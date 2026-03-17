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Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Andy Robertson desafia os companheiros de equipe a provarem que são “bons o suficiente” para o Liverpool e a aliviarem a pressão sobre Arne Slot

Andy Robertson exortou seus companheiros do Liverpool a estarem à altura do desafio e provarem seu valor em Anfield, em meio a um crescente escrutínio. Após um frustrante empate contra o Tottenham Hotspur, o capitão da seleção da Escócia insiste que o elenco deve se unir para aliviar a pressão crescente sobre o técnico Arne Slot antes do crucial confronto de volta da Liga dos Campeões contra o Galatasaray.

  • À altura das expectativas de Anfield

    Robertson aproveitou a coletiva de imprensa desta terça-feira para abordar a intensa atenção da mídia sobre o time após o empate de 1 a 1 contra o Tottenham Hotspur no domingo. Com os Reds perdendo por 1 a 0 para o Galatasaray na primeira partida das oitavas de final, ele detalhou como o técnico holandês tem reagido nos bastidores. 

    “Não acho que tenhamos realmente enfrentado um obstáculo no ano passado”, disse ele aos repórteres. “Tudo correu provavelmente da maneira mais tranquila que se poderia imaginar em termos de sua primeira temporada, mas também em termos da nossa temporada. Esta temporada tem sido um pouco mais de altos e baixos, isso é um fato. Mas ele manteve a calma, obviamente está tentando encontrar respostas também.”

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    Provando que são bons o suficiente

    Apesar de terem conquistado a Premier League na temporada passada e de terem terminado entre os oito primeiros na tabela da Liga dos Campeões nesta temporada, os Reds têm enfrentado enormes dificuldades no campeonato nacional. A pressão sobre Slot está aumentando, já que sua equipe ocupa a quinta posição na primeira divisão inglesa e corre o risco de perder uma vaga na mais prestigiada competição de clubes da Europa na temporada 2026-27. 

    “Obviamente, a pressão está um pouco maior sobre todos nós no momento, porque os resultados não estão aparecendo”, afirmou ele. “Você tem que jogar bem, tem que conseguir os resultados e, quando isso não acontece, o escrutínio é maior. Ele tem enfrentado muito mais escrutínio do que no ano passado, assim como nós, jogadores. Cabe a nós enfrentar isso. Todos nós temos qualidade suficiente para estar no Liverpool e cabe a nós mostrar isso. Se fizermos isso, tenho certeza de que podemos reverter a situação na direção que queremos.”

  • A demanda por jogos da Liga dos Campeões

    Durante a coletiva de imprensa, o lateral-esquerdo foi questionado sobre o risco de a campanha do time acabar fracassando completamente. Recusando-se a admitir a derrota, ele enfatizou a necessidade absoluta de manter a classificação na principal competição europeia, revertendo a desvantagem contra os adversários turcos em Anfield nesta semana. 

    “Não podemos desistir de tentar, precisamos continuar lutando para superar isso”, admitiu. “Sei que o tempo está se esgotando, sei que os jogos estão se esgotando, mas temos uma chance de chegar às quartas de final da Liga dos Campeões e ainda estamos na FA Cup; além disso, precisamos melhorar nosso desempenho no campeonato. Em termos de classificação para a Liga dos Campeões, este clube exige isso. Os torcedores exigem isso.”

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    Dando a Anfield motivos para comemorar

    Ao encerrar a coletiva de imprensa, ele relembrou noites memoráveis na Europa, incluindo a histórica reviravolta após estar perdendo por 3 a 0, para vencer por 4 a 3 no placar agregado contra o Barcelona na semifinal de 2019, antes de conquistar o troféu. Ciente de que a equipe precisa contar tanto com a experiência quanto com a energia renovada, ele desafiou o elenco a incendiar o estádio. 

    “Anfield, sob as luzes, nossos torcedores naquele estádio; eles já estiveram aqui antes e estarão aqui muitas e muitas vezes no futuro também. Eles sempre criam noites especiais”, concluiu. “Mas temos que dar a eles algo para comemorar. Temos que dar a eles motivos para torcer, temos algo que os faça levantar das cadeiras e dos assentos. Se conseguirmos fazer isso, sabemos que os torcedores do Liverpool vão reagir a isso.”

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