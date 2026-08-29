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Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Andoni Iraola toma decisão ousada sobre a escalação do Liverpool, com Victor Munoz recebendo a primeira chance como titular para o confronto com o Nottingham Forest

Liverpool
V. Munoz
Liverpool x Nottingham Forest
Nottingham Forest
Premier League
A. Iraola

Andoni Iraola assume o comando de seu primeiro jogo em casa na Premier League enquanto o Liverpool recebe o Nottingham Forest em Anfield. Victor Munoz faz sua estreia como titular pelos Reds, enquanto Cody Gakpo começa jogando apesar das especulações em curso sobre seu futuro.

  • Iraola inicia era em Anfield

    O Liverpool recebe o Forest em Anfield em um aguardado jogo no horário do almoço de sábado pela Premier League. A partida é uma ocasião marcante, já que será o primeiro jogo em casa de Iraola no comando do Liverpool desde que assumiu o cargo de técnico.

    Oliver Glasner leva sua equipe do Forest a Merseyside enquanto os dois clubes tentam ganhar embalo logo no início da nova campanha na elite. Os donos da casa começaram a temporada com um empate por 2 a 2, bastante brigado, contra o Newcastle no fim de semana passado. Iraola estará determinado a conquistar sua primeira vitória competitiva e dar à torcida de Anfield um motivo para comemorar.

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  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Muñoz começa, enquanto Gakpo segue de fora

    Em uma decisão ousada na escalação, Iraola deu a Munoz uma vaga entre os titulares no ataque do Liverpool. O atacante entra no time no lugar de Rio Ngumoha, que vai para o banco de reservas. Fundamentalmente, Cody Gakpo também mantém sua posição no time titular apesar da incerteza contínua em torno de seu futuro.

    O holandês atualmente desperta forte interesse do Tottenham, mas segue como uma peça-chave do Liverpool hoje. Gakpo e Munoz formarão uma formidável linha de ataque que conta com Florian Wirtz e Alexander Isak, prometendo muito poder ofensivo para os mandantes.

  • Ajustes defensivos e problemas com lesões

    Na defesa, o jovem zagueiro Jeremy Jacquet, muito bem avaliado, manteve seu lugar na equipe titular. Ele forma dupla com o capitão Virgil van Dijk no coração da defesa, com o reforço por empréstimo Ronald Araujo tendo de se contentar com um lugar no banco de reservas.

    O Liverpool atravessa atualmente um período complicado de lesões em jogadores importantes. O atacante Hugo Ekitike ainda está em processo de reabilitação após sofrer uma grave lesão no tendão de Aquiles em abril. Enquanto isso, o setor defensivo está desfalcado. Joe Gomez segue fora com um problema muscular, enquanto Giovanni Leoni e Conor Bradley continuam suas recuperações de problemas no joelho.

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  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-LIVERPOOLAFP

    Escalação titular

    Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Munoz, Wirtz, Gakpo; Isak

    Nottingham Forest (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Aina, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Jesus

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