Barcola respondeu de forma contundente às críticas que recebeu no início de sua trajetória ao marcar três gols em uma vitória do Liverpool por 6 a 3 na Champions League sobre o LASK, na quarta-feira. O ponta francês de 24 anos vinha sendo questionado após um início lento em Anfield, mas seus três gols na Áustria serviram como um forte lembrete de sua qualidade excepcional.

Sua atuação decisiva para a vitória lhe rendeu o prêmio de Jogador da Semana da UEFA. O ex-jogador do Paris Saint-Germain chegou a três gols em sete partidas por todas as competições nesta temporada, mostrando que pode ser decisivo para o Liverpool.