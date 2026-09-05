AFP
Traduzido por
Andoni Iraola quebra o silêncio sobre a fracassada transferência de Cody Gakpo para o Manchester City, enquanto o atacante do Liverpool brilha na vitória sobre o Ipswich
Gakpo fica após drama no fim
Gakpo foi fortemente ligado a uma saída de Anfield nos momentos finais da janela de transferências de verão. O Tottenham Hotspur demonstrou interesse inicialmente, mas o Manchester City rapidamente o ultrapassou como principal candidato à contratação do atacante. Gakpo chegou até a dar sinal verde para uma transferência para o Etihad Stadium antes de o negócio acabar fracassando.
A transferência acabou não se concretizando porque o Liverpool não conseguiu garantir um substituto adequado a tempo. Apesar da distração fora de campo, Gakpo teve um início de campanha estelar sob o comando de Iraola.
O internacional holandês balançou as redes na rodada de abertura e deu uma assistência contra o Nottingham Forest. Ele deu sequência à sua impressionante fase ao servir Alexander Isak duas vezes na vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich na sexta-feira, comprovando seu valor contínuo para o elenco.
- Propaganda Photo
Iraola e Van Dijk exigem mais
Iraola está muito satisfeito com a forma como o atacante lidou com a situação, destacando que a comunicação aberta foi mantida durante toda a janela de transferências. O técnico do Liverpool valoriza a versatilidade de Gakpo em todo o setor ofensivo e insiste que o jogador sabe exatamente o quanto é bem avaliado pela comissão técnica.
"Não tenho nenhuma dúvida sobre Cody. Ele foi muito bem em toda a pré-temporada, começou muito bem esta temporada, entregando números", disse Iraola após a partida contra o Ipswich. "Cody sabe o quanto o valorizamos, acho que não há dúvida. Eu o avalio muito bem.
"Hoje, de novo, depois das duas assistências, ele termina [o jogo] como camisa 9 para nos ajudar a fechar a partida. Acho que é bom ter Cody porque ele pode jogar nas três posições do ataque, e tê-lo nesse lugar neste início de temporada é bom."
Iraola disse antes do jogo: "Minha relação com Cody tem sido muito honesta desde o início. Ele sempre esteve ciente da situação no mercado, estávamos conversando constantemente."
O capitão do clube, Virgil van Dijk, reforçou as palavras de seu treinador, destacando a importância contínua de Gakpo para a equipe. O defensor elogiou a reação de seu compatriota à transferência fracassada.
"Obviamente eu disse antes de a janela de transferências fechar que ele é importante para nós e também será importante para nós nesta temporada", explicou Van Dijk. "E ele mostrou isso de novo hoje. Na semana passada também, com as assistências, e ao longo dos últimos dois anos também. Então, siga assim."
A competição está elevando o nível no topo
Agora, Gakpo tem permanência garantida em Merseyside até a abertura da janela de inverno, em janeiro. Em vez de ficar remoendo a oportunidade perdida em Manchester, ele parece bastante motivado para consolidar sua vaga entre os titulares em um setor ofensivo extremamente competitivo.
Iraola alertou que ninguém tem minutos garantidos e apontou os muitos talentos ofensivos do Liverpool, como Bradley Barcola, Rio Ngumoha e Victor Munoz, como jogadores capazes de pressionar as estrelas mais experientes. O treinador acredita que essa rivalidade interna vai elevar o nível de desempenho de todo o elenco nos próximos meses.
"Vou exigir dele, obviamente, porque também há uma forte competição por minutos", destacou Iraola. "Às vezes eles vão começar jogando, às vezes vão entrar vindo do banco, às vezes não vão jogar. Mas essa competição, acho que vai ser boa para todos eles."
- Getty Images Sport
Construindo a parceria com Isak
Com seu futuro imediato definido, o foco de Gakpo agora se volta para desenvolver ainda mais seu entrosamento em campo, ainda em fase inicial, com Isak, contratação recorde do Liverpool. A dupla se conectou de forma devastadora contra o Ipswich, e dar sequência a essa química será crucial para as ambições ofensivas do Liverpool à medida que a sequência de jogos se intensifica.
Ao falar sobre a parceria em evolução entre os dois, Gakpo reconheceu o potencial para uma combinação prolífica. "Tomara que a gente consiga dar muitas assistências um para o outro, então agora ele me deve algumas assistências", brincou o ponta, indicando um clima positivo no elenco enquanto o Liverpool busca ganhar embalo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.