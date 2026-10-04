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Andy Carroll fala com coragem sobre o devastador abuso sexual cometido pelo ex-treinador de dança da televisão Kevin Adams
Revelando a verdade angustiante
Carroll nomeou publicamente seu abusador depois que documentos do tribunal foram disponibilizados, dizendo ao The Sun on Sunday: "Agora que Kevin Adams foi identificado em documentos do tribunal como meu abusador, posso confirmar isso. Espero que agora eu finalmente possa começar a deixar esse capítulo para trás. Isso teve um impacto devastador na minha vida e na dos meus entes queridos."
Adams era professor de dança no programa Fame Academy, da BBC. Ele foi condenado por crimes sexuais no Tribunal da Coroa de Chelmsford e preso. Carroll compartilhou que o trauma afetou todos os aspectos de sua vida, tornando difícil se concentrar no futebol.
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Detalhando o incidente traumático
Carroll explicou que Adams se convidou para ir à sua casa para assistir a uma luta de boxe depois de uma partida. Carroll observou que se sentiu tonto depois que Adams preparou alguns drinques. Ele escreveu em seu livro, Owning It: "Eu durmo nu e, quando acordo, esse cara está debaixo do edredom tentando fazer sexo oral em mim. Eu bato nele o mais forte que posso e ele vai ao chão. Seguro pelos pés e o arrasto para fora, até a entrada da garagem. Volto para dentro, tranco a porta e chamo a polícia e a babá. E então de repente me ocorre: e se eu o matei?"
Encontrando força no apoio
Após a publicação, Carroll recebeu enorme apoio de outras vítimas masculinas. Ele compartilhou nas redes sociais que se manifestar foi um processo incrivelmente difícil, mas as mensagens o lembraram de como é crucial que os homens falem quando estiverem prontos. Carroll observou que nomear um agressor pode ter graves consequências emocionais, mas retomar o controle lhe permitiu contar sua história em seus próprios termos. Adams, por sua vez, foi incluído no Registro de Criminosos Sexuais e está proibido de entrar no vilarejo onde Carroll morava. A polícia acabou ligando para confirmar que Adams havia sido considerado culpado.
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Avançando dentro e fora de campo
Carroll espera que compartilhar sua dolorosa experiência ajude outras sobreviventes a buscar ajuda. Em campo, ele segue a carreira no futebol no Dagenham & Redbridge, da National League South. Fora do futebol, Carroll se prepara para um julgamento separado em janeiro do próximo ano, depois de se declarar inocente de violar uma ordem de não molestamento.
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