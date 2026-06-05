Andy Robertson assina com o Tottenham! O Spurs confirma o acordo, enquanto Roberto De Zerbi elogia o ex-jogador do Liverpool como “excelente”

O ex-zagueiro do Hull City chega com um currículo de peso, tendo conquistado uma reputação de excelência por jogar com personalidade e garra.

Ao dar as boas-vindas à sua primeira grande contratação do verão, o técnico do Tottenham, De Zerbi, disse: “Andy é alguém que admiro há vários anos e ele trará qualidades técnicas excepcionais, experiência, liderança e mentalidade para a nossa equipe. Ele é um vencedor comprovado no mais alto nível há muito tempo e é alguém que pode ser um grande jogador para nós, tanto dentro quanto fora de campo.”