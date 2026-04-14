Andoni Iraola deve deixar o Bournemouth neste verão, enquanto os rivais da Premier League ficam em alerta

O Bournemouth confirmou que Iraola deixará o clube quando seu contrato expirar, no final desta temporada. Sua saída marcará o fim de uma era de transformação para os Cherries, que se tornaram um dos times mais empolgantes de se assistir na primeira divisão inglesa sob sua orientação.

O site The Athletic afirma que o clube tentou de tudo para manter Iraola após 15 meses de negociações e, embora esteja desapontado com a sua saída, respeita a decisão dele e mantém um forte relacionamento. O Bournemouth está em boa situação apesar da saída iminente, ocupando atualmente a 11ª posição na tabela da Premier League e desfrutando de uma notável sequência de 12 jogos sem derrota.