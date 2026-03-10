André quebra o silêncio sobre o fracasso da transferência para o AC Milan, após o Corinthians cancelar o acordo e exigir uma quantia maior pelo jogador ao clube da Série A

A tão esperada transferência do sensacional brasileiro André para o Milan sofreu um grande revés depois que o Corinthians decidiu sensacionalmente cancelar o negócio. Apesar de os dois clubes terem chegado a um consenso sobre um acordo de € 17 milhões, a diretoria do time brasileiro enfrentou uma enorme pressão interna para manter seu valioso ativo. Essa mudança repentina de opinião deixou a diretoria do Rossoneri furiosa, pois acreditavam ter conduzido com sucesso uma das negociações mais complexas da janela de transferências.

Quebrando o silêncio sobre a saga, o jovem meio-campista, que tem contrato até dezembro de 2029, tentou manter uma postura profissional, embora reconhecendo o fascínio do heptacampeão europeu. Falando diretamente sobre seu futuro, o adolescente afirmou: “Estou muito tranquilo. Minha concentração está 100% aqui no Corinthians. Se eu fosse para o Milan, estaria vivendo um sonho, mas aqui também estou vivendo um sonho. Jogar pelo Corinthians é um sonho que tenho desde criança, ainda mais como profissional.”