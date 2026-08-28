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Andres Iniesta se prepara para a estreia como treinador enquanto ídolo do Barcelona inicia novo capítulo nos Emirados Árabes Unidos
Ícone da Espanha entra para a comissão técnica
O ídolo da Espanha inicia oficialmente sua carreira como técnico no comando do Gulf United FC, da UAE First Division, nesta sexta-feira. Depois de encerrar a carreira como jogador no Emirates Club em 2024, o ex-maestro do Barcelona concluiu sua licença UEFA A antes de assumir o time baseado em Dubai em junho. Agora, ele dá sequência à preparação para obter a Licença Pro da UEFA.
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Iniesta saboreia o teste de estreia
O ex-meio-campista ressaltou que seu elenco abraçou uma identidade tática distinta antes da viagem ao New Dibba Stadium. Projetando a estreia na temporada, Iniesta disse: "Estamos realmente ansiosos para sexta-feira. Temos trabalhado com a equipe há várias semanas em um estilo de jogo claro, e agora é hora de competir."
Projeto de jovens impulsiona a ambição
O Gulf United construiu uma reputação de clube progressista, garantindo dois acessos desde a sua fundação, em 2019, e ostentando o elenco mais jovem da divisão. Essa visão centrada na juventude se alinha perfeitamente à filosofia de Iniesta, com forte foco no desenvolvimento individual ao mesmo tempo em que busca resultados positivos em campo. Longe dos holofotes europeus, o tetracampeão da Champions League está determinado a construir seu legado como treinador desde a base por meio do desenvolvimento de talentos.
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Estreia difícil testa a determinação
O primeiro teste competitivo de Iniesta será contra o Dibba Al Fujairah, equipe recentemente rebaixada da primeira divisão e amplamente cotada para brigar pelo acesso imediato. A partida servirá como um verdadeiro parâmetro de quão efetivamente os jovens do Gulf United podem executar o plano do espanhol sob pressão. Estabelecer consistência desde cedo será crucial para montar uma campanha de acesso antes das próximas pausas da liga.
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