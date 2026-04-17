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Andoni Iraola quebra o silêncio sobre seu próximo destino antes de deixar o Bournemouth, em meio a rumores que o ligam ao Crystal Palace e à La Liga
Iraola esclarece os motivos por trás de sua saída do Bournemouth
A saída iminente do técnico de 43 anos foi anunciada oficialmente na terça-feira, marcando o fim de uma passagem de três anos de grande sucesso no Vitality Stadium. Com seu contrato prestes a expirar no verão, diversos relatos sugeriram que o Crystal Palace teria apresentado uma proposta de vários milhões de libras para garantir seus serviços. No entanto, Iraola negou veementemente as especulações de que um acordo pré-negociado tivesse motivado sua saída.
“A decisão não teve a ver com nenhum outro clube. Não houve nenhum outro clube envolvido; tratava-se de continuar aqui ou não continuar aqui”, afirmou ele, acabando com os rumores de uma mudança imediata.
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A incerteza paira sobre o próximo destino
Apesar de ter levado o Bournemouth ao nono lugar na temporada passada e de a equipe estar atualmente em 11º lugar, faltando apenas seis partidas para o fim do campeonato, o técnico continua totalmente indeciso quanto ao seu futuro.
“Não sei o que vou fazer na próxima temporada. Não sei se vou treinar um time, um clube, uma seleção nacional, treinar neste continente, ou se não vou treinar. Não tenho ideia do que vai acontecer”, explicou ele. “Não tenho pressa em saber. Tomei uma grande decisão para mim neste momento. Agora quero me concentrar no que vai acontecer nestes seis jogos. Vai ser muito importante para nós. Haverá tempo para pensar, se tivermos que pensar, em outra coisa.”
Concluindo uma viagem especial na costa sul
Em declarações antes do jogo decisivo deste sábado contra o Newcastle, o técnico, que está de saída, admitiu que deixar o Bournemouth foi extremamente difícil.
“Foi uma decisão que me levou muito tempo para tomar, não foi uma decisão clara”, observou ele. “Durante todo esse processo, nesta temporada, conversei com o clube sobre a situação; eles estavam bem cientes de que isso poderia acontecer. Nem sempre há um motivo principal. A decisão que tomei se deve provavelmente ao fato de eu não querer arriscar a sensação de satisfação que tenho neste momento por estas três temporadas. Você tenta se imaginar em uma possível quarta temporada, uma possível quinta temporada, e tudo custa mais. Nós, como seres humanos, nos cansamos de passar pelas mesmas fases. Acho que decidi que este era o momento certo para encerrar esta jornada que, para mim, foi realmente especial.”
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Identificar um sucessor para a próxima campanha
Enquanto Iraola se prepara para se despedir, o Bournemouth já começou a planejar o futuro. Segundo relatos, o clube estaria prestes a contratar o ex-técnico do RB Leipzig, Marco Rose, para substituí-lo. Enquanto isso, Iraola avaliará suas opções lucrativas em toda a Europa antes de tomar uma decisão final sobre sua carreira como técnico.