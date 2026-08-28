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imago-sport-1079188082.jpgPRESSE SPORTS
Adhe Makayasa

Traduzido por

Andres Iniesta se prepara para a estreia como treinador enquanto ídolo do Barcelona inicia novo capítulo nos Emirados Árabes Unidos

Andrés Iniesta
Gulf United
Dibba Al Fujairah
Barcelona
La Liga

Ídolo de Barcelona e Espanha, Andres Iniesta dará seus primeiros passos como técnico nesta sexta-feira, quando comandará o Gulf United FC na Primeira Divisão dos Emirados Árabes Unidos. O maestro de 42 anos se aposentou no Oriente Médio há dois anos, antes de obter sua licença A da Uefa, e agora inicia uma nova trajetória à beira do campo com a ambiciosa jovem equipe de Dubai.

  • Ícone da Espanha entra para a comissão técnica

    O ídolo da Espanha inicia oficialmente sua carreira como técnico no comando do Gulf United FC, da UAE First Division, nesta sexta-feira. Depois de encerrar a carreira como jogador no Emirates Club em 2024, o ex-maestro do Barcelona concluiu sua licença UEFA A antes de assumir o time baseado em Dubai em junho. Agora, ele dá sequência à preparação para obter a Licença Pro da UEFA.

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  • imago-sport-1066827645.jpgMAXPPP

    Iniesta saboreia o teste de estreia

    O ex-meio-campista ressaltou que seu elenco abraçou uma identidade tática distinta antes da viagem ao New Dibba Stadium. Projetando a estreia na temporada, Iniesta disse: "Estamos realmente ansiosos para sexta-feira. Temos trabalhado com a equipe há várias semanas em um estilo de jogo claro, e agora é hora de competir."

  • Projeto de jovens impulsiona a ambição

    O Gulf United construiu uma reputação de clube progressista, garantindo dois acessos desde a sua fundação, em 2019, e ostentando o elenco mais jovem da divisão. Essa visão centrada na juventude se alinha perfeitamente à filosofia de Iniesta, com forte foco no desenvolvimento individual ao mesmo tempo em que busca resultados positivos em campo. Longe dos holofotes europeus, o tetracampeão da Champions League está determinado a construir seu legado como treinador desde a base por meio do desenvolvimento de talentos.

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  • imago-sport-1054242881.jpgBildbyran

    Estreia difícil testa a determinação

    O primeiro teste competitivo de Iniesta será contra o Dibba Al Fujairah, equipe recentemente rebaixada da primeira divisão e amplamente cotada para brigar pelo acesso imediato. A partida servirá como um verdadeiro parâmetro de quão efetivamente os jovens do Gulf United podem executar o plano do espanhol sob pressão. Estabelecer consistência desde cedo será crucial para montar uma campanha de acesso antes das próximas pausas da liga.