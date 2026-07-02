André Onana assina a documentação de saída do Manchester United, com um acordo de transferência de £1,3 milhão já fechado

De acordo com o Daily Mail Sport, Onana assinou os documentos para passar mais uma temporada emprestado ao Trabzonspor, com os clubes fechando um valor de 1,3 milhão de libras. O clube turco concordou em arcar com a maior parte de seu salário, evitando que ele retorne a Carrington neste mês. Não há, no entanto, nenhuma opção de compra definitiva para o Trabzonspor no próximo verão.

Onana impressionou durante sua primeira passagem pela Turquia, disputando 34 partidas em todas as competições. Apesar de ter sofrido 34 gols no campeonato, ele conseguiu seis jogos sem sofrer gols e ajudou o Trabzonspor a conquistar a Copa da Turquia. Esse triunfo recente se somou a um impressionante palmarés pessoal que já conta com três títulos da Eredivisie pelo Ajax, uma Copa da Itália pelo Inter de Milão e uma FA Cup pelo United em 2024.







