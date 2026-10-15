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Andoni Iraola rebate críticos que chamaram Bradley Barcola de “desastre” após hat-trick espetacular contra o Liverpool
Calando os que duvidam
Barcola respondeu de forma contundente às críticas que recebeu no início de sua trajetória ao marcar três gols em uma vitória do Liverpool por 6 a 3 na Champions League sobre o LASK, na quarta-feira. O ponta francês de 24 anos vinha sendo questionado após um início lento em Anfield, mas seus três gols na Áustria serviram como um forte lembrete de sua qualidade excepcional.
Sua atuação decisiva para a vitória lhe rendeu o prêmio de Jogador da Semana da UEFA. O ex-jogador do Paris Saint-Germain chegou a três gols em sete partidas por todas as competições nesta temporada, mostrando que pode ser decisivo para o Liverpool.
- Getty Images Sport
Iraola pede ponderação
Ao falar antes dos jogos do Liverpool no fim de semana, o técnico Iraola saiu em defesa de Barcola diante das críticas negativas precipitadas. O treinador espanhol destacou como as avaliações no futebol moderno mudam rapidamente e pediu aos torcedores que considerassem o contexto mais amplo da adaptação do atacante.
“É assim no futebol. Você ganha um jogo e é ótimo; faz uma partida ruim e é um desastre”, explicou Iraola aos jornalistas. “É a mesma coisa para Bradley e para todos que trabalham no futebol. É preciso se acostumar com isso.”
Criando conexões em Anfield
Iraola também apontou um fator atenuante importante para as dificuldades iniciais de Barcola: a falta de uma pré-temporada adequada com seus novos companheiros de equipe. O treinador segue plenamente convencido de que o ponta só vai melhorar à medida que desenvolver mais entrosamento em campo.
“É preciso analisar a participação dele na partida com mais perspectiva”, acrescentou o técnico do Liverpool. “Ainda é muito cedo, especialmente porque ele não jogou um minuto sequer durante a preparação. Quanto mais jogar conosco e com seus companheiros de equipe, mais vai melhorar.”
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Qual é o próximo passo para Barcola?
Com a confiança totalmente recuperada, o jogador de 24 anos buscará repetir na Premier League o desempenho que vem tendo na Champions League, enquanto o Liverpool tenta ganhar embalo. O próximo compromisso do Liverpool será fora de casa contra o Brentford, no Gtech Community Stadium, em partida da Premier League no sábado.
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