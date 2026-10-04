Andy Robertson se junta a Kenny Dalglish no seleto clube dos 100 jogos pela seleção enquanto a Escócia garante a primeira vitória sob o comando de Sebastien Pocognoli

A Escócia finalmente colocou em andamento sua campanha 2026-27 da Liga das Nações da Uefa com uma importante vitória fora de casa por 2 a 0 em Skopje. Disputada na Arena Toshe Proeski, a partida fez Robertson se tornar apenas o segundo jogador da história do futebol masculino escocês a alcançar 100 partidas pela seleção, seguindo os passos de Dalglish (102).

Falando à BBC Scotland após o apito final, o ex-lateral-esquerdo do Liverpool admitiu: "Isso significa tudo para mim, e significa tudo para a minha família. Já saí de casa 100 vezes; tenho que sentir pena da minha esposa! Tem sido uma jornada inacreditável. Eu me lembro do meu primeiro jogo, e tem sido um processo desde então. É emocionante para mim. Eu amo este país, só há uma pessoa antes de mim no futebol masculino a conseguir isso, então é uma conquista bastante especial."