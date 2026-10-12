A passagem pela Sardenha do jogador de 32 anos, contratado em definitivo junto ao Como, havia começado, na verdade, de forma positiva: boa atuação na estreia contra o Parma e dois gols marcados contra o Lecce na segunda rodada. Depois, porém, a grave lesão sofrida em 27 de setembro de 2025, após um choque de jogo com Josep Martinez (lesão do ligamento cruzado do joelho esquerdo), o obrigou a ficar muito tempo afastado.

O retorno aos gramados ocorreu em 11 de abril de 2026, mas o ex-jogador do Torino não conseguiu recuperar espaço com Fabio Pisacane nas sete partidas seguintes: disputou apenas cinco jogos, somando 28 minutos em campo.

Ao fim do campeonato, as partes haviam começado a conversar e manifestado a vontade de seguir juntas. O acordo parecia próximo, mas o resultado dos exames médicos levou o clube a recuar, deixando o Gallo livre no mercado e sem contrato.