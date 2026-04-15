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Andoni Iraola recebe oferta do Crystal Palace, mas clube da Bundesliga espera atrair o técnico que está deixando o Bournemouth com um projeto de longo prazo
O Crystal Palace faz uma abordagem antecipada a um técnico espanhol
De acordo com o Marca, o Palace já entrou em contato com Iraola com uma oferta extremamente lucrativa para treinar o clube londrino. O técnico espanhol confirmou recentemente sua saída iminente da Costa Sul ao final da temporada, despertando enorme interesse em toda a Europa. O Eagles, que busca substituir Oliver Glasner, apresentou uma proposta de vários milhões de libras e uma visão de longo prazo para garantir seus serviços. O clube acredita que seu estilo tático agressivo combina perfeitamente com o perfil do elenco, enquanto a proximidade geográfica de menos de 145 km entre os dois clubes oferece a ele uma continuidade familiar dentro da Inglaterra.
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O Leverkusen acompanha a situação como uma opção alternativa
Enquanto isso, a publicação alemã *kicker* informa que o Bayer Leverkusen incluiu o técnico de 43 anos em sua lista de candidatos. O clube da Bundesliga está avaliando possíveis substitutos para Kasper Hjulmand em meio a crescentes dúvidas internas sobre o futuro deste último. Iraola deixa o Bournemouth em uma posição sólida, com o clube atualmente ocupando a 11ª posição na Premier League. Seu histórico nesta temporada em todas as competições inclui 10 vitórias e 15 empates em 34 partidas, garantindo 45 pontos no campeonato até o momento. Refletindo sobre sua saída, Iraola declarou: “Foi uma honra treinar o AFC Bournemouth e estou orgulhoso do que conquistamos juntos. Sou grato aos jogadores e à equipe com quem trabalhei, bem como ao Bill, que tornaram minha passagem por aqui tão especial.”
Fatores financeiros influenciam a corrida pela gestão
Uma vantagem significativa para o Leverkusen é que o conceituado treinador estará disponível para uma transferência gratuita assim que seu contrato expirar. Isso contrasta fortemente com seu outro principal alvo para o cargo de treinador, Fabian Hurzeler. Tirar Hurzeler do Brighton exigiria uma indenização substancial superior a € 10 milhões. Embora o Palace pudesse facilmente arcar com um pagamento de € 15 milhões por seus alvos, os executivos do Leverkusen observam que a filosofia de Hurzeler se alinha mais naturalmente com a identidade futebolística que eles preferem. Em contrapartida, o clube londrino tem menos reservas quanto à adaptação tática e possui solidez financeira para investir pesadamente.
- AFP
Decisões futuras aguardam o tão procurado treinador
À medida que a temporada chega ao fim, o cobiçado técnico precisa decidir se permanece na Inglaterra ou se aceita um novo desafio no exterior. O Crystal Palace aguarda sua decisão final sobre a lucrativa proposta, enquanto o Leverkusen avalia cuidadosamente suas opções antes de formalizar uma oferta. Enquanto isso, o Bournemouth vai acelerar a busca por um sucessor adequado.