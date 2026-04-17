Andoni Iraola quebra o silêncio sobre seu próximo destino antes de deixar o Bournemouth, em meio a rumores que o ligam ao Crystal Palace e à La Liga

A saída iminente do técnico de 43 anos foi anunciada oficialmente na terça-feira, marcando o fim de uma passagem de três anos de grande sucesso no Vitality Stadium. Com seu contrato prestes a expirar no verão, diversos relatos sugeriram que o Crystal Palace teria apresentado uma proposta de vários milhões de libras para garantir seus serviços. No entanto, Iraola negou veementemente as especulações de que um acordo pré-negociado tivesse motivado sua saída.

“A decisão não teve a ver com nenhum outro clube. Não houve nenhum outro clube envolvido; tratava-se de continuar aqui ou não continuar aqui”, afirmou ele, acabando com os rumores de uma mudança imediata.