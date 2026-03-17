Apesar de terem conquistado a Premier League na temporada passada e de terem terminado entre os oito primeiros na tabela da Liga dos Campeões nesta temporada, os Reds têm enfrentado enormes dificuldades no campeonato nacional. A pressão sobre Slot está aumentando, já que sua equipe ocupa a quinta posição na primeira divisão inglesa e corre o risco de perder uma vaga na mais prestigiada competição de clubes da Europa na temporada 2026-27.

“Obviamente, a pressão está um pouco maior sobre todos nós no momento, porque os resultados não estão aparecendo”, afirmou ele. “Você tem que jogar bem, tem que conseguir os resultados e, quando isso não acontece, o escrutínio é maior. Ele tem enfrentado muito mais escrutínio do que no ano passado, assim como nós, jogadores. Cabe a nós enfrentar isso. Todos nós temos qualidade suficiente para estar no Liverpool e cabe a nós mostrar isso. Se fizermos isso, tenho certeza de que podemos reverter a situação na direção que queremos.”