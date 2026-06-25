De acordo com o Daily Mail, o United está prestes a chegar a um acordo com o Trabzonspor para que Onana jogue uma segunda temporada por empréstimo no clube turco. O jogador da seleção de Camarões, de 30 anos, foi emprestado à Turquia após perder a vaga para Lammens, cuja chegada marcou efetivamente o fim da carreira de Onana em Manchester.

Onana teve uma temporada 2025-26 produtiva, que culminou com a conquista da Copa da Turquia contra o Konyaspor em maio. Apesar da preferência do United em encontrar um comprador definitivo para recuperar parte dos 47,2 milhões de libras pagos ao Inter de Milão em 2023, outra transferência temporária é vista como a solução mais prática para todas as partes envolvidas.







