Ao longo da carreira, Postecoglou trabalhou com alguns dos maiores nomes do futebol. Ele vê esta mais recente empreitada em Riad como uma chance de se inserir na narrativa histórica de Ronaldo.

"Quando reflito sobre a minha carreira, o que mais se destaca para mim é que fui incrivelmente abençoado por fazer parte da trajetória de outras pessoas", explicou Postecoglou. "Quando eu era jogador, Ferenc Puskas era meu técnico, um dos maiores jogadores de todos os tempos. E só essa associação já foi inacreditável para mim, porque sou uma pequena parte da história daquele homem, uma pequena parte, bem pequena, mas uma pequena parte.

"Com a Austrália, trabalhei com talvez o nosso maior jogador de todos os tempos, Timmy Cahill, então sou uma pequena parte da história dele. Sonny [Son Heung-min], o maior jogador coreano de todos os tempos, sou uma pequena parte da história dele.

"Então, não há dúvida: Cristiano Ronaldo está aqui, e você meio que pensa: eu também posso me tornar uma pequena parte da história dele. E não de um ponto de vista egoísta, mas pela minha própria jornada de vida, de tudo o que eu queria fazer desde criança, você acaba se associando a essas pessoas ao longo do caminho. Isso fez parte da atração. Não que eles vão contar a minha história junto com a deles, mas eu posso contar essa história, e isso também fez parte."