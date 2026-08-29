O Liverpool recebe o Forest em Anfield em um aguardado jogo no horário do almoço de sábado pela Premier League. A partida é uma ocasião marcante, já que será o primeiro jogo em casa de Iraola no comando do Liverpool desde que assumiu o cargo de técnico.

Oliver Glasner leva sua equipe do Forest a Merseyside enquanto os dois clubes tentam ganhar embalo logo no início da nova campanha na elite. Os donos da casa começaram a temporada com um empate por 2 a 2, bastante brigado, contra o Newcastle no fim de semana passado. Iraola estará determinado a conquistar sua primeira vitória competitiva e dar à torcida de Anfield um motivo para comemorar.