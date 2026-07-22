Andoni Iraola se pronuncia sobre o futuro de Alexis Mac Allister em meio a rumores de interesse do Real Madrid e dá uma atualização sobre as prioridades “óbvias” do Liverpool no mercado de transferências

Mac Allister ainda tem dois anos restantes em seu contrato atual, mas seu nome é frequentemente citado em relação a uma possível transferência para Madri. Iraola deixou clara sua posição em relação ao futuro de Mac Allister e não hesitou em elogiar o impacto do meio-campista em Merseyside.

Após uma intensa carga de trabalho que o levou à final da Copa do Mundo com a Argentina, Mac Allister deve se juntar novamente ao elenco do Liverpool após o intervalo. “Acho que o Alexis foi um dos melhores jogadores do clube no ano passado e fez uma ótima Copa do Mundo”, disse Iraola. “É normal que outros clubes queiram nossos melhores jogadores, nossos bons jogadores; isso sempre acontece em outros mercados. Mas eu quero, assim como outros clubes querem, manter meus bons jogadores. Provavelmente estou mais ansioso para contratar novos jogadores do que para ficar com os que já temos aqui.”







