Getty Images Sport
Traduzido por
Andrew Robertson deixará o Liverpool neste verão, com o lendário lateral seguindo os passos de Mohamed Salah e se tornando jogador sem contrato
O fim de uma era de ouro em Anfield
O Liverpool confirmou que Robertson encerrará sua trajetória de enorme sucesso de nove anos no clube ao final da temporada 2025-26. O zagueiro, que se tornou sinônimo da recente era de sucesso do clube, deixará o time como jogador sem contrato quando seu contrato expirar oficialmente no verão. Robertson registrou 82 participações em gols em 373 partidas pelos Reds, ajudando-os a conquistar dois títulos da Premier League e a Liga dos Campeões, entre uma série de outros troféus.
- Getty Images Sport
Do Hull City à imortalidade do Liverpool
Contratado do Hull City em 2017 por uma quantia modesta de cerca de 8 milhões de libras, a ascensão de Robertson ao topo do futebol tem sido simplesmente espetacular. Ele consolidou seu status como um dos melhores laterais-esquerdos da história da Premier League, contribuindo com a energia incansável e a habilidade nos cruzamentos que definiram a identidade tática do Liverpool.
Durante sua passagem por Merseyside, o jogador da seleção da Escócia conquistou todos os principais troféus possíveis e sente que agora é a hora de encerrar sua ilustre carreira em Anfield. “Nunca é fácil deixar um clube como o Liverpool”, disse Robertson no site oficial do clube. “Ele tem sido uma parte enorme da minha vida e da vida da minha família nos últimos nove anos, mas sei que o futebol segue em frente. Sei que as equipes seguem em frente e agora é a hora de eu seguir em frente. Sempre vou relembrar as memórias incríveis deste clube de futebol. Dediquei meu coração e minha alma ao clube e, quando tive minha chance, só queria deixar as pessoas dentro deste clube e os torcedores orgulhosos do lateral-esquerdo que eles veem atuando semana após semana.
“Sei que minha jornada está chegando ao fim. Tem sido uma jornada incrível, mas não vou desistir. Este clube significa tudo para mim, os torcedores significam tudo para mim, as pessoas ligadas ao clube significam tudo para mim e acho que devo a eles que, até meu último dia, darei tudo pelo clube de futebol, como tenho feito nos últimos nove anos. Olharei para esses nove anos com um grande sorriso no rosto e, sim, tem sido uma jornada e tanto.”
- Getty Images Sport
Os pretendentes de Robertson
De acordo com o jornal The Times, o jogador de 32 anos deseja ter mais tempo de jogo, já que nesta temporada tem ficado em segundo plano em relação a Milos Kerkez, contratado no verão. Tottenham, Atlético de Madrid, Napoli e Juventus figuram entre os possíveis interessados em Robertson, que, neste momento, não está considerando um retorno à Escócia.
Com o objetivo de se despedir em grande estilo
Apesar da emoção em torno de sua saída iminente, o clube deixou claro que Robertson continua totalmente comprometido com a temporada atual. O Liverpool ainda está na disputa da Liga dos Campeões, embora enfrente uma batalha difícil para reverter o déficit de 2 a 1 no placar agregado nas quartas de final contra o Paris Saint-Germain, e um lugar entre os quatro primeiros da Premier League ainda não está fora de alcance. Assim como Salah, Robertson buscará se despedir em alta, já tendo garantido seu status de lenda moderna de Anfield.