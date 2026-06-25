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André Onana, jogador que ficou de fora do Manchester United, deve permanecer no Trabzonspor por empréstimo por mais uma temporada, já que o acordo está prestes a ser finalizado
Renovação com o Trabzonspor está prestes a acontecer
De acordo com o Daily Mail, o United está prestes a chegar a um acordo com o Trabzonspor para que Onana jogue uma segunda temporada por empréstimo no clube turco. O jogador da seleção de Camarões, de 30 anos, foi emprestado à Turquia após perder a vaga para Lammens, cuja chegada marcou efetivamente o fim da carreira de Onana em Manchester.
Onana teve uma temporada 2025-26 produtiva, que culminou com a conquista da Copa da Turquia contra o Konyaspor em maio. Apesar da preferência do United em encontrar um comprador definitivo para recuperar parte dos 47,2 milhões de libras pagos ao Inter de Milão em 2023, outra transferência temporária é vista como a solução mais prática para todas as partes envolvidas.
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Reencontro constrangedor em Old Trafford foi evitado
A decisão de enviar Onana de volta ao Trabzonspor ajuda o United a evitar uma situação embaraçosa durante os treinos de pré-temporada. O ex-goleiro do Ajax ainda possui uma casa perto de Manchester e continua sob contrato por mais dois anos, mas a equipe de Michael Carrick não tem intenção de reintegrá-lo ao elenco principal em Carrington.
O “Mail” acrescenta que a personalidade extrovertida de Onana e seu salário substancial de 120 mil libras por semana o tornam um candidato inadequado para atuar como reserva. Em vez de ter uma figura de destaque no banco, o United acredita que é melhor para o goleiro continuar jogando regularmente na Super Lig, onde ele já se consolidou como um dos favoritos da torcida.
Lammens se consolidou como o goleiro titular do United
A ascensão de Lammens mudou completamente o panorama da posição de goleiro em Old Trafford. Após sua transferência de 21,7 milhões de libras do Royal Antwerp, Lammens foi eleito a melhor contratação da temporada da Premier League, após um ano de estreia de destaque. Sua consistência e confiabilidade fizeram dele a primeira opção indiscutível dos Red Devils.
Com Lammens firmemente estabelecido, o United agora concentra seus esforços no mercado de transferências para encontrar um reserva adequado. Embora o veterano Tom Heaton tenha recebido uma nova extensão de contrato de um ano, o clube estaria de olho em Karl Darlow, do Leeds United, e Sam Johnstone, do Wolves, como possíveis substitutos para o atual segundo goleiro, Altay Bayindir, que pode deixar o clube neste verão.
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O United olha para o futuro após garantir o retorno à Liga dos Campeões
O United começou a se planejar para uma nova era após uma temporada de 2025-2026 bem-sucedida, durante a qual conquistou o terceiro lugar na Premier League, garantindo seu retorno à Liga dos Campeões. Essa campanha impressionante rendeu ao técnico interino Carrick um contrato definitivo como recompensa por seu impacto. Consequentemente, o clube está pronto para olhar firmemente para o futuro, em vez de dar uma nova chance a jogadores como Onana e Marcus Rashford, concentrando-se, em vez disso, na formação de um elenco com contratações de alto nível, capazes de sustentar o desenvolvimento contínuo da equipe.