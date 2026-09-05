Isak foi a estrela absoluta do espetáculo em Portman Road, marcando duas vezes nos primeiros dez minutos para deixar o jogo fora do alcance dos anfitriões. Falando após o apito final, Iraola foi rápido em elogiar o internacional sueco, que chegou a Anfield por uma taxa recorde no futebol britânico de £ 125 milhões, vindo do Newcastle United. A finalização clínica do atacante demonstrou por que o clube estava tão determinado a levá-lo para Merseyside, e seu treinador acredita que há muito mais por vir se ele se mantiver saudável.

O espanhol enfatizou que suas expectativas para Isak vão além de apenas marcar gols, destacando a importância da intensidade de trabalho do atacante de forma geral. "Sim, com Alex, se ele estiver em forma, se estiver disponível, se estiver em boa condição, acho que ele vai entregar os números", disse Iraola aos repórteres. "Minhas exigências com Alex provavelmente não serão sobre os gols. Serão sobre outras coisas, vou exigir outras coisas para que possamos jogar bem e, se jogarmos bem, estaremos em boas posições, os gols virão. Acho que ele precisa contribuir para o coletivo e, quando todos ajudam, acho que depois os gols e o resto também virão."