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André Onana assina a documentação de saída do Manchester United, com um acordo de transferência de £1,3 milhão já fechado
Retorno à Turquia garantido
De acordo com o Daily Mail Sport, Onana assinou os documentos para passar mais uma temporada emprestado ao Trabzonspor, com os clubes fechando um valor de 1,3 milhão de libras. O clube turco concordou em arcar com a maior parte de seu salário, evitando que ele retorne a Carrington neste mês. Não há, no entanto, nenhuma opção de compra definitiva para o Trabzonspor no próximo verão.
Onana impressionou durante sua primeira passagem pela Turquia, disputando 34 partidas em todas as competições. Apesar de ter sofrido 34 gols no campeonato, ele conseguiu seis jogos sem sofrer gols e ajudou o Trabzonspor a conquistar a Copa da Turquia. Esse triunfo recente se somou a um impressionante palmarés pessoal que já conta com três títulos da Eredivisie pelo Ajax, uma Copa da Itália pelo Inter de Milão e uma FA Cup pelo United em 2024.
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Histórico de transferências e saída de Old Trafford
Onana se transferiu inicialmente para a Turquia em setembro passado, quando ficou claro que não tinha futuro em Old Trafford. O United teria preferido uma transferência definitiva para recuperar parte dos €50,2 milhões que pagou ao Inter de Milão por seus serviços em 2023.
O goleiro já havia construído sua reputação no Ajax antes de se transferir para a Itália em uma transferência sem custos em 2022. Apesar de ainda restarem dois anos de contrato, o United decidiu não trazê-lo de volta para disputar a vaga de titular. Garantir mais uma saída temporária assegura que seu salário de 120 mil libras por semana continue fora das contas do clube, enquanto a diretoria busca ativamente novos reforços para fortalecer o elenco.
Lammens consolida sua vaga de titular
A decisão de deixar Onana sair reforça o status indiscutível de Senne Lammens, que teve uma excelente primeira temporada na Premier League. O goleiro belga se consolidou como o goleiro titular do United, disputando 32 partidas.
Lammens sofreu 39 gols, mas manteve o gol invicto em oito partidas durante sua temporada de estreia. Suas impressionantes atuações no campeonato nacional garantiram a ele uma vaga na Copa do Mundo com a Bélgica. O United considera sua contratação do Royal Antwerp, por 21,7 milhões de libras, um sucesso total, não deixando espaço para o retorno de outro goleiro.
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E agora, o que vai acontecer?
Assim que a Bélgica encerrar sua participação na Copa do Mundo, Lammens retornará ao United para a pré-temporada. O United está se preparando para uma temporada empolgante sob o comando de Michael Carrick, com o elenco ansioso para disputar a Liga dos Campeões. Enquanto isso, Onana se juntará ao elenco do Trabzonspor para iniciar seus próprios preparativos, na esperança de adicionar mais um troféu à sua extensa coleção.