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Andoni Iraola rebate Jamie Carragher após lenda do Liverpool DETONAR Florian Wirtz, de £ 116 milhões, após apertada vitória do Bournemouth
Wirtz tem dificuldades antes de Isak marcar
O Liverpool garantiu uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Bournemouth no Vitality Stadium, com Alexander Isak marcando o gol decisivo. Apesar de somar os três pontos fora de casa, o Liverpool teve um primeiro tempo frustrante, no qual encontrou dificuldades para se impor.
Wirtz teve uma primeira etapa particularmente difícil. A contratação de £ 116 milhões não conseguiu influenciar a partida no início, encontrando dificuldades para furar uma defesa resiliente do Bournemouth. Sua atuação gerou questionamentos imediatos, especialmente por causa de seu alto preço e do peso das expectativas sobre seus ombros.
O jogador de 23 anos finalmente se encontrou após o intervalo. Wirtz teve papel fundamental no lance do gol da vitória, ao tirar o defensor James Hill de posição para criar o espaço necessário para Isak marcar.
- AFP
Iraola defende o meia do Liverpool
Carragher não se conteve em sua avaliação do internacional alemão. A lenda do Liverpool não ficou nada impressionada com o rendimento do meio-campista, destacando seu baixo índice de acerto de passes, de 63%.
"Wirtz tem sido muito mal de novo", afirmou Carragher. "É simplesmente nada. Nada está acontecendo ali. No geral, as pessoas têm sido compreensivas com a situação dele. Ele é novo na liga e o Liverpool foi mal na temporada passada. Quando você chega por esse valor, as pessoas querem gols e assistências."
Após a substituição aos 73 minutos, Carragher afirmou que Wirtz não poderia ter "nenhuma reclamação" por ter sido sacado. O comentarista ainda pediu que Iraola deixasse a principal contratação totalmente de fora. "Acho que, daqui para frente, Iraola tem uma decisão a tomar aqui. Wirtz não estaria no meu time do Liverpool", acrescentou.
No entanto, Iraola rapidamente saiu em defesa de seu jogador. O treinador reconheceu o início lento, mas elogiou Wirtz por seu papel na vitória ao dizer à Sky Sports: "Ele começou o jogo devagar, eu concordo. No primeiro minuto eles vieram com bastante intensidade e nós não estávamos acompanhando muito bem. Os duelos no meio. Depois dessa primeira fase, acho que melhoramos. Florian também nos ajudou a melhorar."
Sobrevivendo a um difícil teste fora de casa
Iraola destacou os ajustes táticos que permitiram a Wirtz brilhar à medida que o jogo avançava. "No segundo tempo, ele estava jogando muito melhor, encontrando espaços melhores para receber e girar", explicou o treinador, acrescentando que ficou muito mais satisfeito com a atuação do meio-campista após o intervalo.
Ampliando o olhar para além das atuações individuais, Iraola demonstrou alívio por ter superado uma complicada partida fora de casa. O treinador admitiu que sua equipe teve dificuldades nos 20 minutos iniciais, sem conseguir ganhar as segundas bolas nem igualar a intensidade do Bournemouth.
"Obviamente, estou feliz com o resultado. Sei que é um lugar difícil para vir, muito difícil para conseguir os três pontos", disse Iraola. Ele observou que, à medida que o Bournemouth cansou no segundo tempo, o Liverpool assumiu o controle da partida e criou chances para matar o jogo de vez.
- Pro Sports Images
Grande confronto decisivo do City se aproxima
O Liverpool terá um enorme teste pela frente, ao receber o líder do campeonato, o Manchester City, em Anfield, no dia 11 de outubro. O duelo monumental obrigará Iraola a tomar decisões cruciais de escalação no meio-campo e no ataque.
Carragher está convicto de que Wirtz deve ficar fora desse confronto de peso. "Manchester City em casa, para mim, ele não pode estar no time", declarou o comentarista, de forma enfática. Iraola agora precisa decidir se vai confiar em sua contratação de destaque no maior palco ou seguir o conselho do ídolo do clube.
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