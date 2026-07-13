Andrey Santos concretiza a transferência “dos sonhos” de 50 milhões de libras do Chelsea para o Manchester United, enquanto Michael Carrick consegue sua primeira grande contratação

O início de uma nova era no Manchester United está oficialmente em andamento, após o clube ter confirmado a chegada de Santos, vindo do Chelsea. O jogador da seleção brasileira, de 22 anos, comprometeu seu futuro com o “Teatro dos Sonhos” ao assinar um contrato de longo prazo válido até junho de 2031, com os “Red Devils” detendo a opção de prorrogação por mais um ano.

O United agiu de forma decisiva para garantir um dos jovens meio-campistas mais promissores do futebol mundial, concordando em pagar uma quantia de 48 milhões de libras, mais 2 milhões de libras em bônus facilmente alcançáveis, segundo o The Athletic. O acordo também inclui uma cláusula de 10% sobre a futura revenda para o Chelsea, que permitiu que o jogador mudasse de time na Premier League depois que ele expressou o desejo de ter mais regularidade na equipe titular, após a recente renovação de contrato de Moises Caicedo.



