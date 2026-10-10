A França venceu a Bélgica por 4 a 1 com tranquilidade pela Liga das Nações na segunda-feira, mas Barcola acabou na linha de fogo. O jogador de 24 anos finalizou duas vezes e criou apenas uma chance durante a partida, o que gerou avaliações duras da imprensa local. As críticas se concentraram, em grande parte, na sua suposta falta de poder de decisão no terço final.

O escrutínio chega em um momento delicado para o Liverpool, que enfrenta uma crise de lesões cada vez mais grave no ataque. Alexander Isak e Cody Gakpo foram ambos vetados para o confronto de alto risco de domingo com o Manchester City.

Como consequência, Iraola depende fortemente de que o ex-astro do Paris Saint-Germain assuma a responsabilidade para preencher essa lacuna. O técnico do Liverpool claramente quer que seu atacante reencontre o faro de gol antes de um teste assustador em Anfield.



