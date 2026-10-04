Carroll nomeou publicamente seu abusador depois que documentos do tribunal foram disponibilizados, dizendo ao The Sun on Sunday: "Agora que Kevin Adams foi identificado em documentos do tribunal como meu abusador, posso confirmar isso. Espero que agora eu finalmente possa começar a deixar esse capítulo para trás. Isso teve um impacto devastador na minha vida e na dos meus entes queridos."

Adams era professor de dança no programa Fame Academy, da BBC. Ele foi condenado por crimes sexuais no Tribunal da Coroa de Chelmsford e preso. Carroll compartilhou que o trauma afetou todos os aspectos de sua vida, tornando difícil se concentrar no futebol.