Andoni Iraola junta-se à lenda do Barcelona, Xavi, na lista de candidatos de um grande clube da Série A, mas o Crystal Palace continua na disputa para contratar o técnico do Bournemouth

O técnico de 43 anos continua decidido a avaliar seu futuro antes de se comprometer com seu próximo projeto profissional, após ter optado por não renovar o contrato na costa sul.

Refletindo sobre sua emocionante despedida após garantir um notável sexto lugar, Iraola disse: “O champanhe está no vestiário, estávamos comemorando como devíamos. Aproveitei cada segundo com os torcedores, com os jogadores; é tão bom terminar assim e ter algo para comemorar. Vi muitas pessoas que me apoiaram nestes três anos.

“É férias escolares para as crianças, vou ficar em Bournemouth até julho. Vou comemorar com a equipe técnica, vou para casa pelo menos por uma semana e vou levar o tempo que for preciso para tomar essa decisão.”