A Itália está passando atualmente pelo período mais sombrio de sua ilustre história, após ter, de forma surpreendente, falhado em se classificar para três edições consecutivas da Copa do Mundo: 2018, 2022 e 2026. Essa crise sem precedentes para a seleção tetracampeã é particularmente humilhante, considerando que a última edição foi ampliada de 32 para 48 seleções.

Em resposta a esse desastre, o jornal *La Gazzetta dello Sport* informa que Pirlo entrou na lista de candidatos à vaga de técnico para reconstruir a seleção de vista à Copa do Mundo de 2030. Maldini e Leonardo estão pressionando fortemente pela contratação do técnico do United FC, que recentemente conquistou o acesso à primeira divisão em Dubai. Tendo conquistado duas vezes a Liga dos Campeões pelo AC Milan, Maldini acredita que seu ex-companheiro de equipe pode revitalizar um sistema nacional em crise.