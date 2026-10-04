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Andy Robertson se junta a Kenny Dalglish no seleto clube dos 100 jogos pela seleção enquanto a Escócia garante a primeira vitória sob o comando de Sebastien Pocognoli
Noite histórica para a capitã da Escócia
A Escócia finalmente colocou em andamento sua campanha 2026-27 da Liga das Nações da Uefa com uma importante vitória fora de casa por 2 a 0 em Skopje. Disputada na Arena Toshe Proeski, a partida fez Robertson se tornar apenas o segundo jogador da história do futebol masculino escocês a alcançar 100 partidas pela seleção, seguindo os passos de Dalglish (102).
Falando à BBC Scotland após o apito final, o ex-lateral-esquerdo do Liverpool admitiu: "Isso significa tudo para mim, e significa tudo para a minha família. Já saí de casa 100 vezes; tenho que sentir pena da minha esposa! Tem sido uma jornada inacreditável. Eu me lembro do meu primeiro jogo, e tem sido um processo desde então. É emocionante para mim. Eu amo este país, só há uma pessoa antes de mim no futebol masculino a conseguir isso, então é uma conquista bastante especial."
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Na perseguição a Dalglish em várias frentes
Adotando um papel ofensivo incomumente agressivo no terço final para marcar a ocasião, Robertson registrou quatro finalizações nos 13 minutos iniciais e brincou: "Achei que Kenny Dalglish fosse ficar preocupado com o recorde de gols dele nos primeiros minutos! Tive umas seis finalizações! Fizeram uma bela homenagem para mim; eu disse a eles que queria a vitória. Os caras foram muito bem para conseguir a vitória, vai ser algo especial para mim e minha família."
O espetacular chute colocado de Kieron Bowie, aos sete minutos, deu o tom, com o atacante marcando com estilo seu primeiro gol pela seleção principal.
Drama e domínio em Skopje
Os visitantes controlaram a partida apesar da tensão defensiva nos minutos finais, depois que Scott McKenna recebeu cartão vermelho direto. John McGinn converteu com tranquilidade um pênalti aos 69 minutos, após um bate-rebate na pequena área, para praticamente acabar com a resistência dos mandantes. Essa atuação sólida traz enorme alívio a um elenco que se recupera de tropeços anteriores contra Eslovênia e Suíça, provando que os jogadores estão assimilando rapidamente as exigências táticas da nova comissão técnica.
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Olhando para a frente na Liga das Nações
A pontuação máxima leva a Escócia ao terceiro lugar no Grupo B1 da classificação da Liga das Nações da Uefa 2026-27. As atenções rapidamente se voltam para o jogo em casa contra a Eslovênia no Hampden Park em 6 de outubro. Esse confronto da quarta rodada encerrará a janela de outono antes de a fase de grupos ser retomada com a rodada dupla final em novembro.
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