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Andoni Iraola está perto de assumir seu próximo cargo na Premier League, já que o técnico do Bournemouth pretende se transferir para um dos rivais londrinos, à frente do Chelsea e do Manchester United
O Palace lidera a disputa por Iraola
O Crystal Palace surgiu como o surpreendente favorito para garantir os serviços de Iraola, com uma reportagem do El Chiringuito sugerindo que o acordo está prestes a ser fechado. Os Eagles estão em busca de um novo técnico, já que o atual treinador, Oliver Glasner, deve deixar o Selhurst Park em junho, quando seu contrato expirar. O clube londrino teria agido rapidamente para se antecipar aos rivais, apresentando uma proposta lucrativa ao técnico de 43 anos.
Embora Iraola tenha sido associado a vários clubes dos “Seis Grandes”, a perspectiva de assumir um projeto estável na capital parece ter um apelo significativo. O clube estaria de olho no ex-técnico do Rayo Vallecano por seu excelente trabalho no Bournemouth, onde atualmente mantém a equipe na briga por uma vaga nas competições europeias, apesar da perda de vários jogadores importantes. Os Eagles esperam que fechar o acordo antecipadamente evite uma guerra de lances assim que a janela de transferências abrir oficialmente.
- AFP
O Chelsea mantém contato com os representantes
Apesar dos avanços do Palace, o Chelsea continua bem na disputa. Os Blues estão realizando uma busca minuciosa por um sucessor definitivo para Liam Rosenior e já iniciaram conversas com a equipe do espanhol para avaliar seu interesse em se transferir para Stamford Bridge, segundo relatos. O time de Stamford Bridge busca um técnico capaz de liderar um projeto de longo prazo sob a estrutura de propriedade da BlueCo, e a flexibilidade tática de Iraola o tornou um dos principais candidatos.
Com o técnico interino Calum McFarlane enfrentando dificuldades para estabilizar o time, o clube está determinado a ter um estrategista competente para a temporada 2026-27. O histórico de Iraola de superar as expectativas com recursos limitados no Bournemouth é visto como a combinação perfeita para um elenco que precisa de um trabalho técnico refinado, em vez de apenas contratações mais caras.
O Manchester United estuda uma alternativa ao Old Trafford
O Manchester United também está acompanhando a situação de perto, enquanto avalia se deve oferecer o cargo a Michael Carrick de forma definitiva. Embora Carrick tenha transformado o clima em Old Trafford desde janeiro, Sir Jim Ratcliffe e o departamento esportivo da INEOS estão cautelosos em relação a uma contratação baseada em emoções. Eles estão determinados a evitar repetir os erros do passado, especificamente a decisão de nomear Ole Gunnar Solskjaer como técnico definitivo após uma passagem bem-sucedida como interino.
Iraola é visto como o principal candidato externo caso o United decida não manter Carrick. Sua trajetória como técnico e seu estilo de jogo ofensivo se alinham com o DNA que o United está tentando redescobrir. Embora o apelo de Old Trafford seja enorme, há uma sensação de que Iraola possa preferir o projeto do Palace, onde ele pode implementar suas ideias longe do intenso escrutínio da mídia que acompanha os Red Devils.
- AFP
Iraola não se pronuncia sobre o futuro
Apesar das crescentes especulações, o técnico do Bournemouth tem mantido uma postura estritamente profissional. Ele se recusou a confirmar seu próximo destino por respeito aos torcedores do Cherries e ao clube que lhe deu a oportunidade de estrear no futebol inglês. Tendo já confirmado sua saída, Iraola está focado em terminar a temporada com força total antes de assinar oficialmente com outro clube.
Quando pressionado sobre os recentes rumores envolvendo grandes clubes, o técnico permaneceu calado, afirmando: “Vocês estavam me perguntando sobre outros clubes. Não sei exatamente quais, mas, também, por respeito ao Bournemouth, não posso falar agora sobre o meu futuro, porque não é isso que preocupa os torcedores do Bournemouth.” Ele acrescentou: “Acho que já disse isso quando anunciei que não continuaria aqui: para mim, agora, o que importa é o Bournemouth.”