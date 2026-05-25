Andy Robertson pode se juntar a Scott McTominay na Itália, já que um clube da Série A está de olho no astro do Liverpool e no goleiro Alisson

De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, a Juventus manifestou interesse em Robertson, que está chegando ao fim de uma trajetória de nove anos repleta de títulos no Merseyside.

Após a transição bem-sucedida de seu compatriota escocês McTominay para a Série A, os Bianconeri estão ansiosos para trazer a vasta experiência de Robertson para Turim, enquanto buscam reconstruir sua defesa sob a orientação tática influenciada pelas filosofias de Luciano Spalletti.

Embora a Juventus tenha deixado sua proposta clara, o clube enfrenta forte concorrência da Premier League. O Tottenham há muito tempo demonstra grande interesse no lateral-esquerdo e, após garantir sua permanência na primeira divisão, lidera atualmente a disputa para mantê-lo na Inglaterra. No entanto, a atração de um novo desafio na Itália pode seduzir o veterano.