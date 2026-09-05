Andoni Iraola quebra o silêncio sobre a fracassada transferência de Cody Gakpo para o Manchester City, enquanto o atacante do Liverpool brilha na vitória sobre o Ipswich

Iraola está muito satisfeito com a forma como o atacante lidou com a situação, destacando que a comunicação aberta foi mantida durante toda a janela de transferências. O técnico do Liverpool valoriza a versatilidade de Gakpo em todo o setor ofensivo e insiste que o jogador sabe exatamente o quanto é bem avaliado pela comissão técnica.

"Não tenho nenhuma dúvida sobre Cody. Ele foi muito bem em toda a pré-temporada, começou muito bem esta temporada, entregando números", disse Iraola após a partida contra o Ipswich. "Cody sabe o quanto o valorizamos, acho que não há dúvida. Eu o avalio muito bem.

"Hoje, de novo, depois das duas assistências, ele termina [o jogo] como camisa 9 para nos ajudar a fechar a partida. Acho que é bom ter Cody porque ele pode jogar nas três posições do ataque, e tê-lo nesse lugar neste início de temporada é bom."

Iraola disse antes do jogo: "Minha relação com Cody tem sido muito honesta desde o início. Ele sempre esteve ciente da situação no mercado, estávamos conversando constantemente."

O capitão do clube, Virgil van Dijk, reforçou as palavras de seu treinador, destacando a importância contínua de Gakpo para a equipe. O defensor elogiou a reação de seu compatriota à transferência fracassada.

"Obviamente eu disse antes de a janela de transferências fechar que ele é importante para nós e também será importante para nós nesta temporada", explicou Van Dijk. "E ele mostrou isso de novo hoje. Na semana passada também, com as assistências, e ao longo dos últimos dois anos também. Então, siga assim."



