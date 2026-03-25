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Ange Postecoglou fala abertamente sobre a demissão “brutal” do Nottingham Forest enquanto almeja o retorno à Premier League
Um mês caótico no City Ground
A contratação de Postecoglou pelo Forest tinha como objetivo garantir a permanência do clube na divisão, já que ele substituiu Nuno Espírito Santo após apenas três partidas da atual temporada. No entanto, a mudança rapidamente se transformou em um pesadelo profissional para o técnico de 60 anos, cuja equipe não conseguiu registrar uma única vitória em oito partidas em todas as competições. O mandato resultou em dois empates e seis derrotas, uma sequência de resultados que deixou a diretoria do Forest com pouca paciência. Esse período difícil foi um choque para muitos, especialmente considerando que Postecoglou havia encerrado a seca de títulos de 17 anos do Tottenham com a conquista da Liga Europa apenas alguns meses antes de sua chegada à região de East Midlands.
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Um fim brutal para um mandato breve
Em entrevista à emissora de rádio SEN 1116, de Melbourne, Postecoglou relembrou as circunstâncias “brutais” e caóticas de sua demissão, que foi comunicada logo após a derrota por 3 a 0 em casa para o Chelsea, antes mesmo de ele ter dado a coletiva de imprensa pós-jogo. “Foi brutal. Eu estava na sala dos treinadores. Eu sabia que isso poderia acontecer a qualquer momento, mas eles me demitiram logo após o jogo. Eu ainda não tinha dado a coletiva, mas a imprensa já sabia”, disse ele. “Eu estava andando pelos corredores. Queria sair dali; caso contrário, faria algo de que me arrependeria. Queria sair dali. Todas as ruas estavam bloqueadas. Depois de meia hora, as ruas abriram. Fiquei preso no semáforo por 15 minutos. Os torcedores do Chelsea estavam me xingando, os do Forest não foram muito mais gentis, e então crianças pequenas vieram até mim pedindo uma selfie.”
Lições aprendidas com um descompasso
Ao refletir sobre sua decisão de se juntar ao Forest, Postecoglou admitiu que ignorou os avisos das pessoas ao seu redor porque estava ansioso para voltar ao banco de reservas após sua saída do Tottenham. “Se eu fosse mais jovem, provavelmente teria me afetado, mas não me afetou porque, no fim das contas, assumo a responsabilidade por isso”, afirmou. “Havia muitas pessoas ao meu redor dizendo que provavelmente não era uma boa ideia (aceitar o cargo no Forest). Eu achei que fosse um desafio. Eu não gostava de ficar sem trabalhar (depois de ser demitido pelo Spurs) … (mas) parecia que aquilo não ia ser uma boa opção para mim desde o início. Não deu certo. Provavelmente prejudicou minha reputação, com certeza aqui na Premier League, mas não me preocupo com isso. Não deixou nenhuma marca em mim como pessoa ou como técnico de futebol. Se alguma coisa, isso me permitiu saber que, da próxima vez, vou buscar orientação antes de assumir mais do que posso aguentar.”
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À espera do projeto certo
Postecoglou continua firme em seu desejo de treinar no mais alto nível da Inglaterra. Ele deixou claro que não vai se precipitar em aceitar outra vaga no meio da temporada, preferindo “esperar” por um projeto que lhe permita implementar seu estilo distinto de futebol desde o início. “Entrar no meio da temporada, especialmente na Premier League, mas na maioria das ligas, é provavelmente um desafio grande demais para a minha maneira de trabalhar”, disse ele. “É por isso que estou esperando (em termos de seu próximo trabalho). Onde será e como será é difícil dizer no momento, mas ainda nem comecei a explorar o que quero fazer aqui, o impacto que quero causar e o futebol que quero jogar.”