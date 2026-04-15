Andoni Iraola recebe oferta do Crystal Palace, mas clube da Bundesliga espera atrair o técnico que está deixando o Bournemouth com um projeto de longo prazo

Enquanto isso, a publicação alemã *kicker* informa que o Bayer Leverkusen incluiu o técnico de 43 anos em sua lista de candidatos. O clube da Bundesliga está avaliando possíveis substitutos para Kasper Hjulmand em meio a crescentes dúvidas internas sobre o futuro deste último. Iraola deixa o Bournemouth em uma posição sólida, com o clube atualmente ocupando a 11ª posição na Premier League. Seu histórico nesta temporada em todas as competições inclui 10 vitórias e 15 empates em 34 partidas, garantindo 45 pontos no campeonato até o momento. Refletindo sobre sua saída, Iraola declarou: “Foi uma honra treinar o AFC Bournemouth e estou orgulhoso do que conquistamos juntos. Sou grato aos jogadores e à equipe com quem trabalhei, bem como ao Bill, que tornaram minha passagem por aqui tão especial.”