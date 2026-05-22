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Andrew Robertson insiste que Alexander Isak e Florian Wirtz terão carreiras “incríveis” no Liverpool, apesar das temporadas de estreia decepcionantes
Lenda do Liverpool defende contratações criticadas
Robertson criticou as críticas dirigidas a Isak e Wirtz ao longo da temporada. O Liverpool investiu pesadamente na dupla, pagando 116 milhões de libras por Wirtz — um recorde do clube —, valor que logo foi superado pelos 125 milhões de libras pagos por Isak, um recorde britânico, como parte de uma grande reformulação do elenco. A dupla tem enfrentado dificuldades para manter um desempenho consistente durante uma temporada turbulenta para os Reds.
O desempenho do Liverpool oscilou ao longo da campanha, deixando o clube lutando para garantir uma colocação entre os cinco primeiros, em vez de disputar as primeiras posições da tabela. Robertson, que chegou ao Liverpool vindo do Hull City por 8 milhões de libras em 2017, acredita que a pressão em torno dos valores das transferências aumentou injustamente o escrutínio sobre os jovens jogadores. O jogador da seleção da Escócia continua convencido de que eles acabarão por justificar o investimento do clube.
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Robertson rebate críticas sobre o valor da transferência
Robertson insistiu que os jogadores não devem ser julgados pelo valor de suas transferências, argumentando que os jogadores de futebol não têm controle sobre os valores de mercado. O lateral-esquerdo também destacou as qualidades que observou em ambos os jogadores nos bastidores.
“Em relação ao clube que estou deixando para trás, acho que não estamos na fase de 2017, estamos em uma fase de transição”, explicou ele, conforme citado pelo Independent. “Mas a temporada tem sido de altos e baixos, tem sido inconsistente. Contratamos jogadores que nos deixaram todos animados, e todos eles terão uma carreira incrível no Liverpool. Não tenho dúvidas disso. Mas eles também são jovens.
"A única coisa que me irrita no futebol é que os jogadores não controlam o seu valor de mercado. Nós não controlamos, o mercado é que controla. Se um time está disposto a pagar ou se querem te vender e colocam um preço em você — isso não tem nada a ver com os jogadores, e esses jogadores serão bem-sucedidos no Liverpool. Já vi mais do que o suficiente nos treinos e nos jogos, e pela atitude deles, que serão bem-sucedidos. Mas ficou claro que eles provavelmente precisam de um pouco de tempo.”
O Liverpool enfrenta um período de transição
Robertson reconheceu que o Liverpool está passando por uma fase de transição após anos disputando títulos importantes. O zagueiro admitiu que a irregularidade marcou a temporada, com tanto os jogadores mais experientes quanto os recém-contratados tendo dificuldade para apresentar seu melhor futebol de forma consistente.
“Alguns jogadores que atuaram em um nível ridiculamente alto, não jogamos nesse nível”, disse Robertson. “Se somarmos tudo isso, tivemos uma temporada inconsistente e isso é uma enorme frustração para nós.
"Tentamos buscar consistência, tentamos buscar respostas nesta temporada e não conseguimos encontrá-las. E temos sido um time muito fácil de enfrentar. Não dá para esconder isso, mas, para o futuro do Liverpool, acredito que eles têm mais do que o suficiente naquele vestiário para voltar a conquistar mais títulos.
"É isso que eu quero, é isso que o clube quer, é isso que todos querem. Acredito que eles podem ser bem-sucedidos novamente e gostaria que tivesse sido nesta temporada; assim, talvez eu tivesse acrescentado um ou dois troféus a uma vitrine de troféus já bastante impressionante. Mas não era para ser, e na próxima temporada acho que eles vão voltar com tudo."
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Robertson se prepara para uma despedida emocionante
Espera-se que Robertson faça sua última partida pelo Liverpool contra o Brentford no domingo, encerrando uma passagem de nove anos repleta de títulos em Anfield. O zagueiro deixa o clube após 377 partidas em todas as competições, nas quais marcou 14 gols e deu 69 assistências. Ele também conquistou nove títulos importantes com os Reds.