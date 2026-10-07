Andoni Iraola põe em dúvida a condição física de Alexander Isak e Cody Gakpo para duelo com o Manchester City

O Liverpool enfrenta um teste significativo contra o Manchester City, que venceu todas as cinco partidas que disputou na liga. Iraola reconheceu o desafio apresentado pelos visitantes, mas segue confiante na progressão recente de seu elenco.

Ele declarou: "Estamos invictos, mas eles venceram todas, então isso faz uma grande diferença para o lado deles. Acho que precisamos ser muito, muito bons se quisermos vencer o City, porque eles têm marcado muitos gols ultimamente, especialmente no ataque. Sabemos os nomes que são muito perigosos. Mas acho também que mostramos boas melhorias defensivas ultimamente e espero que possamos nos defender das ameaças que eles têm e também machucá-los do outro lado."