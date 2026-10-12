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Cagliari Calcio v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
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Andrea Belotti voltou a ser decisivo: o renascimento do atacante pode fazer do Modena um grande time

Serie B
Modena
A. Belotti
Modena x Verona
Verona
Modena x Empoli
Empoli
Cagliari
Torino

Do inferno esportivo ao renascimento. O Modena celebra o retorno ao alto nível de Andrea Belotti, decisivo nas duas últimas partidas do campeonato, vencidas contra Empoli e Verona. Vitórias fundamentais para a equipe comandada por Daniele Galloppa, que agora ocupa o terceiro lugar na Serie B, com 13 pontos, a 3 do líder Palermo e a 2 do vice-líder Mantova.


O Modena foi impulsionado neste início de temporada justamente pelo Galo, que voltou a cantar e a brilhar após a temporada conturbada que viveu no Cagliari, marcada por mais uma lesão grave e encerrada com a não renovação do contrato e a consequente saída do clube.


  • A LESÃO E A INTERRUPÇÃO APÓS OS EXAMES MÉDICOS EM CAGLIARI

    A passagem pela Sardenha do jogador de 32 anos, contratado em definitivo junto ao Como, havia começado, na verdade, de forma positiva: boa atuação na estreia contra o Parma e dois gols marcados contra o Lecce na segunda rodada. Depois, porém, a grave lesão sofrida em 27 de setembro de 2025, após um choque de jogo com Josep Martinez (lesão do ligamento cruzado do joelho esquerdo), o obrigou a ficar muito tempo afastado.

    O retorno aos gramados ocorreu em 11 de abril de 2026, mas o ex-jogador do Torino não conseguiu recuperar espaço com Fabio Pisacane nas sete partidas seguintes: disputou apenas cinco jogos, somando 28 minutos em campo.

    Ao fim do campeonato, as partes haviam começado a conversar e manifestado a vontade de seguir juntas. O acordo parecia próximo, mas o resultado dos exames médicos levou o clube a recuar, deixando o Gallo livre no mercado e sem contrato.

  • O RENASCIMENTO EM MODENA

    Sem clube, Belotti continuou trabalhando e treinando sozinho até aceitar, no início de setembro, a proposta do Modena. O clube da Emília-Romanha ofereceu um contrato de um ano, até 30 de junho de 2027, com salário líquido de 300 mil euros, apostando na vontade do atacante de dar a volta por cima.

    Um salário alto para a equipe da Emília-Romanha, mas que logo trouxe os resultados esperados: uma bicicleta para iniciar a reação no confronto com o Empoli, em 20 de setembro, e, ontem, diante da torcida, um toque para o gol após passe de Giuseppe Caso que garantiu a vitória sobre o Verona no último instante.

    Dois gols diferentes, mas ambos fruto da vontade do atacante de retomar o bom futebol e dar o máximo de alegrias possível aos seus novos torcedores. Uma verdadeira retomada, que agora permite ao Modena sonhar alto. Ainda é cedo para falar em acesso, mas uma coisa já é certa: Belotti não quer parar.

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