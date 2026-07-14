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Andrea Pirlo surge como candidato surpresa à vaga de técnico da Itália, enquanto Paolo Maldini defende seu colega, lenda do AC Milan, apesar do interesse de Antonio Conte e Roberto Mancini
Crise histórica leva à consideração de Pirlo
A Itália está passando atualmente pelo período mais sombrio de sua ilustre história, após ter, de forma surpreendente, falhado em se classificar para três edições consecutivas da Copa do Mundo: 2018, 2022 e 2026. Essa crise sem precedentes para a seleção tetracampeã é particularmente humilhante, considerando que a última edição foi ampliada de 32 para 48 seleções.
Em resposta a esse desastre, o jornal *La Gazzetta dello Sport* informa que Pirlo entrou na lista de candidatos à vaga de técnico para reconstruir a seleção de vista à Copa do Mundo de 2030. Maldini e Leonardo estão pressionando fortemente pela contratação do técnico do United FC, que recentemente conquistou o acesso à primeira divisão em Dubai. Tendo conquistado duas vezes a Liga dos Campeões pelo AC Milan, Maldini acredita que seu ex-companheiro de equipe pode revitalizar um sistema nacional em crise.
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Presidente da FIGC avalia a compatibilidade com Guardiola
Enquanto Pirlo avança, a Federação Italiana de Futebol continua avaliando alternativas, incluindo uma tentativa ambiciosa de contratar Guardiola. O presidente da FIGC, Giovanni Malago, reconheceu as dificuldades, especialmente no que diz respeito à viabilidade financeira.
Malago explicou: “Ninguém pode dizer que a possível contratação de alguém como o ex-técnico do City não seria um acontecimento muito importante, mas há os números e é preciso entender a compatibilidade... Sei que pode parecer estranho para vocês, mas só a partir de amanhã, ou, no máximo, depois de amanhã, identificaremos os perfis em campo com Maldini e Leonardo para chegar a um consenso: talvez pensemos da mesma forma...”
Maldini lidera uma nova abordagem metódica
O processo de seleção representa uma mudança significativa na metodologia da Itália, impulsionada fortemente por Maldini e Leonardo. Conte e Mancini continuam sendo candidatos fortes que aguardam uma convocação, tendo ambos manifestado interesse em retornar ao cargo. Conte oferece clareza tática imediata, enquanto Mancini já conquistou o Campeonato Europeu em 2021.
No entanto, a decisão final dependerá dessa nova estrutura colaborativa. Ao abordar essa mudança, Malago afirmou: “Se não fosse assim, seria como negar tudo o que conversamos nos últimos 15 dias... antes, era feito de uma maneira, legítima, mas diferente do que faremos agora...”
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O que vem por aí para a seleção italiana?
Espera-se que, em breve, ocorra uma reunião tripartite decisiva entre Malago, Maldini e Leonardo para definir seus principais alvos para o cargo técnico. A decisão final sobre o novo técnico da seleção italiana deve sair até o final do fim de semana. Os torcedores estarão acompanhando ansiosamente para ver se a federação optará pela segurança tática de Conte ou Mancini, ou se abraçará uma nova era sob o comando de Pirlo para acabar com a maldição da Copa do Mundo.
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