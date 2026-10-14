O calendário apertado reduziu significativamente o tempo de preparação do Liverpool em campo. Antes da partida, Iraola explicou a importância de administrar a condição física do elenco neste período intenso da temporada.

“Não há muito tempo para treinar”, disse o espanhol aos jornalistas em entrevista coletiva antes do jogo. “Agora, muitas vezes, você tenta preparar as partidas apenas com vídeos e quadros táticos, e faz só um pouco de trabalho em campo.”

“É preciso priorizar o descanso dos jogadores. Especialmente agora, que estamos disputando quatro jogos em dez dias, é uma questão de preservar as pernas e toda a energia para as partidas.”