O Al-Nassr sofreu uma devastadora derrota por 4 a 0 para o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, nesta terça-feira. O resultado representou um duro golpe para os campeões da Saudi Pro League na AFC Champions League Elite.

Também foi a derrota mais pesada da carreira de Ronaldo desde sua chegada à Arábia Saudita. A goleada levantou questionamentos imediatos sobre a preparação da equipe e o impacto geral de seu atacante talismânico.

No entanto, o técnico Postecoglou se recusou a deixar as críticas passarem. O ex-comandante de Tottenham e Nottingham Forest defendeu com firmeza seu principal jogador durante uma tensa entrevista coletiva pós-jogo.