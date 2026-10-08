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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Andrea Conti: "No Milan, vi garotos da Primavera chorarem por certos comportamentos de Ibrahimovic"

Milan
Z. Ibrahimovic
A. Conti
Campeonato Italiano

Andrea Conti, nascido em 1994, ex-Atalanta e ex-Milan, conta sua trajetória no futebol e seu calvário: uma operação errada no ligamento cruzado, uma segunda lesão no joelho e, por fim, a aposentadoria com apenas 30 anos. A seguir, os trechos mais importantes da entrevista ao Corriere della Sera.


Tudo começou com a Atalanta de Gasperini.

"O melhor treinador que já tive. Lembro da pré-temporada de verão com ele: ele tinha massacrado a gente. Ou então quando, no dia anterior a um Inter x Atalanta, ele nos fez fazer musculação na academia. Ficamos incrédulos. Em campo, porém, você voava".


E depois de um ano, eis o Milan.

"Milan e Chelsea me queriam. Assim que pousei em Ibiza para as férias, veio a ligação do meu empresário: “Você tem que vir a Milão para os exames médicos”".


  • O ligamento cruzado.

    "Uma pancada. Entendi na hora que se tratava de algo grave. Um desânimo total. Eu estava no meu primeiro ano no Milan, tinha acabado de conquistar a seleção da Itália. As primeiras satisfações depois de tantos sacrifícios. E, naqueles momentos, os pensamentos são infinitos. Quando e como eu voltaria, se o tornozelo teria causado a lesão, a responsabilidade diante do clube e dos torcedores. Ainda que o pior ainda estivesse por vir. A cirurgia não correu bem. Como descobri isso? Meses depois, quando rompi pela segunda vez o ligamento cruzado".


    O retorno ao Milan no ano do Scudetto.

    "Havia uma atmosfera diferente. O técnico tinha sido bom em criar um grande grupo. A presença de Maldini era fundamental. E a chegada de Ibrahimovic, alguns meses antes, foi decisiva. Com ele, você era obrigado a elevar o nível. Aconteceu de eu ver garotos do Primavera chorando quando estavam integrados ao time principal por certos comportamentos dele. Fora de campo, porém, ele mudava: brincalhão e simpático".




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