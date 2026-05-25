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Andy Robertson pode se juntar a Scott McTominay na Itália, já que um clube da Série A está de olho no astro do Liverpool e no goleiro Alisson
A Juventus faz uma oferta por Robertson
De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, a Juventus manifestou interesse em Robertson, que está chegando ao fim de uma trajetória de nove anos repleta de títulos no Merseyside.
Após a transição bem-sucedida de seu compatriota escocês McTominay para a Série A, os Bianconeri estão ansiosos para trazer a vasta experiência de Robertson para Turim, enquanto buscam reconstruir sua defesa sob a orientação tática influenciada pelas filosofias de Luciano Spalletti.
Embora a Juventus tenha deixado sua proposta clara, o clube enfrenta forte concorrência da Premier League. O Tottenham há muito tempo demonstra grande interesse no lateral-esquerdo e, após garantir sua permanência na primeira divisão, lidera atualmente a disputa para mantê-lo na Inglaterra. No entanto, a atração de um novo desafio na Itália pode seduzir o veterano.
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Alisson também está na mira da Juve
Robertson não é o único jogador titular do Liverpool que está na mira da “Vecchia Signora”. A Juventus também se informou sobre a disponibilidade de Alisson Becker, um jogador bem conhecido no mercado italiano devido à sua passagem pela Roma.
O goleiro brasileiro foi identificado como uma escolha de primeira linha para reforçar a liderança do elenco, especialmente porque já trabalhou com Spalletti durante seus anos de formação na Série A.
Apesar do interesse de Turim, tirar Alisson de Anfield continua sendo uma tarefa difícil. O ex-zagueiro do Liverpool, John Arne Riise, destacou a dificuldade de tal transferência, afirmando: “Não consigo imaginá-lo saindo, porque ele é um jogador incrível. Ele é muito importante para o clube, para os jogadores e para a nossa defesa. Se ele for embora, quem vocês vão conseguir? Quero dizer, quem está nesse nível? Ninguém.”
Experiência na condução do processo de contratação dos Bianconeri
A busca por Robertson e Alisson está alinhada com o desejo da Juve de trazer liderança experiente para o elenco após uma temporada decepcionante. Na esteira dos comentários de Spalletti sobre a necessidade de figuras experientes, o clube identificou a dupla do Liverpool como os perfis ideais para liderar uma nova era de sucesso no Allianz Stadium.
Embora a Premier League tenha sido por muito tempo o principal palco para ambos os jogadores, o fascínio da Série A e a chance de seguir os passos de McTominay podem se mostrar tentadores. Por enquanto, a Juventus deixou claro seu interesse e suas propostas estão sobre a mesa, enquanto aguarda para ver se conseguirá atrair a dupla do Liverpool para a Itália.
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Fim de uma era em Anfield
As saídas de Robertson e Alisson representariam uma grande mudança na hierarquia do Liverpool. Mohamed Salah já encerrou sua trajetória no clube e se despediu oficialmente do Liverpool, enquanto a decisão de Ibrahima Konaté sobre a mais recente oferta de renovação de contrato do clube será anunciada em breve.
Sob a liderança de Arne Slot, o Liverpool busca agora se reconstruir e compensar uma temporada muito decepcionante, na qual perdeu o título da Premier League e saiu da disputa pelo título mais cedo, ficando atrás do Arsenal e do Manchester City.