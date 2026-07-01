Andrés Iniesta destaca Lionel Messi e Kylian Mbappé como os grandes destaques da Copa do Mundo, mas aposta em Lamine Yamal para levar a Espanha à glória máxima

Ao discursar na apresentação da equipe de ciclismo NSN em Barcelona, Iniesta compartilhou suas reflexões com o Mundo Deportivo sobre a seleção espanhola. Ele destacou que o sucesso depende em grande parte de Yamal, que levou a Espanha à glória na Euro 2024, mas tem enfrentado lesões neste torneio. Yamal jogou 19 minutos contra Cabo Verde, 45 contra a Arábia Saudita e 76 contra o Uruguai, marcando um gol. A Espanha terminou em primeiro lugar no grupo e enfrentará a Áustria nas oitavas de final.

“Lamine Yamal é um jogador muito importante para a seleção e o futuro dessa seleção, obviamente, também tem grande influência no impacto que Lamine Yamal pode causar nas partidas”, afirmou Iniesta, alertando que “esse tipo de torneio é muito difícil e qualquer detalhe pode prejudicar bastante”.