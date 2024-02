Andreas Pereira tem encontro marcado com Dorival Júnior e vive expectativa por retorno à seleção brasileira

Em tour na Europa, treinador tem visita agendada ao meio-campista

Destaque do Fulham, Andreas Pereira vive a expectativa de voltar à seleção brasileira com o técnico Dorival Júnior. No tour do treinador pela Europa, está na agenda uma visita ao treino do meio-campista nesta quinta-feira (22), além de uma reunião.

Nascido na Bélgica, Andreas já recusou à seleção belga em pelo menos três oportunidades. O jogador sempre deixou claro o desejo de vestir a camisa da seleção brasileira. Recentemente, ele chegou a ser procurado novamente pela federação belga, agradeceu o interesse, mas recusou.