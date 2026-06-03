Andoni Iraola em vez de Xabi Alonso!? Jamie Carragher faz uma avaliação “preocupante” das decisões da diretoria do Anfield

O Liverpool surpreendeu o mundo do futebol no fim de semana ao confirmar que Slot havia sido demitido após duas temporadas no comando. Apesar de ter levado os Reds ao título da Premier League em sua primeira temporada, um decepcionante quinto lugar no segundo ano levou o Fenway Sports Group a tomar medidas drásticas. No entanto, foi o momento em que a decisão foi tomada que causou espanto em toda a região de Merseyside, especialmente considerando a disponibilidade de Alonso no início deste ano.

Alonso, que foi fortemente associado a um retorno ao Liverpool após deixar o Real Madrid em janeiro, acabou concordando em se juntar ao Chelsea no mês passado. A decisão de manter Slot durante esse período, apenas para demiti-lo semanas depois, deixou muitos torcedores se perguntando por que o clube não contratou o espanhol quando a oportunidade estava bem diante deles. Agora, com Iraola cotado para assumir o cargo, a estratégia da diretoria está sob intenso escrutínio.