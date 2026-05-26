Getty Images
Traduzido por
Andoni Iraola junta-se à lenda do Barcelona, Xavi, na lista de candidatos de um grande clube da Série A, mas o Crystal Palace continua na disputa para contratar o técnico do Bournemouth
Os gigantes de San Siro têm Iraola na mira
O Milan iniciou contato com os representantes de Iraola a respeito da vaga de treinador, após uma profunda reformulação estrutural realizada no final da temporada. Uma reportagem do SunSportrevelou que os Rossoneri abordaram ativamente o técnico basco após a demissão de Massimiliano Allegri, em consequência da catastrófica derrota na última rodada contra o Cagliari.
Iraola, que recentemente concluiu um mandato bem-sucedido de três anos no Bournemouth, está agora avaliando suas opções, mantendo o Palace — que há muito tempo demonstra interesse — em suspense.
- Getty Images Sport
Técnico basco pede tempo para refletir
O técnico de 43 anos continua decidido a avaliar seu futuro antes de se comprometer com seu próximo projeto profissional, após ter optado por não renovar o contrato na costa sul.
Refletindo sobre sua emocionante despedida após garantir um notável sexto lugar, Iraola disse: “O champanhe está no vestiário, estávamos comemorando como devíamos. Aproveitei cada segundo com os torcedores, com os jogadores; é tão bom terminar assim e ter algo para comemorar. Vi muitas pessoas que me apoiaram nestes três anos.
“É férias escolares para as crianças, vou ficar em Bournemouth até julho. Vou comemorar com a equipe técnica, vou para casa pelo menos por uma semana e vou levar o tempo que for preciso para tomar essa decisão.”
- AFP
Xavi entra na lista de candidatos de elite do Milan
Xavi, ícone do Barcelona, também surgiu como um dos principais candidatos ao cargo de técnico do Rossoneri, enquanto o proprietário Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic buscam uma reconstrução cultural completa. Embora os rumores sobre Antonio Conte tenham esfriado, fontes internas do Milan revelaram ao *Corriere dello Sport* que o clube está buscando especificamente perfis progressistas do “tipo Cesc Fàbregas”.
Xavi, que atualmente está sem clube, lidera a lista de candidatos ao lado de Iraola, embora a mídia europeia continue dividida sobre se foram o Milan ou os intermediários que iniciaram as negociações.
- Getty Images Sport
O Palace enfrenta uma espera angustiante pela decisão sobre o cargo técnico
O Palace enfrenta um período tenso de incerteza enquanto aguarda a decisão de Iraola, com a diretoria do Selhurst Park considerando-o o principal candidato à substituição de Oliver Glasner. Embora a Sportitalia tenha recentemente desmentido notícias da concorrência que ligavam o espanhol ao Napoli, a emissora confirmou que intermediários estão ativamente promovendo seu nome junto a vários clubes da Série A. Consequentemente, Iraola detém uma vantagem significativa ao escolher entre a reconstrução no San Siro e liderar uma nova era no sul de Londres após a próxima final da Liga Conferência.