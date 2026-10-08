Andrea Conti, nascido em 1994, ex-Atalanta e ex-Milan, conta sua trajetória no futebol e seu calvário: uma operação errada no ligamento cruzado, uma segunda lesão no joelho e, por fim, a aposentadoria com apenas 30 anos. A seguir, os trechos mais importantes da entrevista ao Corriere della Sera.





Tudo começou com a Atalanta de Gasperini.

"O melhor treinador que já tive. Lembro da pré-temporada de verão com ele: ele tinha massacrado a gente. Ou então quando, no dia anterior a um Inter x Atalanta, ele nos fez fazer musculação na academia. Ficamos incrédulos. Em campo, porém, você voava".





E depois de um ano, eis o Milan.

"Milan e Chelsea me queriam. Assim que pousei em Ibiza para as férias, veio a ligação do meu empresário: “Você tem que vir a Milão para os exames médicos”".



