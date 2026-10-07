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Andoni Iraola põe em dúvida a condição física de Alexander Isak e Cody Gakpo para duelo com o Manchester City
Preocupações com lesões de atacantes importantes
Em entrevista à beIN SPORTS, Iraola atualizou a situação de Isak e Gakpo depois de a dupla sofrer lesões na coxa e no tornozelo, respectivamente. Isak deixou a seleção da Suécia, enquanto Gakpo foi substituído cedo durante a vitória da Holanda sobre a Sérvia. Iraola disse: "Acho que Alex Isak e Cody Gakpo ambos tiveram que deixar as seleções por causa de lesões. Agora, é uma questão de saber se eles vão se recuperar a tempo de nos ajudar no próximo jogo ou não. Mas, neste momento, os dois estão lesionados."
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Desafio formidável espera em Anfield
O Liverpool enfrenta um teste significativo contra o Manchester City, que venceu todas as cinco partidas que disputou na liga. Iraola reconheceu o desafio apresentado pelos visitantes, mas segue confiante na progressão recente de seu elenco.
Ele declarou: "Estamos invictos, mas eles venceram todas, então isso faz uma grande diferença para o lado deles. Acho que precisamos ser muito, muito bons se quisermos vencer o City, porque eles têm marcado muitos gols ultimamente, especialmente no ataque. Sabemos os nomes que são muito perigosos. Mas acho também que mostramos boas melhorias defensivas ultimamente e espero que possamos nos defender das ameaças que eles têm e também machucá-los do outro lado."
Ambições de título e crescimento estrutural
O técnico acredita que a pausa para jogos internacionais ofereceu uma oportunidade valiosa para avaliar o desempenho da equipe neste início. Ao estabelecer expectativas altas para a temporada, ele explicou: "Acho que a pausa para jogos internacionais é um momento para refletir, porque normalmente temos um calendário mais louco. Você passa dois, três dias preparando o próximo jogo. Então, acho que você precisa de uma pausa, analisar como a temporada foi até agora. Acho que já temos uma boa quantidade de jogos para analisar e ver as coisas que fizemos bem e as coisas que acho que podem melhorar. Não tínhamos um total específico de pontos ou esta posição ou isso. Não, acho que temos de chegar o mais alto que pudermos, temos de ser o melhor time que pudermos ser. Não sei onde isso vai nos colocar, mas tenho certeza de que, se pudermos dar a esses jogadores uma boa plataforma, uma boa estrutura, estaremos lá brigando pelos títulos, sim."
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O que vem por aí para o Liverpool
O Liverpool agora aguardará com ansiedade pela condição física de Isak e Gakpo antes do monumental confronto de domingo em Anfield. Se a dupla de ataque for vetada, Iraola poderá ter de contar com Lewis Koumas como seu único centroavante de ofício entre os jogadores experientes contra uma forte equipe do City.
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