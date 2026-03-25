Ange Postecoglou fala abertamente sobre a demissão “brutal” do Nottingham Forest enquanto almeja o retorno à Premier League

Ao refletir sobre sua decisão de se juntar ao Forest, Postecoglou admitiu que ignorou os avisos das pessoas ao seu redor porque estava ansioso para voltar ao banco de reservas após sua saída do Tottenham. “Se eu fosse mais jovem, provavelmente teria me afetado, mas não me afetou porque, no fim das contas, assumo a responsabilidade por isso”, afirmou. “Havia muitas pessoas ao meu redor dizendo que provavelmente não era uma boa ideia (aceitar o cargo no Forest). Eu achei que fosse um desafio. Eu não gostava de ficar sem trabalhar (depois de ser demitido pelo Spurs) … (mas) parecia que aquilo não ia ser uma boa opção para mim desde o início. Não deu certo. Provavelmente prejudicou minha reputação, com certeza aqui na Premier League, mas não me preocupo com isso. Não deixou nenhuma marca em mim como pessoa ou como técnico de futebol. Se alguma coisa, isso me permitiu saber que, da próxima vez, vou buscar orientação antes de assumir mais do que posso aguentar.”