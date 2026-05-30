Andoni Iraola deve ser nomeado o próximo técnico do Liverpool, já que os Reds pretendem agir rapidamente após a demissão de Arne Slot

O Liverpool decidiu se separar de Slot após uma temporada que não atendeu às expectativas em Anfield. O holandês deixa o cargo com efeito imediato, após uma campanha em que os Reds tiveram dificuldades para manter um ritmo consistente e ficaram aquém dos padrões esperados pela torcida e pela diretoria do clube.

A decisão sinaliza uma mudança significativa de rumo, à medida que o clube busca retornar à competição no mais alto nível. De acordo com Fabrizio Romano, o Liverpool já identificou Iraola como seu sucessor preferido. O trabalho do espanhol na Premier League e sua reputação de implementar um estilo de futebol agressivo e progressista o tornaram o principal candidato ao cargo.