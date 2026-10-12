Do inferno esportivo ao renascimento. O Modena celebra o retorno ao alto nível de Andrea Belotti, decisivo nas duas últimas partidas do campeonato, vencidas contra Empoli e Verona. Vitórias fundamentais para a equipe comandada por Daniele Galloppa, que agora ocupa o terceiro lugar na Serie B, com 13 pontos, a 3 do líder Palermo e a 2 do vice-líder Mantova.
O Modena foi impulsionado neste início de temporada justamente pelo Galo, que voltou a cantar e a brilhar após a temporada conturbada que viveu no Cagliari, marcada por mais uma lesão grave e encerrada com a não renovação do contrato e a consequente saída do clube.