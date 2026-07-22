Getty Images
Traduzido por
Andoni Iraola se pronuncia sobre o futuro de Alexis Mac Allister em meio a rumores de interesse do Real Madrid e dá uma atualização sobre as prioridades “óbvias” do Liverpool no mercado de transferências
Esclarecendo as especulações sobre Mac Allister
Mac Allister ainda tem dois anos restantes em seu contrato atual, mas seu nome é frequentemente citado em relação a uma possível transferência para Madri. Iraola deixou clara sua posição em relação ao futuro de Mac Allister e não hesitou em elogiar o impacto do meio-campista em Merseyside.
Após uma intensa carga de trabalho que o levou à final da Copa do Mundo com a Argentina, Mac Allister deve se juntar novamente ao elenco do Liverpool após o intervalo. “Acho que o Alexis foi um dos melhores jogadores do clube no ano passado e fez uma ótima Copa do Mundo”, disse Iraola. “É normal que outros clubes queiram nossos melhores jogadores, nossos bons jogadores; isso sempre acontece em outros mercados. Mas eu quero, assim como outros clubes querem, manter meus bons jogadores. Provavelmente estou mais ansioso para contratar novos jogadores do que para ficar com os que já temos aqui.”
- AFP
Iraola identifica necessidades “óbvias” de contratações
Embora o foco continue sendo a retenção dos principais jogadores, Iraola foi notavelmente franco sobre a necessidade “óbvia” de novas contratações após várias saídas de grande repercussão. As saídas de Mohamed Salah, Andy Robertson e Ibrahima Konaté deixaram lacunas significativas na estrutura do time principal.
A busca por um novo ponta parece ser a principal preocupação da equipe de contratações. Iraola observou: “Acho difícil citar um número. Quando o mercado está aberto, é preciso estar sempre aberto a novas opções para melhorar o elenco.
“Há situações óbvias em que precisamos contratar jogadores. Um ponta, por exemplo: definitivamente precisamos contratar um ponta, mas há outras situações em que teremos que analisar o que o mercado oferece, qual é o custo e como avaliamos os jogadores que já temos.”
Gerenciamento da lista de lesionados
Além da busca específica por um ponta, o técnico do Liverpool está acompanhando de perto a profundidade do elenco atual, que tem sido prejudicada por problemas físicos persistentes. Iraola sugeriu que sua abordagem tática para as semanas restantes da janela de transferências será influenciada pela rapidez com que certos jogadores retornarem aos treinos completos.
“Temos algumas posições delicadas, nas quais contamos com jogadores lesionados em quem confiamos, mas ainda não é a situação ideal, então isso vai depender de muitos fatores”, explicou o técnico.
- Getty Images
Preparação para a pré-temporada nos Estados Unidos
O Reds está atualmente nos Estados Unidos para sua turnê de pré-temporada da Premier League, um período crucial para Iraola implementar sua filosofia e integrar os novos contratados Jeremy Jacquet e Victor Muñoz. A turnê oferece uma oportunidade para o elenco ganhar condicionamento físico para as partidas e para a comissão técnica avaliar o nível técnico dos jogadores mais jovens antes de decidir sobre novas contratações. A programação do Liverpool nos Estados Unidos inclui partidas contra o Sunderland, o Leeds United e o Wrexham. Ainda não se sabe quando Mac Allister retornará ao elenco para iniciar sua preparação para a nova temporada.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.