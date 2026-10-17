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Alvino Hanafi
Traduzido por

Andoni Iraola planeja rodízio no elenco enquanto o Liverpool se prepara para visitar o Brentford em meio a atualizações sobre lesões

Liverpool
A. Iraola
Brentford x Liverpool
Brentford
Premier League
K. Andrews

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, confirmou que vai fazer mudanças na escalação titular para a visita ao Brentford neste sábado, pela Premier League, devido à sequência intensa de jogos. O treinador espanhol também deixou em aberto a possibilidade de Cody Gakpo, Alexander Isak e Dominik Szoboszlai voltarem após se recuperarem de lesões.

  • Iraola confirma rodízio diante do acúmulo incessante de jogos

    O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, vai mudar a escalação titular para o confronto de sábado com o Brentford, pela Premier League, no Gtech Community Stadium. O Liverpool chega à partida menos de 72 horas depois de conquistar uma vitória dramática por 6 a 3 sobre o LASK, no meio da semana, pela Champions League.

    Com um confronto europeu decisivo contra o Villarreal na terça-feira seguinte, Iraola afirma que é essencial contar com jogadores descansados para manter o nível de desempenho.

    O meio-campista Ryan Gravenberch está indisponível por cumprir suspensão de uma partida em competições nacionais após receber um cartão vermelho na derrota para o Manchester City.

  • imago-sport-1081173514.jpgPropaganda Photo

    Técnico exige que todo o elenco esteja pronto em meio à rotação

    Ao falar com a imprensa antes da viagem, Iraola ressaltou que todos os integrantes do elenco precisam estar preparados para jogar em diferentes competições. "Especialmente neste período, em que estamos jogando basicamente a cada três dias, às vezes com menos de três dias de intervalo, precisamos de mais jogadores", afirmou Iraola.

    "Foi por isso que mudamos um pouco o time na quarta-feira. Vamos precisar mudar de novo no fim de semana e mais uma vez quando enfrentarmos o Villarreal, três dias depois."

    "Precisamos de todos. Em algum momento, vamos precisar de cada um", acrescentou. "Todos têm que estar preparados, porque provavelmente vamos precisar deles."

  • Porta segue aberta para trio de lesionados importantes

    Iraola trouxe notícias positivas sobre os lesionados ao revelar que Cody Gakpo, Alexander Isak e Dominik Szoboszlai podem jogar após desfalcarem as partidas recentes. Os três sofreram lesões durante a pausa para as seleções e ficaram de fora dos jogos contra o Manchester City e o LASK.

    “Temos que esperar para ver”, disse Iraola sobre a disponibilidade dos jogadores. “Acho que ainda é muito cedo, mas, assim como disse que eles não estavam disponíveis para os jogos anteriores, desta vez deixo essa possibilidade em aberto, sim.”

    Federico Chiesa e Wataru Endo também estão disponíveis para jogar após perderem o compromisso europeu no meio da semana devido às regras de elegibilidade, enquanto Conor Bradley, Hugo Ekitike e Giovanni Leoni seguem afastados por longo prazo.

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  • imago-sport-1083470016.jpgNews Images

    Brentford monitora craques recuperados antes do início da partida

    O adversário Brentford também lida com preocupações físicas. O técnico Keith Andrews avalia as condições de Kevin Schade e Jannik Schuster depois que ambos sofreram pancadas no empate por 2 a 2 na casa do Aston Villa. “Jannik e Kev treinaram no gramado nesta semana e veremos amanhã quanto poderão fazer”, disse Andrews.

    O ex-zagueiro do Liverpool Sepp van den Berg, Nathan Collins e Mikkel Damsgaard também estão perto de recuperar a plena forma física.

    Após o jogo de sábado no oeste de Londres, o Liverpool voltará imediatamente suas atenções ao futebol europeu, já que se prepara para receber o Villarreal na terça-feira.

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17 de out. de 2026

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