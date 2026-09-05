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Andoni Iraola elogia o letal Alexander Isak após rápida dobradinha garantir primeira vitória crucial sobre o Liverpool
Iraola exalta o impacto de Isak e seu potencial para fazer gols
Isak foi a estrela absoluta do espetáculo em Portman Road, marcando duas vezes nos primeiros dez minutos para deixar o jogo fora do alcance dos anfitriões. Falando após o apito final, Iraola foi rápido em elogiar o internacional sueco, que chegou a Anfield por uma taxa recorde no futebol britânico de £ 125 milhões, vindo do Newcastle United. A finalização clínica do atacante demonstrou por que o clube estava tão determinado a levá-lo para Merseyside, e seu treinador acredita que há muito mais por vir se ele se mantiver saudável.
O espanhol enfatizou que suas expectativas para Isak vão além de apenas marcar gols, destacando a importância da intensidade de trabalho do atacante de forma geral. "Sim, com Alex, se ele estiver em forma, se estiver disponível, se estiver em boa condição, acho que ele vai entregar os números", disse Iraola aos repórteres. "Minhas exigências com Alex provavelmente não serão sobre os gols. Serão sobre outras coisas, vou exigir outras coisas para que possamos jogar bem e, se jogarmos bem, estaremos em boas posições, os gols virão. Acho que ele precisa contribuir para o coletivo e, quando todos ajudam, acho que depois os gols e o resto também virão."
- Getty Images Sport
Alívio para Iraola após garantir a primeira vitória
Para Iraola, a vitória trouxe uma sensação palpável de alívio, já que ele conquistou seus primeiros três pontos desde que assumiu o comando do Liverpool. Tendo passado anteriormente por um início difícil durante sua passagem pelo Bournemouth, o treinador queria evitar uma narrativa semelhante em Merseyside. Ele reconheceu que a equipe havia aprendido as lições das partidas anteriores, nas quais sofrer um gol cedo tornou tudo mais complicado, e elogiou a maneira profissional com que administrou o segundo tempo contra um aguerrido Ipswich.
Ao refletir sobre o impulso psicológico da vitória, Iraola admitiu seu alívio: "Com certeza. Isso não podia acontecer hoje porque acho que dois pontos também não refletem nossos dois primeiros jogos, mas eram os pontos que tínhamos. Então, com certeza, não podíamos perder mais hoje e estou feliz porque acredito que controlamos muito bem o jogo."
O técnico reflete sobre uma atuação profissional
A vitória foi construída com um início em ritmo alucinante, que fez os visitantes praticamente matarem o jogo nos dez primeiros minutos. Ao comentar a atuação, o treinador espanhol destacou que a equipe conseguiu corrigir falhas defensivas que haviam prejudicado suas partidas anteriores.
"Sim, muito satisfeito com a vitória, obviamente. Precisávamos dessa vitória e também da atuação. Especialmente no primeiro tempo, fomos um time muito bom", disse Iraola. "Colocamos muita pressão sobre o adversário e acho que começamos muito fortes no jogo. Acho que aprendemos, provavelmente, as lições dos dois últimos jogos, nos quais sofremos gols cedo, e hoje não queríamos que isso acontecesse, e fomos realmente muito fortes no primeiro tempo. No segundo tempo também, acho que de uma forma diferente."
- Getty Images Sport
Começam os preparativos para a Liga dos Campeões
O jogo sem sofrer gols, o primeiro do Liverpool desde o início de abril, oferece uma base vital enquanto o elenco se prepara para o retorno do futebol europeu. Agora, as atenções se voltam imediatamente para o grande confronto de quarta-feira pela Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, em Anfield. No entanto, a lista de inscritos para essa competição já causou surpresa, com Federico Chiesa fora do elenco do Liverpool para a fase de liga, ao lado do experiente meio-campista Wataru Endo.
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