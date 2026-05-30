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Andoni Iraola deve ser nomeado o próximo técnico do Liverpool, já que os Reds pretendem agir rapidamente após a demissão de Arne Slot
O Liverpool age rapidamente após a mudança de treinador
O Liverpool decidiu se separar de Slot após uma temporada que não atendeu às expectativas em Anfield. O holandês deixa o cargo com efeito imediato, após uma campanha em que os Reds tiveram dificuldades para manter um ritmo consistente e ficaram aquém dos padrões esperados pela torcida e pela diretoria do clube.
A decisão sinaliza uma mudança significativa de rumo, à medida que o clube busca retornar à competição no mais alto nível. De acordo com Fabrizio Romano, o Liverpool já identificou Iraola como seu sucessor preferido. O trabalho do espanhol na Premier League e sua reputação de implementar um estilo de futebol agressivo e progressista o tornaram o principal candidato ao cargo.
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Iraola foi identificado como o sucessor escolhido
Romano informa que o Liverpool já tomou sua decisão e está avançando com os planos para nomear Iraola. O jornalista escreveu no X: “Andoni Iraola deve se tornar o próximo técnico do Liverpool, conforme revelado hoje cedo! As negociações avançarão rapidamente para dar continuidade aos trâmites formais, mas a decisão do Liverpool já está tomada. Iraola será o próximo técnico.”
O Liverpool busca uma nova orientação tática
A decisão vem após uma difícil temporada 2025-26, na qual o Liverpool teve dificuldades para manter a regularidade, garantindo a classificação para a Liga dos Campeões apenas na última rodada e terminando 25 pontos atrás do Arsenal na tabela. Apesar de atuações positivas ocasionais sob o comando de Slot, bem como do fato de ele ter conquistado o título em sua primeira temporada no clube, a equipe não conseguiu manter um ritmo sustentável durante sua segunda temporada completa no comando. Essa estagnação acabou convencendo os dirigentes de Anfield de que uma mudança era necessária.
O perfil de Iraola, segundo relatos, se alinha perfeitamente ao desejo do Liverpool por uma abordagem de alta intensidade. Sua capacidade de implementar um sistema de pressão enérgico e maximizar os recursos o tornou uma opção atraente, à medida que o clube busca estabelecer uma nova identidade.
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Ainda há algumas formalidades a serem resolvidas antes da nomeação
Espera-se que o Liverpool dê continuidade às negociações nos próximos dias, sendo que ainda são necessárias etapas formais antes que a contratação possa ser concluída e anunciada oficialmente. Se o acordo for fechado, Iraola voltará imediatamente sua atenção para a definição dos planos do Liverpool para o verão. A contratação antecipada de um técnico permitiria ao clube iniciar a reconstrução do elenco e se preparar para uma temporada crucial, com o objetivo de levar o Liverpool de volta ao topo do futebol inglês.