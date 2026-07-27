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Andrea Pirlo confirma que “não é mais candidato” ao cargo de técnico da seleção italiana após virem à tona suas ligações com uma empresa de apostas
Uma nomeação dos sonhos acaba dando errado
Pirlo havia se destacado como o claro favorito para liderar a reconstrução da Azzurra depois que nomes de peso como Pep Guardiola e Carlo Ancelotti se distanciaram do cargo. Notícias chegaram a sugerir que Pirlo havia fechado um contrato de quatro anos no valor de 1,5 milhão de euros por temporada para assumir o comando. No entanto, a negociação fracassou de forma sensacional, deixando a FIGC em busca de um novo rumo justamente quando parecia ter encontrado o homem certo. A candidatura do técnico de 47 anos foi liderada pelo diretor técnico da FIGC, Paolo Maldini, e pelo assessor especial Leonardo, ambos ansiosos para trazer seu ex-companheiro de equipe do AC Milan para o time.
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A controvérsia sobre as apostas explicada
O principal obstáculo acabou sendo o papel de Pirlo como embaixador global da Fonbet, empresa russa de apostas. Como a Itália aplica regulamentações rígidas em relação à publicidade e promoção de entidades de jogos de azar, sua associação com a empresa criou um enorme conflito de interesses para um cargo vinculado ao Estado. Pirlo quebrou o silêncio em um comunicado publicado no Instagram Stories após saber que não era mais considerado para o cargo.
“Por respeito às instituições, à federação e a todos os envolvidos, optei por permanecer em silêncio até agora”, escreveu Pirlo em um comunicado. “No entanto, após saber ontem à noite que não sou mais candidato ao cargo de técnico da seleção italiana, sinto que é necessário esclarecer alguns pontos.
“Nos últimos dias, acompanhei com grande amargura o desenrolar do debate sobre meu nome e a possibilidade de eu assumir o cargo de técnico da seleção italiana.
“Ao longo de toda a minha carreira, primeiro como jogador e depois como técnico, sempre cumpri minhas obrigações respeitando integralmente as leis dos países em que trabalhei e os contratos que assinei.
“A colaboração profissional que é objeto da recente controvérsia surgiu no âmbito da minha experiência profissional nos Emirados Árabes Unidos e é de natureza exclusivamente comercial e esportiva.”
Pirlo rejeita interpretações políticas sobre seus laços comerciais
O campeão da Copa do Mundo de 2006 insistiu que não havia nenhum significado político por trás de sua parceria comercial e criticou as tentativas de retratá-la de outra forma.
Pirlo continuou: “Atribuir significado político a essa colaboração significa atribuir a mim convicções que nunca expressei e que não tenho... É lamentável que uma decisão baseada em motivos esportivos tenha sido rapidamente arrastada para um debate público que acabou atribuindo ao meu nome motivos e intenções que nunca existiram. Meu amor pela Itália não depende de um emprego.”
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O que vem por aí para os Azzurri?
O colapso repentino da negociação com Pirlo deixa Maldini e a FIGC em uma situação difícil. A federação havia planejado inicialmente uma reunião interna para terça-feira, que muitos esperavam que fosse a ocasião para o anúncio oficial. Em vez disso, agora precisam recomeçar a busca do zero, com a campanha da Liga das Nações da UEFA se aproximando.
Apesar da “amargura” expressa em seu comunicado, Pirlo teve o cuidado de manter seu relacionamento com a alta cúpula da federação. “Gostaria de agradecer a Maldini e Leonardo pelo respeito e pela confiança que demonstraram em mim”, acrescentou. “Conheço a competência deles, a seriedade e o amor que sempre dedicaram ao futebol italiano.”
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