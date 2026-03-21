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Andy Carroll começa com uma vitória! O ex-jogador do Liverpool vence sua primeira partida como técnico após ser contratado por KSI para assumir o comando do Dagenham and Redbridge
Carroll começa com uma vitória
Carroll comandou seu primeiro jogo pelo Dagenham no sábado, após assumir o cargo interino na sequência da demissão de Lee Bradbury. Carroll, que assinou contrato de três anos com o clube no verão passado, assumiu o cargo interino poucas semanas após o anúncio de que a KSI era a nova investidora do clube. Carroll marcou sete gols em 13 partidas pelo clube aos 37 anos, mas não entra em campo desde dezembro devido a uma lesão e agora assumiu o comando do time.
Carroll, que passou por uma cirurgia em janeiro devido a uma fratura no pé e lesão nos ligamentos, foi acompanhado pela família após a partida. O gol da vitória foi marcado por George Marsh, que conseguiu marcar diretamente de um escanteio em cenas sensacionais no Estádio do London Borough of Barking and Dagenham.
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O ex-atacante "estava muito nervoso" antes da estreia
Carroll já jogou no mais alto nível, representando a Inglaterra na Euro 2012, além de ter atuado pelo Liverpool e pelo Newcastle na Premier League, mas o robusto atacante admite que estava muito nervoso antes do início da partida.
“Sinceramente, antes do jogo, eu estava muito nervoso e um pouco estressado”, disse ele. “Durante toda a partida, foi uma sensação incrível ver os rapazes se esforçando tanto.
“Tivemos apenas dois dias para trabalhar em algumas coisas e eles seguiram o plano de jogo. É simplesmente uma sensação incrível quando você trabalha duro no escritório, nos vestiários, e sai para ver o que eles fazem lá. É fantástico.
“Eu nem sei como acabei nessa função, mas, no fim das contas, farei qualquer coisa por este clube.
“Agora faço parte disso. Seja como jogador, seja como técnico, proprietário, recolhendo lixo, seja o que for, farei por este clube. Isso é algo que farei para sempre agora.”
As grandes expectativas da KSI
KSI pretende repetir o sucesso do Wrexham em Dagenham, com o clube agora a apenas cinco pontos dos play-offs e seis partidas restantes, o que abre a possibilidade de uma arrancada final rumo aos play-offs.
KSI passou de fazer vídeos no YouTube sobre FIFA a se tornar uma superestrela global, e ele não está colocando limites em suas ambições no clube.
Ele disse ao anunciar seu investimento: “Estou muito animado para começar essa jornada. Com certeza será uma montanha-russa, mas espero levar o Dagenham and Redbridge de volta aos dias de glória. E, assim que chegarmos a esse ponto, quero ir ainda mais longe. Chegar à Premier League seria um sonho. E acredito que isso é 100% possível.
“Isso vai levar muito tempo, então, aos torcedores do Daggers, por favor, sejam pacientes. Quero que saibam que estou totalmente comprometido em garantir que o Dagenham and Redbridge seja um time que todos conheçam mundialmente e que seja um time empolgante de se assistir e torcer. Há meses venho assistindo aos jogos secretamente em casa, por meio de transmissões no YouTube, então é muito bom finalmente poder demonstrar meu apoio publicamente. Para aqueles que são torcedores da velha guarda (Race to Division One), vocês sabem que este é um momento de fechamento de ciclo para mim.”
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E agora?
O Dagenham enfrenta o Hampton and Richmond Borough no próximo fim de semana, buscando dar continuidade ao seu primeiro resultado positivo sob o comando de Carroll. O Hampton and Richmond ocupa a 18ª posição na tabela da National League South, enquanto o Dagenham está em 12º lugar. Surpreendentemente, o time está a apenas nove pontos do segundo colocado.
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