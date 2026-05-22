Andrew Robertson insiste que Alexander Isak e Florian Wirtz terão carreiras “incríveis” no Liverpool, apesar das temporadas de estreia decepcionantes

Robertson insistiu que os jogadores não devem ser julgados pelo valor de suas transferências, argumentando que os jogadores de futebol não têm controle sobre os valores de mercado. O lateral-esquerdo também destacou as qualidades que observou em ambos os jogadores nos bastidores.

“Em relação ao clube que estou deixando para trás, acho que não estamos na fase de 2017, estamos em uma fase de transição”, explicou ele, conforme citado pelo Independent. “Mas a temporada tem sido de altos e baixos, tem sido inconsistente. Contratamos jogadores que nos deixaram todos animados, e todos eles terão uma carreira incrível no Liverpool. Não tenho dúvidas disso. Mas eles também são jovens.

"A única coisa que me irrita no futebol é que os jogadores não controlam o seu valor de mercado. Nós não controlamos, o mercado é que controla. Se um time está disposto a pagar ou se querem te vender e colocam um preço em você — isso não tem nada a ver com os jogadores, e esses jogadores serão bem-sucedidos no Liverpool. Já vi mais do que o suficiente nos treinos e nos jogos, e pela atitude deles, que serão bem-sucedidos. Mas ficou claro que eles provavelmente precisam de um pouco de tempo.”