longo do caminho. Isso fez parte da atração. Não que eles vão contar a minha história junto com a deles, mas eu posso contar essa história, e isso também fez parte."
Ignorando o esnobismo em relação à liga saudita
O australiano estava sem trabalho desde outubro, após uma breve passagem de 39 dias pelo Nottingham Forest. Apesar de ter recebido interesse de um número de clubes de dois dígitos, ele se recusou a ver uma mudança para o Oriente Médio como um passo para trás em sua carreira.
"Nunca me preocupei com isso", admitiu. "As pessoas dizem: 'não é na Europa, não é uma liga de maior visibilidade', mas eu sempre fui contra as pessoas que são esnobes em relação a certas ligas e tudo mais. Eu não iria me virar e dizer que isso seria um passo para trás para mim. Nunca vejo as coisas dessa forma.
"Eu penso: existe uma oportunidade ali? Posso causar impacto? Eu ficaria empolgado com a perspectiva de fazer isso? E isso marcou essas opções para mim, porque é uma liga que obviamente investiu muito dinheiro, há alguns grandes técnicos aqui, alguns grandes jogadores aqui. A chance de fazer parte disso foi significativa."
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Em busca da glória nacional e continental
Postecoglou já causou um enorme impacto em Riad, levando o Al Nassr a um início invicto na temporada 2026-27. Seus resultados impressionantes logo no começo lhe renderam o prêmio de técnico do mês de agosto da Saudi Pro League. O gigante de Riad busca defender com sucesso seu título saudita nesta temporada. No entanto, também está com os olhos firmemente voltados para o domínio continental à medida que a campanha avança.
O Al Nassr vai depender muito da determinação incansável de Ronaldo na busca pelo primeiro título da Liga dos Campeões da AFC de sua história. Postecoglou espera que sua nova parceria com o ícone português renda grandes conquistas.
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