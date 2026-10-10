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Andoni Iraola rebate a crítica da imprensa francesa a Bradley Barcola, enquanto o Liverpool enfrenta uma crise no ataque antes do confronto com o Manchester City
A mídia francesa mira Barcola
A França venceu a Bélgica por 4 a 1 com tranquilidade pela Liga das Nações na segunda-feira, mas Barcola acabou na linha de fogo. O jogador de 24 anos finalizou duas vezes e criou apenas uma chance durante a partida, o que gerou avaliações duras da imprensa local. As críticas se concentraram, em grande parte, na sua suposta falta de poder de decisão no terço final.
O escrutínio chega em um momento delicado para o Liverpool, que enfrenta uma crise de lesões cada vez mais grave no ataque. Alexander Isak e Cody Gakpo foram ambos vetados para o confronto de alto risco de domingo com o Manchester City.
Como consequência, Iraola depende fortemente de que o ex-astro do Paris Saint-Germain assuma a responsabilidade para preencher essa lacuna. O técnico do Liverpool claramente quer que seu atacante reencontre o faro de gol antes de um teste assustador em Anfield.
- AFP
Iraola "não se importa" com chances perdidas
Apesar do barulho externo, Iraola segue totalmente tranquilo em relação à recente falta de gols de seu jogador. O treinador insistiu que os atacantes são julgados de forma injusta apenas pelo número de gols que marcam, descartando sugestões de uma queda de rendimento.
"Não acho que ele esteja em um mau momento. O problema com pontas ou atacantes é que, se não fazem um gol, 'não jogaram bem'", explicou Iraola. "Temos que ver os jogos, temos que assistir. Eu disse isso no primeiro jogo contra o Atletico Madrid, ele perdeu duas ou três chances bem claras. Não me importo. Honestamente. Eu me importo, mas quero que ele veja que está lá."
O técnico do Liverpool também destacou que chegar em áreas perigosas já é metade da batalha, mantendo total confiança no instinto ofensivo do ponta.
"Na seleção, vi que ele teve um par de boas situações para marcar. Ele não marcou, mas eu quero que ele esteja lá", acrescentou.
Barcola para liderar o ataque?
Com Isak e Gakpo fora, Barcola pode ser lançado em uma função central de ataque pouco familiar neste fim de semana. Embora tenha construído sua reputação desequilibrando pelos lados, Iraola está confiante de que o versátil atacante tem a inteligência tática para atuar como um camisa 9 improvisado.
"Ele é um jogador de alto nível para nós. Acho que pode jogar em qualquer posição no ataque", afirmou Iraola. "Provavelmente jogou mais como ponta esquerda, mas também jogou um pouco como atacante, e até mais como ponta direita. Acho que pode cobrir as três posições no ataque."
Concluindo seu forte endosso ao reforço que chegou no verão, o treinador simplesmente observou: "Ele é um jogador super valioso para nós."
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Nuvem do City paira sobre Anfield
O grande confronto de domingo tem enorme peso dentro e fora de campo. O Manchester City chega a Merseyside ostentando uma campanha perfeita na liga, mas também atravessa uma tempestade de controvérsia. Este fim de semana marca o primeiro jogo da equipe desde que uma comissão independente considerou o clube culpado por violar as regras financeiras da Premier League. Embora o City negue qualquer irregularidade e esteja recorrendo do veredicto, o drama extracampo acrescenta uma tensão incrível a um duelo que já era enorme.
Iraola está totalmente ciente do desafio e pediu que sua equipe esteja à altura da ocasião diante de um estádio lotado. "Todo jogo é um jogo empolgante", observou. "Estamos jogando em casa, em Anfield, contra o City, que lidera a liga neste momento. Eles venceram todos os seus jogos e acho que vamos para o jogo. Acho que será um jogo bem aberto e temos que estar prontos e também usar a ajuda dos nossos torcedores, e espero que estejamos no nível da partida, que vai ser alto."
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