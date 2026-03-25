Andy Robertson escreve uma emocionante mensagem de despedida para Mohamed Salah, a quem considera “incomparável”, e pede que o Liverpool lhe dê uma despedida digna de um lenda

A notícia da saída de Salah surge após um período de tensão em Anfield, incluindo um desentendimento público com o técnico Slot. Para facilitar uma saída tranquila um ano antes do término de seu contrato, Salah teria chegado a um acordo histórico de abrir mão de seu salário de 400 mil libras por semana no último ano do contrato. Esse sacrifício financeiro garante que o atacante possa sair como jogador sem vínculo neste verão, encerrando um capítulo lendário de nove anos.

O Rei egípcio deixa para trás um recorde de mais de 250 gols e uma coleção de troféus que inclui todas as principais honrarias disponíveis para um jogador do Liverpool na era moderna.