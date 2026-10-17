AFP
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Andoni Iraola planeja rodízio no elenco enquanto o Liverpool se prepara para visitar o Brentford em meio a atualizações sobre lesões
Iraola confirma rodízio diante do acúmulo incessante de jogos
O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, vai mudar a escalação titular para o confronto de sábado com o Brentford, pela Premier League, no Gtech Community Stadium. O Liverpool chega à partida menos de 72 horas depois de conquistar uma vitória dramática por 6 a 3 sobre o LASK, no meio da semana, pela Champions League.
Com um confronto europeu decisivo contra o Villarreal na terça-feira seguinte, Iraola afirma que é essencial contar com jogadores descansados para manter o nível de desempenho.
O meio-campista Ryan Gravenberch está indisponível por cumprir suspensão de uma partida em competições nacionais após receber um cartão vermelho na derrota para o Manchester City.
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Técnico exige que todo o elenco esteja pronto em meio à rotação
Ao falar com a imprensa antes da viagem, Iraola ressaltou que todos os integrantes do elenco precisam estar preparados para jogar em diferentes competições. "Especialmente neste período, em que estamos jogando basicamente a cada três dias, às vezes com menos de três dias de intervalo, precisamos de mais jogadores", afirmou Iraola.
"Foi por isso que mudamos um pouco o time na quarta-feira. Vamos precisar mudar de novo no fim de semana e mais uma vez quando enfrentarmos o Villarreal, três dias depois."
"Precisamos de todos. Em algum momento, vamos precisar de cada um", acrescentou. "Todos têm que estar preparados, porque provavelmente vamos precisar deles."
Porta segue aberta para trio de lesionados importantes
Iraola trouxe notícias positivas sobre os lesionados ao revelar que Cody Gakpo, Alexander Isak e Dominik Szoboszlai podem jogar após desfalcarem as partidas recentes. Os três sofreram lesões durante a pausa para as seleções e ficaram de fora dos jogos contra o Manchester City e o LASK.
“Temos que esperar para ver”, disse Iraola sobre a disponibilidade dos jogadores. “Acho que ainda é muito cedo, mas, assim como disse que eles não estavam disponíveis para os jogos anteriores, desta vez deixo essa possibilidade em aberto, sim.”
Federico Chiesa e Wataru Endo também estão disponíveis para jogar após perderem o compromisso europeu no meio da semana devido às regras de elegibilidade, enquanto Conor Bradley, Hugo Ekitike e Giovanni Leoni seguem afastados por longo prazo.
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Brentford monitora craques recuperados antes do início da partida
O adversário Brentford também lida com preocupações físicas. O técnico Keith Andrews avalia as condições de Kevin Schade e Jannik Schuster depois que ambos sofreram pancadas no empate por 2 a 2 na casa do Aston Villa. “Jannik e Kev treinaram no gramado nesta semana e veremos amanhã quanto poderão fazer”, disse Andrews.
O ex-zagueiro do Liverpool Sepp van den Berg, Nathan Collins e Mikkel Damsgaard também estão perto de recuperar a plena forma física.
Após o jogo de sábado no oeste de Londres, o Liverpool voltará imediatamente suas atenções ao futebol europeu, já que se prepara para receber o Villarreal na terça-feira.
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