André quebra o silêncio sobre o fracasso da transferência para o AC Milan, após o Corinthians cancelar o acordo e exigir uma quantia maior pelo jogador ao clube da Série A
Andre aborda o fracasso da transferência
A tão esperada transferência do sensacional brasileiro André para o Milan sofreu um grande revés depois que o Corinthians decidiu sensacionalmente cancelar o negócio. Apesar de os dois clubes terem chegado a um consenso sobre um acordo de € 17 milhões, a diretoria do time brasileiro enfrentou uma enorme pressão interna para manter seu valioso ativo. Essa mudança repentina de opinião deixou a diretoria do Rossoneri furiosa, pois acreditavam ter conduzido com sucesso uma das negociações mais complexas da janela de transferências.
Quebrando o silêncio sobre a saga, o jovem meio-campista, que tem contrato até dezembro de 2029, tentou manter uma postura profissional, embora reconhecendo o fascínio do heptacampeão europeu. Falando diretamente sobre seu futuro, o adolescente afirmou: “Estou muito tranquilo. Minha concentração está 100% aqui no Corinthians. Se eu fosse para o Milan, estaria vivendo um sonho, mas aqui também estou vivendo um sonho. Jogar pelo Corinthians é um sonho que tenho desde criança, ainda mais como profissional.”
Memphis Depay defende seu companheiro de equipe
O acordo fracassou principalmente quando o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, influenciado pelos torcedores e pela equipe, recusou-se a dar o sinal verde final para a taxa fixa de € 15 milhões mais € 2 milhões em adicionais. A reação negativa aumentou quando o ex-jogador do Manchester United, Memphis Depay, usou as redes sociais para defender publicamente seu companheiro de equipe de 19 anos. O atacante holandês criticou a possibilidade de vender o talentoso meio-campista pelo valor proposto, instando o clube a não tomar decisões precipitadas apenas por motivos financeiros.
Essa intervenção de alto nível surpreendeu o jovem promissor, que expressou imensa gratidão ao seu experiente colega. Comentando sobre a postagem de apoio, André revelou: “Eu nem tinha visto. Cheguei ao treino e todos estavam falando sobre isso. Quando vi, fiquei muito feliz. Para Memphis, dado o jogador que ele é e sua grandeza, dizer isso sobre mim... Só tenho a agradecer a ele.”
A oposição da administração interrompe a mudança
Além do apoio do vestiário, a transferência enfrentou forte resistência da comissão técnica. O técnico do Corinthians, Dorival Júnior, foi absolutamente inflexível em não enfraquecer seu time no meio da temporada, forçando a diretoria do clube a reconsiderar o valor a longo prazo de sua estrela em ascensão em detrimento do ganho financeiro imediato. O técnico liderou a pressão interna, argumentando que um jogador desse calibre, que já acumulou 24 partidas profissionais e quatro gols, vale significativamente mais no mercado aberto.
Opondo-se firmemente à venda no meio da temporada, o experiente técnico deixou sua opinião clara para a diretoria. O treinador afirmou: “Eu expressei minha opinião ao presidente, ele já sabe disso. O clube deve decidir se quer um retorno técnico ou apenas financeiro. Para um jogador desse nível, ter esse valor com poucos jogos disputados significa que ele vale muito mais no mercado. Não quero perder ninguém durante a temporada.”
Ameaças legais e a estratégia de Milão
Consequentemente, a situação tornou-se cada vez mais complicada, pois o Milan acredita já possuir um acordo preliminar vinculativo. Relatos sugerem que o gigante italiano possui documentos oficiais assinados pelo departamento jurídico do Corinthians. Se o clube brasileiro continuar a bloquear a transferência, o time da Série A está totalmente preparado para levar o caso à FIFA. Embora uma transferência forçada continue sendo altamente improvável, o Rossoneri poderia potencialmente buscar uma compensação financeira substancial pela suposta quebra de contrato.
