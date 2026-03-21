Andy Carroll começa com uma vitória! O ex-jogador do Liverpool vence sua primeira partida como técnico após ser contratado por KSI para assumir o comando do Dagenham and Redbridge

Carroll já jogou no mais alto nível, representando a Inglaterra na Euro 2012, além de ter atuado pelo Liverpool e pelo Newcastle na Premier League, mas o robusto atacante admite que estava muito nervoso antes do início da partida.

“Sinceramente, antes do jogo, eu estava muito nervoso e um pouco estressado”, disse ele. “Durante toda a partida, foi uma sensação incrível ver os rapazes se esforçando tanto.

“Tivemos apenas dois dias para trabalhar em algumas coisas e eles seguiram o plano de jogo. É simplesmente uma sensação incrível quando você trabalha duro no escritório, nos vestiários, e sai para ver o que eles fazem lá. É fantástico.

“Eu nem sei como acabei nessa função, mas, no fim das contas, farei qualquer coisa por este clube.

“Agora faço parte disso. Seja como jogador, seja como técnico, proprietário, recolhendo lixo, seja o que for, farei por este clube. Isso é algo que farei para sempre agora.”