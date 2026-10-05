O autor do gol do título da Espanha na Copa do Mundo de 2010 tinha a Licença A da Uefa ao aceitar o cargo em Dubai e se prepara para concluir suas qualificações de treinador de nível máximo em outubro deste ano. Questionado se a nova função realmente o conquistou, Iniesta continuou: "Sim. Eu já sentia isso, não como uma necessidade, mas como aquela voz interior dizendo: 'Eu quero isso e quero me preparar para isso.'

"Eu senti isso durante o processo, antes mesmo de começar a treinar. Agora, isso ainda está lá e continua me motivando a seguir em frente. Em outubro, tenho de iniciar a etapa final que me resta, que é a licença Pro da Uefa, e então terei concluído o caminho de formação como treinador."

Ao abordar a inevitável pergunta sobre um possível retorno ao Camp Nou para comandar o Barcelona no futuro, o veterano meia acrescentou: "Seria legal, mas não é algo que eu possa... Olha, eu queria ser jogador de futebol. Quando eu era criança, não dizia: 'Quero ser treinador.' Eu dizia que queria ser jogador profissional, jogar pelo Barça e ter sucesso no time principal.

"Isso era cristalino na minha mente; esses objetivos eram inegociáveis. Agora tem sido uma jornada diferente, e o tempo dirá, mas obviamente estou aproveitando este começo como um aspirante a treinador."