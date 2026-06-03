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Andoni Iraola em vez de Xabi Alonso!? Jamie Carragher faz uma avaliação “preocupante” das decisões da diretoria do Anfield
A demissão inesperada de Arne Slot
O Liverpool surpreendeu o mundo do futebol no fim de semana ao confirmar que Slot havia sido demitido após duas temporadas no comando. Apesar de ter levado os Reds ao título da Premier League em sua primeira temporada, um decepcionante quinto lugar no segundo ano levou o Fenway Sports Group a tomar medidas drásticas. No entanto, foi o momento em que a decisão foi tomada que causou espanto em toda a região de Merseyside, especialmente considerando a disponibilidade de Alonso no início deste ano.
Alonso, que foi fortemente associado a um retorno ao Liverpool após deixar o Real Madrid em janeiro, acabou concordando em se juntar ao Chelsea no mês passado. A decisão de manter Slot durante esse período, apenas para demiti-lo semanas depois, deixou muitos torcedores se perguntando por que o clube não contratou o espanhol quando a oportunidade estava bem diante deles. Agora, com Iraola cotado para assumir o cargo, a estratégia da diretoria está sob intenso escrutínio.
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Carragher questiona a exclusão de Alonso
Em entrevista ao programa The Overlap, Carragher expressou abertamente suas preocupações em relação ao processo de tomada de decisões do clube. O ex-zagueiro do Liverpool não conseguia entender por que o diretor esportivo Richard Hughes não deu prioridade a Alonso, caso houvesse alguma dúvida sobre o futuro de Slot. Carragher considerava que o currículo de Alonso e sua familiaridade com o ambiente de alta pressão do clube faziam dele o candidato ideal para o cargo.
“Eu teria trocado ele (Slot) pelo Xabi Alonso. Assim que ele foi para o Chelsea, eu pensei que manteria o Slot”, explicou Carragher. “Quando eu pensava em Alonso, era também porque ele tirou o melhor de Florian Wirtz. Se fosse para trocar, por que não foi pelo Alonso? Com o Alonso, você tem um currículo de jogador incrível, os treinadores que o treinaram. O que ele fez no Leverkusen. Ele treinou o Real Madrid. Sei que não deu certo, mas ele está acostumado com essa pressão e esse escrutínio.”
Questões táticas para a nova era
Além do currículo do técnico, Carragher também expressou reservas táticas sobre como Iraola se encaixaria no elenco atual de Anfield. Iraola é conhecido por um estilo de jogo agressivo e de alta pressão, que exige atributos físicos específicos de seus jogadores. Há receios de que o elenco atual do Liverpool, montado para sistemas diferentes, possa ter dificuldades para se adaptar a uma filosofia tão exigente sem uma reformulação significativa.
“Se o Liverpool escolheu Iraola em vez de Alonso, isso é muito preocupante para o clube”, acrescentou Carragher. “Se for porque Alonso quer jogar com uma zaga de três, ou por causa do seu estilo de jogo, tudo bem. Mas não tenho certeza se o Liverpool tem os jogadores necessários para o estilo de alta pressão de Iraola.”
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Um verão de grandes mudanças
A mudança na comissão técnica é apenas uma parte da grande reformulação que os Reds enfrentam neste verão. Após a saída de Mohamed Salah, o novo treinador precisará encontrar um substituto de nível mundial para a ala, além de formar uma equipe técnica totalmente nova. A saída de Slot também marca a saída dos assistentes Sipke Hulshoff, Giovanni van Bronckhorst e Ruben Peeters, deixando um vazio na hierarquia do centro de treinamento.
Embora Iraola tenha provado que é capaz de reconstruir elencos após a perda de peças-chave — tendo lidado com sucesso com as vendas de jogadores-estrela no Bournemouth —, a pressão dos holofotes de Anfield é uma história totalmente diferente.