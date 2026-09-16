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Ange Postecoglou faz defesa furiosa de Cristiano Ronaldo após o Al-Nassr ser goleado na Liga dos Campeões da AFC
Uma noite arrasadora para o Al-Nassr
O Al-Nassr sofreu uma devastadora derrota por 4 a 0 para o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, nesta terça-feira. O resultado representou um duro golpe para os campeões da Saudi Pro League na AFC Champions League Elite.
Também foi a derrota mais pesada da carreira de Ronaldo desde sua chegada à Arábia Saudita. A goleada levantou questionamentos imediatos sobre a preparação da equipe e o impacto geral de seu atacante talismânico.
No entanto, o técnico Postecoglou se recusou a deixar as críticas passarem. O ex-comandante de Tottenham e Nottingham Forest defendeu com firmeza seu principal jogador durante uma tensa entrevista coletiva pós-jogo.
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Postecoglou entra em choque com a imprensa
O técnico do Al-Nassr reagiu com irritação quando um repórter questionou o preparo da equipe e acusou Ronaldo de não ajudar o time. Postecoglou imediatamente assumiu a responsabilidade pelo desempenho, mas rejeitou as acusações feitas contra seu elenco.
"Você diz que não nos preparamos bem, mas você estava lá", disse Postecoglou, em citação da ESPN. "Então você não está dizendo a verdade. Seja honesto. É minha responsabilidade. Talvez eu não tenha feito bem o meu trabalho. Tudo bem. Mas, por favor, não fale sobre preparação."
Defendendo uma lenda do futebol
Postecoglou ficou particularmente irritado com as alegações de que a lenda de Portugal não contribuiu em "nada" durante a derrota pesada. O técnico destacou o recente retrospecto de gols do atacante, apesar da falta de minutos na pré-temporada.
"Cristiano já marcou três gols", afirmou o técnico. "Ele teve uma preparação limitada. Isso não é sobre os jogadores. Os jogadores estão dando tudo. São jogadores de alto nível e têm grande caráter. A responsabilidade é minha, certo? Mas você não deveria dizer isso sobre alguém que ainda está dando exemplo para todo mundo.
"E você deveria ter cuidado ao dizer esse tipo de coisa sobre pessoas que construíram uma carreira fazendo todos os sacrifícios para continuar jogando. Como eu disse, pode me criticar, sem problema. Tudo bem. Ele não marcou em três jogos? Ele não teve chances hoje?"
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Reagindo na liga
O Al-Nassr agora precisa se reorganizar rapidamente após esse revés continental humilhante. O clube de Riad ocupa atualmente a terceira colocação na classificação da Saudi Pro League. Tem terreno a recuperar em relação aos rivais Al-Hilal e Al-Ittihad na disputa pelo título.
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