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Andrey Santos concretiza a transferência “dos sonhos” de 50 milhões de libras do Chelsea para o Manchester United, enquanto Michael Carrick consegue sua primeira grande contratação
Red Devils contratam jovem promessa brasileira
O início de uma nova era no Manchester United está oficialmente em andamento, após o clube ter confirmado a chegada de Santos, vindo do Chelsea. O jogador da seleção brasileira, de 22 anos, comprometeu seu futuro com o “Teatro dos Sonhos” ao assinar um contrato de longo prazo válido até junho de 2031, com os “Red Devils” detendo a opção de prorrogação por mais um ano.
O United agiu de forma decisiva para garantir um dos jovens meio-campistas mais promissores do futebol mundial, concordando em pagar uma quantia de 48 milhões de libras, mais 2 milhões de libras em bônus facilmente alcançáveis, segundo o The Athletic. O acordo também inclui uma cláusula de 10% sobre a futura revenda para o Chelsea, que permitiu que o jogador mudasse de time na Premier League depois que ele expressou o desejo de ter mais regularidade na equipe titular, após a recente renovação de contrato de Moises Caicedo.
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Realizando um “sonho” sob o comando de Carrick
A contratação representa um grande feito para Carrick, que identificou o meio-campo como uma área prioritária para melhorias neste verão. “Tudo no Manchester United é especial; é uma sensação incrível ingressar em um clube pelo qual alguns dos meus maiores ídolos já jogaram”, disse Santos ao site oficial do clube. “Como meio-campista, estou muito animado por ter a oportunidade de aprender com Michael Carrick; ele é o técnico perfeito para me ajudar a dar o próximo passo na minha carreira e me impulsionar para alcançar meus sonhos.”
Santos chega com uma reputação crescente de excelência técnica e jogo progressivo. Durante suas 43 partidas pelo Chelsea na última temporada, ele registrou a maior taxa de passes certos e o maior número de passes progressivos por 90 minutos entre todos os meio-campistas com menos de 22 anos da Premier League.
Renovando a sala de máquinas do Old Trafford
A contratação ocorre em um momento crítico para o United, que passou por um período de turbulência em seu meio-campo. Após a saída de Casemiro e a lesão de longa duração no ligamento do joelho de Manuel Ugarte, o elenco ficou com falta de jogadores de qualidade comprovada. Espera-se que Santos seja peça central de um meio-campo renovado, que também poderá incluir Youri Tielemans, já que Carrick busca montar uma equipe capaz de controlar as partidas com muito mais autoridade.
“Andrey é um meio-campista excepcional, com excelentes qualidades técnicas e a capacidade de influenciar o jogo nas duas extremidades do campo”, explicou o diretor de futebol Jason Wilcox. “Ele era um alvo fundamental para nós em uma posição importante, por isso estamos muito felizes que ele se junte ao elenco do Michael tão cedo na pré-temporada. Apesar de já possuir ampla experiência e habilidades de liderança, Andrey ainda tem um enorme potencial para se desenvolver ainda mais.”
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Qualidade comprovada nos grandes palcos
Apesar de ainda ser jovem, Santos está longe de ser um novato no futebol de elite. Ele já foi capitão da seleção brasileira em várias categorias de base e conquistou a glória ao vencer a Copa do Mundo de Clubes em 2025. Sua versatilidade permite que ele atue com eficácia tanto na posição de “6” quanto na de “8”, proporcionando a Carrick uma flexibilidade tática essencial, enquanto o United busca retornar ao topo do futebol inglês.
Sua passagem anterior por empréstimo pelo Estrasburgo também destacou sua capacidade de marcar gols, onde balançou as redes 11 vezes e deu cinco assistências. “Todos me falaram sobre o quanto o clube é ambicioso e sobre o ambiente incrível que foi criado aqui”, concluiu Santos. “Sei o quanto o elenco é forte e mal posso esperar para lutar junto com todos para disputar os maiores troféus.”
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