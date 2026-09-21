Andoni Iraola rebate Jamie Carragher após lenda do Liverpool DETONAR Florian Wirtz, de £ 116 milhões, após apertada vitória do Bournemouth

Carragher não se conteve em sua avaliação do internacional alemão. A lenda do Liverpool não ficou nada impressionada com o rendimento do meio-campista, destacando seu baixo índice de acerto de passes, de 63%.

"Wirtz tem sido muito mal de novo", afirmou Carragher. "É simplesmente nada. Nada está acontecendo ali. No geral, as pessoas têm sido compreensivas com a situação dele. Ele é novo na liga e o Liverpool foi mal na temporada passada. Quando você chega por esse valor, as pessoas querem gols e assistências."

Após a substituição aos 73 minutos, Carragher afirmou que Wirtz não poderia ter "nenhuma reclamação" por ter sido sacado. O comentarista ainda pediu que Iraola deixasse a principal contratação totalmente de fora. "Acho que, daqui para frente, Iraola tem uma decisão a tomar aqui. Wirtz não estaria no meu time do Liverpool", acrescentou.

No entanto, Iraola rapidamente saiu em defesa de seu jogador. O treinador reconheceu o início lento, mas elogiou Wirtz por seu papel na vitória ao dizer à Sky Sports: "Ele começou o jogo devagar, eu concordo. No primeiro minuto eles vieram com bastante intensidade e nós não estávamos acompanhando muito bem. Os duelos no meio. Depois dessa primeira fase, acho que melhoramos. Florian também nos ajudou a melhorar."



