O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, vai mudar a escalação titular para o confronto de sábado com o Brentford, pela Premier League, no Gtech Community Stadium. O Liverpool chega à partida menos de 72 horas depois de conquistar uma vitória dramática por 6 a 3 sobre o LASK, no meio da semana, pela Champions League.

Com um confronto europeu decisivo contra o Villarreal na terça-feira seguinte, Iraola afirma que é essencial contar com jogadores descansados para manter o nível de desempenho.

O meio-campista Ryan Gravenberch está indisponível por cumprir suspensão de uma partida em competições nacionais após receber um cartão vermelho na derrota para o Manchester City.