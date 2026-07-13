Andoni Iraola se pronuncia sobre o futuro de Harvey Elliott no Liverpool após uma “estranha” passagem por empréstimo pelo Aston Villa

Iraola abriu as portas para que Elliott retome sua carreira no Liverpool após uma temporada “estranha” longe de Anfield. O espanhol, que assumiu o comando em Merseyside após a demissão de Arne Slot, elogiou muito a atitude do meio-campista desde que ele voltou ao clube antes do previsto para iniciar os preparativos para a pré-temporada.

“Com certeza”, respondeu Iraola quando questionado se o jogador de 23 anos ainda tinha futuro em Anfield. “Harvey está aqui conosco, tenho visto nele a vontade de se apresentar, de se preparar ao máximo; ele terá uma chance na pré-temporada, vamos precisar dele e isso é um bom sinal.” Os comentários do técnico sugerem uma mudança significativa de tom em relação à gestão anterior, trazendo esperança a um jogador cuja carreira parecia estar em limbo há apenas alguns meses.



