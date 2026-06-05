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Andy Robertson assina com o Tottenham! O Spurs confirma o acordo, enquanto Roberto De Zerbi elogia o ex-jogador do Liverpool como “excelente”
O Spurs contrata lateral veterano
O Tottenham garantiu a contratação do capitão da seleção escocesa, Robertson, em uma transferência sem custos, após a decisão de deixar seu contrato em Anfield expirar. O lateral-esquerdo de 32 anos já havia sido alvo do Spurs em janeiro, sob o comando do ex-técnico Thomas Frank, mas o Liverpool desistiu da negociação ao não conseguir trazer de volta Kostas Tsimikas, que estava emprestado à Roma. Robertson agora se transfere para o norte de Londres como jogador sem contrato, encerrando sua passagem de nove anos repleta de conquistas em Merseyside.
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De Zerbi elogia as qualidades de liderança
O ex-zagueiro do Hull City chega com um currículo de peso, tendo conquistado uma reputação de excelência por jogar com personalidade e garra.
Ao dar as boas-vindas à sua primeira grande contratação do verão, o técnico do Tottenham, De Zerbi, disse: “Andy é alguém que admiro há vários anos e ele trará qualidades técnicas excepcionais, experiência, liderança e mentalidade para a nossa equipe. Ele é um vencedor comprovado no mais alto nível há muito tempo e é alguém que pode ser um grande jogador para nós, tanto dentro quanto fora de campo.”
Lange destaca um profissionalismo de alto nível
Robertson teve uma carreira brilhante em Merseyside após se transferir do Hull em 2017, somando 378 partidas e conquistando a Liga dos Campeões, a FA Cup, duas Copas da Liga e dois títulos da Premier League, incluindo seu segundo título nacional em 2025.
Comentando sobre a transferência, o diretor esportivo do Tottenham, Johan Lange, disse: “Sua qualidade, caráter e liderança têm sido evidentes ao longo de uma carreira na qual ele disputou regularmente — e conquistou — grandes títulos. O profissionalismo e o comprometimento de Andy também serão inestimáveis para o desenvolvimento do nosso elenco, e ele compartilha nossa ambição e determinação de trazer o sucesso de volta ao clube.”
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A nomeação como capitão da Copa do Mundo antecede o desafio
Antes de se juntar aos seus novos companheiros do Tottenham, Robertson aumentará o seu total de 92 partidas pela seleção ao liderar a Escócia na Copa do Mundo deste verão, marcando a primeira participação do país no torneio neste século.
Ao retornar, o experiente lateral-esquerdo enfrentará o desafio imediato de impulsionar um time do Spurs em transição, que só garantiu a permanência na Premier League na última rodada da temporada passada. De Zerbi contará fortemente com a mentalidade de elite de seu novo jogador para liderar uma exigente fase de reconstrução durante a pré-temporada do clube.