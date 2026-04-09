Andrew Robertson deixará o Liverpool neste verão, com o lendário lateral seguindo os passos de Mohamed Salah e se tornando jogador sem contrato

Contratado do Hull City em 2017 por uma quantia modesta de cerca de 8 milhões de libras, a ascensão de Robertson ao topo do futebol tem sido simplesmente espetacular. Ele consolidou seu status como um dos melhores laterais-esquerdos da história da Premier League, contribuindo com a energia incansável e a habilidade nos cruzamentos que definiram a identidade tática do Liverpool.

Durante sua passagem por Merseyside, o jogador da seleção da Escócia conquistou todos os principais troféus possíveis e sente que agora é a hora de encerrar sua ilustre carreira em Anfield. “Nunca é fácil deixar um clube como o Liverpool”, disse Robertson no site oficial do clube. “Ele tem sido uma parte enorme da minha vida e da vida da minha família nos últimos nove anos, mas sei que o futebol segue em frente. Sei que as equipes seguem em frente e agora é a hora de eu seguir em frente. Sempre vou relembrar as memórias incríveis deste clube de futebol. Dediquei meu coração e minha alma ao clube e, quando tive minha chance, só queria deixar as pessoas dentro deste clube e os torcedores orgulhosos do lateral-esquerdo que eles veem atuando semana após semana.

“Sei que minha jornada está chegando ao fim. Tem sido uma jornada incrível, mas não vou desistir. Este clube significa tudo para mim, os torcedores significam tudo para mim, as pessoas ligadas ao clube significam tudo para mim e acho que devo a eles que, até meu último dia, darei tudo pelo clube de futebol, como tenho feito nos últimos nove anos. Olharei para esses nove anos com um grande sorriso no rosto e, sim, tem sido uma jornada e tanto.”