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Andoni Iraola se pronuncia sobre o futuro de Harvey Elliott no Liverpool após uma “estranha” passagem por empréstimo pelo Aston Villa
Iraola apoia Elliott para a recuperação do Anfield
Iraola abriu as portas para que Elliott retome sua carreira no Liverpool após uma temporada “estranha” longe de Anfield. O espanhol, que assumiu o comando em Merseyside após a demissão de Arne Slot, elogiou muito a atitude do meio-campista desde que ele voltou ao clube antes do previsto para iniciar os preparativos para a pré-temporada.
“Com certeza”, respondeu Iraola quando questionado se o jogador de 23 anos ainda tinha futuro em Anfield. “Harvey está aqui conosco, tenho visto nele a vontade de se apresentar, de se preparar ao máximo; ele terá uma chance na pré-temporada, vamos precisar dele e isso é um bom sinal.” Os comentários do técnico sugerem uma mudança significativa de tom em relação à gestão anterior, trazendo esperança a um jogador cuja carreira parecia estar em limbo há apenas alguns meses.
- Getty
O constrangimento no Villa Park
A passagem de Elliott pelo Aston Villa foi marcada por um complexo contrato de empréstimo que acabou por deixá-lo de fora do elenco de Unai Emery. O acordo incluía uma cláusula de compra obrigatória no valor de 30 milhões de libras, que seria acionada assim que o meio-campista atingisse um número pré-determinado de partidas disputadas. Temendo o impacto financeiro, o Villa deixou de escalar Elliott para evitar ter que contratá-lo definitivamente, o que levou Emery a apresentar um pedido de desculpas sincero pelo que descreveu como uma situação “embaraçosa”.
O impasse tático e financeiro deixou Elliott de fora durante a maior parte da segunda metade da temporada. Refletindo sobre isso, Iraola observou: “Espero que possamos vê-lo em uma boa situação. Acho que a última temporada deve ter sido difícil para o Harvey, uma situação estranha, em que nem sequer podiam colocá-lo em campo, e acredito que ele use essa experiência – a situação ruim – para se tornar ainda mais ansioso por ser um jogador do Liverpool.”
Um acordo desastroso para o jogador
Do ponto de vista profissional, a transferência para o Villa Park foi considerada a pior negociação da temporada da Premier League para o jogador. Depois de se destacar no Campeonato Europeu Sub-21 de 2025, esperava-se que Elliott continuasse em ascensão, mas, em vez disso, ele disputou apenas 109 minutos na primeira divisão durante o período em que esteve sob o comando de Emery. Apesar da falta de ritmo, o jogador de 23 anos voltou ao AXA Training Centre com um foco renovado.
- AFP
Oportunidades na pré-temporada
Com uma agenda lotada de pré-temporada à vista, Iraola está empenhado em dar aos jogadores que estão na disputa por vagas e às estrelas que retornaram uma oportunidade de se destacarem. O espanhol enfatizou que dedicou sua primeira semana a avaliar os jogadores da equipe sub-21 e aqueles que voltaram mais cedo, garantindo ter uma visão completa do talento disponível no elenco.
“Tive uma semana para observar os jogadores sub-21 e alguns dos jogadores do time principal que já estavam aqui antes, então eles estão em melhor forma”, acrescentou Iraola. “Vi alguns aqui hoje que estão prontos para os testes de amanhã, então procuro entrar em contato com todos os jogadores e dar mais tempo de jogo aos jovens, aos jogadores emprestados e aos da base; talvez eu não os conhecesse normalmente, mas agora estou tendo a chance de conhecê-los melhor.”
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