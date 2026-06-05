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Adhe Makayasa

Traduzido por

Andy Robertson assina com o Tottenham! O Spurs confirma o acordo, enquanto Roberto De Zerbi elogia o ex-jogador do Liverpool como “excelente”

Mercado da bola
A. Robertson
Tottenham
Liverpool
Premier League

O Tottenham concluiu a contratação do experiente lateral-esquerdo Andy Robertson, que chegou sem custos após deixar o Liverpool. O capitão da seleção da Escócia se mudará oficialmente para Londres neste verão, reforçando o elenco do técnico Roberto De Zerbi após uma negociação cheia de reviravoltas que inicialmente fracassou durante a janela de transferências de inverno.

  • O Spurs contrata lateral veterano

    O Tottenham garantiu a contratação do capitão da seleção escocesa, Robertson, em uma transferência sem custos, após a decisão de deixar seu contrato em Anfield expirar. O lateral-esquerdo de 32 anos já havia sido alvo do Spurs em janeiro, sob o comando do ex-técnico Thomas Frank, mas o Liverpool desistiu da negociação ao não conseguir trazer de volta Kostas Tsimikas, que estava emprestado à Roma. Robertson agora se transfere para o norte de Londres como jogador sem contrato, encerrando sua passagem de nove anos repleta de conquistas em Merseyside.

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  • Andy Robertson - LiverpoolGetty

    De Zerbi elogia as qualidades de liderança

    O ex-zagueiro do Hull City chega com um currículo de peso, tendo conquistado uma reputação de excelência por jogar com personalidade e garra.

    Ao dar as boas-vindas à sua primeira grande contratação do verão, o técnico do Tottenham, De Zerbi, disse: “Andy é alguém que admiro há vários anos e ele trará qualidades técnicas excepcionais, experiência, liderança e mentalidade para a nossa equipe. Ele é um vencedor comprovado no mais alto nível há muito tempo e é alguém que pode ser um grande jogador para nós, tanto dentro quanto fora de campo.”

  • Lange destaca um profissionalismo de alto nível

    Robertson teve uma carreira brilhante em Merseyside após se transferir do Hull em 2017, somando 378 partidas e conquistando a Liga dos Campeões, a FA Cup, duas Copas da Liga e dois títulos da Premier League, incluindo seu segundo título nacional em 2025.

    Comentando sobre a transferência, o diretor esportivo do Tottenham, Johan Lange, disse: “Sua qualidade, caráter e liderança têm sido evidentes ao longo de uma carreira na qual ele disputou regularmente — e conquistou — grandes títulos. O profissionalismo e o comprometimento de Andy também serão inestimáveis para o desenvolvimento do nosso elenco, e ele compartilha nossa ambição e determinação de trazer o sucesso de volta ao clube.”

  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    A nomeação como capitão da Copa do Mundo antecede o desafio

    Antes de se juntar aos seus novos companheiros do Tottenham, Robertson aumentará o seu total de 92 partidas pela seleção ao liderar a Escócia na Copa do Mundo deste verão, marcando a primeira participação do país no torneio neste século.

    Ao retornar, o experiente lateral-esquerdo enfrentará o desafio imediato de impulsionar um time do Spurs em transição, que só garantiu a permanência na Premier League na última rodada da temporada passada. De Zerbi contará fortemente com a mentalidade de elite de seu novo jogador para liderar uma exigente fase de reconstrução durante a pré-temporada do clube.