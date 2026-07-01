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Andrés Iniesta destaca Lionel Messi e Kylian Mbappé como os grandes destaques da Copa do Mundo, mas aposta em Lamine Yamal para levar a Espanha à glória máxima
Iniesta destaca o papel fundamental de Yamal
Ao discursar na apresentação da equipe de ciclismo NSN em Barcelona, Iniesta compartilhou suas reflexões com o Mundo Deportivo sobre a seleção espanhola. Ele destacou que o sucesso depende em grande parte de Yamal, que levou a Espanha à glória na Euro 2024, mas tem enfrentado lesões neste torneio. Yamal jogou 19 minutos contra Cabo Verde, 45 contra a Arábia Saudita e 76 contra o Uruguai, marcando um gol. A Espanha terminou em primeiro lugar no grupo e enfrentará a Áustria nas oitavas de final.
“Lamine Yamal é um jogador muito importante para a seleção e o futuro dessa seleção, obviamente, também tem grande influência no impacto que Lamine Yamal pode causar nas partidas”, afirmou Iniesta, alertando que “esse tipo de torneio é muito difícil e qualquer detalhe pode prejudicar bastante”.
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Messi e Mbappé roubam a cena
Embora Iniesta continue otimista em relação à sua seleção, ele reconheceu os jogadores mais decisivos do cenário mundial. Quando questionado sobre os destaques, ele destacou dois nomes conhecidos que atualmente dividem a liderança na artilharia do torneio. “Até o momento, especialmente Leo Messi e Kylian Mbappé, que marcaram seis gols cada um”, comentou Iniesta.
Mbappé e a França já avançaram, eliminando a Suécia com uma vitória dominante por 3 a 0 nas oitavas de final. Enquanto isso, Messi e a Argentina se preparam para enfrentar Cabo Verde em sua partida das oitavas de final.
Iniesta também destacou a natureza imprevisível da atual Copa do Mundo, que já causou grandes surpresas entre as seleções europeias. “Vimos as surpresas típicas com a eliminação de seleções de grande nome, como a Alemanha ou a Holanda”, acrescentou.
A Espanha continua sendo a grande favorita para Iniesta
Apesar das eliminações chocantes de outras grandes seleções europeias, Iniesta mantém firme a confiança na atual seleção espanhola montada por Luis de la Fuente. Enquanto a Espanha se prepara para o crucial confronto das oitavas de final contra a Áustria, a equipe espera ansiosamente que Yamal recupere totalmente a forma física e repita suas atuações decisivas na Euro 2024 no maior palco do futebol.
“Para mim, a Espanha é uma das favoritas, por causa dos jogadores, por causa do que ela me transmite. Continuo muito otimista e espero e desejo que consigamos conquistar a segunda estrela”, explicou ele.
- AFP
O que vem por aí para Iniesta e a Espanha?
A Espanha vai se concentrar em derrotar a Áustria nas oitavas de final. Enquanto isso, Iniesta continuará sua trajetória inicial como técnico. Quando questionado sobre a possibilidade de um dia treinar o Barcelona ou a seleção nacional, ele se mostrou extremamente cauteloso. “Entendo que, sem dúvida, meu nome estará intimamente ligado a isso, mas, por enquanto, isso me inspira muito respeito, pois estou apenas começando. Ainda estou muito longe de começar a responder a esse tipo de pergunta”, concluiu.