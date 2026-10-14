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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Andoni Iraola promove rodízio no elenco do Liverpool para enfrentar o LASK pela Champions League em meio a preocupações com lesões

Liverpool
Liga dos Campeões
A. Iraola
LASK x Liverpool
LASK

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, mudou a escalação titular para o confronto com o LASK pela Champions League, na Áustria. Com um calendário exigente e várias lesões importantes, ele precisou fazer diversas alterações, dando oportunidades a jovens e recém-chegados.

  • Rotação europeia na Áustria

    O técnico do Liverpool, Iraola, fez mudanças na escalação titular para enfrentar o LASK, da Áustria, pela Champions League, na noite de quarta-feira. O time de Merseyside busca a segunda vitória consecutiva na competição europeia, depois de vencer o Atlético de Madrid em sua partida de estreia na fase de liga, em Anfield, no mês passado.

    Com o Liverpool enfrentando uma sequência desgastante de nove jogos em 28 dias, mudanças na escalação já eram esperadas. No entanto, lesões de jogadores importantes obrigaram Iraola a fazer alterações em várias posições, enquanto a equipe busca ganhar embalo no continente.

  • Andoni IraolaGetty Images

    Priorizando a atualidade

    O calendário apertado reduziu significativamente o tempo de preparação do Liverpool em campo. Antes da partida, Iraola explicou a importância de administrar a condição física do elenco neste período intenso da temporada.

    “Não há muito tempo para treinar”, disse o espanhol aos jornalistas em entrevista coletiva antes do jogo. “Agora, muitas vezes, você tenta preparar as partidas apenas com vídeos e quadros táticos, e faz só um pouco de trabalho em campo.”

    “É preciso priorizar o descanso dos jogadores. Especialmente agora, que estamos disputando quatro jogos em dez dias, é uma questão de preservar as pernas e toda a energia para as partidas.”

  • Problemas com lesões e desfalques

    O Liverpool tem sofrido recentemente com uma série de lesões no ataque. Dominik Szoboszlai é uma ausência surpreendente por causa de um problema na parte posterior da coxa, enquanto Alexander Isak e Cody Gakpo não se recuperaram a tempo da viagem de pancadas sofridas durante a pausa para as seleções. Os dois atacantes também ficaram de fora da derrota por 3 a 0 para o Manchester City no domingo.

    No meio-campo, Federico Chiesa e Wataru Endo estão indisponíveis porque não foram incluídos na lista de inscritos para a Champions League. Isso abriu espaço para outros jogadores: Trey Nyoni entra no meio-campo ao lado de Ryan Gravenberch. O jovem atacante Lewis Koumas também mantém seu lugar na equipe ao lado de Bradley Barcola, contratado por uma quantia elevada no verão.

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  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-ATLETICOAFP

    Onze inicial

    LASK (5-3-2): Jungwirth; Jorgensen, Mbuyamba, Alemao, Andrade, Dibango; Danek, Borgarde, Schopf; Lang, Adeniran

    Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Araujo, Jacquet, Tsimikas; Gravenberch, Nyoni; Barcola, Wirtz, Ngumoha; Koumas

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