Andoni Iraola está perto de assumir seu próximo cargo na Premier League, já que o técnico do Bournemouth pretende se transferir para um dos rivais londrinos, à frente do Chelsea e do Manchester United

O Crystal Palace surgiu como o surpreendente favorito para garantir os serviços de Iraola, com uma reportagem do El Chiringuito sugerindo que o acordo está prestes a ser fechado. Os Eagles estão em busca de um novo técnico, já que o atual treinador, Oliver Glasner, deve deixar o Selhurst Park em junho, quando seu contrato expirar. O clube londrino teria agido rapidamente para se antecipar aos rivais, apresentando uma proposta lucrativa ao técnico de 43 anos.

Embora Iraola tenha sido associado a vários clubes dos “Seis Grandes”, a perspectiva de assumir um projeto estável na capital parece ter um apelo significativo. O clube estaria de olho no ex-técnico do Rayo Vallecano por seu excelente trabalho no Bournemouth, onde atualmente mantém a equipe na briga por uma vaga nas competições europeias, apesar da perda de vários jogadores importantes. Os Eagles esperam que fechar o acordo antecipadamente evite uma guerra de lances assim que a janela de transferências abrir oficialmente.