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Andres Iniesta admite que ser técnico é "mais estressante" do que jogar, enquanto a lenda do Barcelona fala sobre suas ambições como treinador
Mestre catalão abraça a pressão no banco de reservas
O ídolo do Barcelona Iniesta refletiu sobre sua transição para a carreira de treinador após assumir o comando do Gulf United FC, equipe da segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos. O ex-meia da Espanha, de 42 anos, foi nomeado técnico do time sediado em Dubai em junho de 2026, marcando sua primeira experiência como treinador após sua aposentadoria como jogador. O ex-meio-campista da Espanha admitiu que a vida na área técnica exige uma abordagem mental muito diferente em comparação com seus ilustres dias como jogador.
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Técnico detalha maiores responsabilidades à beira do campo
Atuar à beira do campo obriga o maestro do meio-campo a lidar com muito mais variáveis táticas semanalmente. Sua vasta experiência no mais alto nível do futebol mundial é seu principal trunfo na hora de se comunicar com seu elenco e orientá-lo.
Explicando as novas exigências da função de treinador, Iniesta disse ao MARCA: "É um pouco mais estressante do que quando você é jogador, porque, embora você não tente controlar tudo, precisa manter muito mais detalhes e cenários na cabeça. Mas é ótimo.
"É um desafio fantástico que exige um trabalho ainda mais próximo com sua comissão técnica e seus jogadores. Acima de tudo, tentamos transmitir e oferecer a eles muitas coisas que, por eu ter sido jogador e vivido essas experiências, não podem ser ensinadas em nenhuma sala de aula. Essa é uma vantagem adicional: poder contribuir, me comunicar e me conectar com os jogadores à minha frente."
Volta ao Camp Nou segue como sonho distante
O autor do gol do título da Espanha na Copa do Mundo de 2010 tinha a Licença A da Uefa ao aceitar o cargo em Dubai e se prepara para concluir suas qualificações de treinador de nível máximo em outubro deste ano. Questionado se a nova função realmente o conquistou, Iniesta continuou: "Sim. Eu já sentia isso, não como uma necessidade, mas como aquela voz interior dizendo: 'Eu quero isso e quero me preparar para isso.'
"Eu senti isso durante o processo, antes mesmo de começar a treinar. Agora, isso ainda está lá e continua me motivando a seguir em frente. Em outubro, tenho de iniciar a etapa final que me resta, que é a licença Pro da Uefa, e então terei concluído o caminho de formação como treinador."
Ao abordar a inevitável pergunta sobre um possível retorno ao Camp Nou para comandar o Barcelona no futuro, o veterano meia acrescentou: "Seria legal, mas não é algo que eu possa... Olha, eu queria ser jogador de futebol. Quando eu era criança, não dizia: 'Quero ser treinador.' Eu dizia que queria ser jogador profissional, jogar pelo Barça e ter sucesso no time principal.
"Isso era cristalino na minha mente; esses objetivos eram inegociáveis. Agora tem sido uma jornada diferente, e o tempo dirá, mas obviamente estou aproveitando este começo como um aspirante a treinador."
- NurPhoto
Briga pelo acesso testa liderança iniciante
A prioridade imediata de Iniesta continua sendo conduzir o Gulf United às primeiras posições da Primeira Divisão dos Emirados Árabes Unidos nesta temporada. A diretoria do clube deposita grande esperança de que seus princípios ofensivos possam garantir o acesso direto à UAE Pro League. Superar os desafios físicos e táticos da segunda divisão do Oriente Médio representa seu primeiro grande teste antes de mirar possíveis oportunidades no futebol europeu.
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