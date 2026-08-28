O Gulf United construiu uma reputação de clube progressista, garantindo dois acessos desde a sua fundação, em 2019, e ostentando o elenco mais jovem da divisão. Essa visão centrada na juventude se alinha perfeitamente à filosofia de Iniesta, com forte foco no desenvolvimento individual ao mesmo tempo em que busca resultados positivos em campo. Longe dos holofotes europeus, o tetracampeão da Champions League está determinado a construir seu legado como treinador desde a base por meio do desenvolvimento de talentos.