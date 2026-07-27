Andrea Pirlo confirma que “não é mais candidato” ao cargo de técnico da seleção italiana após virem à tona suas ligações com uma empresa de apostas

O principal obstáculo acabou sendo o papel de Pirlo como embaixador global da Fonbet, empresa russa de apostas. Como a Itália aplica regulamentações rígidas em relação à publicidade e promoção de entidades de jogos de azar, sua associação com a empresa criou um enorme conflito de interesses para um cargo vinculado ao Estado. Pirlo quebrou o silêncio em um comunicado publicado no Instagram Stories após saber que não era mais considerado para o cargo.

“Por respeito às instituições, à federação e a todos os envolvidos, optei por permanecer em silêncio até agora”, escreveu Pirlo em um comunicado. “No entanto, após saber ontem à noite que não sou mais candidato ao cargo de técnico da seleção italiana, sinto que é necessário esclarecer alguns pontos.

“Nos últimos dias, acompanhei com grande amargura o desenrolar do debate sobre meu nome e a possibilidade de eu assumir o cargo de técnico da seleção italiana.

“Ao longo de toda a minha carreira, primeiro como jogador e depois como técnico, sempre cumpri minhas obrigações respeitando integralmente as leis dos países em que trabalhei e os contratos que assinei.

“A colaboração profissional que é objeto da recente controvérsia surgiu no âmbito da minha experiência profissional nos Emirados Árabes Unidos e é de natureza exclusivamente comercial e esportiva.”