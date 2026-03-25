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Andy Robertson escreve uma emocionante mensagem de despedida para Mohamed Salah, a quem considera “incomparável”, e pede que o Liverpool lhe dê uma despedida digna de um lenda
O fim de uma era em Anfield
O vestiário do Liverpool começou a se despedir de um dos maiores jogadores da história do clube. Robertson recorreu às redes sociais para compartilhar uma mensagem profundamente pessoal dirigida a Salah, depois que o atacante divulgou, na terça-feira, um vídeo muito emocionante confirmando sua saída iminente. Os dois foram pilares fundamentais da equipe que conquistou os títulos da Liga dos Campeões e da Premier League sob o comando de Jurgen Klopp, além de mais um título da liga na última temporada, sob o comando de Arne Slot.
Uma despedida comovente do rei egípcio
Em uma postagem sincera no Instagram, Robertson escreveu: "Mohamed, obrigado. Foram nove dos melhores anos das nossas vidas, repletos de lembranças incríveis dentro e fora de campo. Ver você se tornar o melhor no que faz e um dos melhores jogadores que já vestiram a camisa do Liverpool foi uma alegria de assistir e de fazer parte. Sua mentalidade é inigualável, e muitas pessoas poderiam aprender com você. Você se esforçou ao máximo todos os dias e sempre exigiu mais de si mesmo e dos outros. Foi um prazer dividir o campo com você por tanto tempo, mas ainda mais poder chamá-lo de amigo. Você merece uma despedida que reflita o seu status no LFC: o maior. Inigualável.”
Sacrifícios feitos para garantir a saída de Anfield
A notícia da saída de Salah surge após um período de tensão em Anfield, incluindo um desentendimento público com o técnico Slot. Para facilitar uma saída tranquila um ano antes do término de seu contrato, Salah teria chegado a um acordo histórico de abrir mão de seu salário de 400 mil libras por semana no último ano do contrato. Esse sacrifício financeiro garante que o atacante possa sair como jogador sem vínculo neste verão, encerrando um capítulo lendário de nove anos.
O Rei egípcio deixa para trás um recorde de mais de 250 gols e uma coleção de troféus que inclui todas as principais honrarias disponíveis para um jogador do Liverpool na era moderna.
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Robertson enfrenta sua própria encruzilhada no Liverpool
Embora Robertson estivesse concentrado em comemorar com seu companheiro de equipe, o escocês também enfrenta um futuro incerto em Anfield. O jogador de 32 anos tem enfrentado dificuldades para garantir minutos de jogo regulares, tendo sido titular em apenas seis partidas da Premier League nesta temporada após a chegada de Milos Kerkez. Notícias sugerem que o clube não planeja, no momento, renovar o contrato de Robertson, o que poderia significar a saída simultânea de duas das figuras mais influentes da última década.
Robertson já foi associado a um retorno à Escócia para jogar pelo Celtic, clube de sua infância. Apesar das oportunidades de transferência durante a janela de janeiro, o zagueiro confirmou que recusou uma proposta do Tottenham para cumprir a temporada atual e ajudar o Liverpool a buscar o sucesso na FA Cup e na Liga dos Campeões antes que essa era chegue ao fim.