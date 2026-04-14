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Andoni Iraola deve deixar o Bournemouth neste verão, enquanto os rivais da Premier League ficam em alerta
Fim de uma era na Costa Sul
O Bournemouth confirmou que Iraola deixará o clube quando seu contrato expirar, no final desta temporada. Sua saída marcará o fim de uma era de transformação para os Cherries, que se tornaram um dos times mais empolgantes de se assistir na primeira divisão inglesa sob sua orientação.
O site The Athletic afirma que o clube tentou de tudo para manter Iraola após 15 meses de negociações e, embora esteja desapontado com a sua saída, respeita a decisão dele e mantém um forte relacionamento. O Bournemouth está em boa situação apesar da saída iminente, ocupando atualmente a 11ª posição na tabela da Premier League e desfrutando de uma notável sequência de 12 jogos sem derrota.
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"Foi uma honra"
Iraola declarou em um comunicado à imprensa: "Foi uma honra treinar o AFC Bournemouth e estou orgulhoso do que conquistamos juntos. Agradeço aos jogadores e à comissão técnica com quem trabalhei, bem como ao Bill, que tornaram minha passagem por aqui tão especial. Sinto que este é o momento certo para me afastar, mas sempre levarei comigo lembranças fantásticas deste clube."
O presidente do Bournemouth, Bill Foley, acrescentou: “Andoni foi fundamental para definir a direção deste clube de futebol nas últimas três temporadas. Ele trouxe intensidade, inovação e uma filosofia clara que elevou o AFC Bournemouth tanto dentro quanto fora de campo. Somos extremamente gratos por sua liderança e sempre teremos ótimas lembranças do tempo em que trabalhamos juntos, bem como das conquistas que alcançamos.”
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Rivalidades da Premier League de olho em Iraola
O site The Athletic também destaca que Iraola é um dos alvos do Crystal Palace, depois que o técnico Oliver Glasner confirmou, em janeiro, que deixará o clube do sul de Londres no final da temporada. O Palace busca uma nova orientação tática e acredita que o estilo agressivo do espanhol se encaixaria perfeitamente no perfil do elenco.
Iraola já havia sido alvo do Tottenham Hotspur em março de 2025, que teria que pagar sua cláusula de rescisão de £ 10 milhões (US$ 13 milhões) para garantir seus serviços. O Tottenham acabou contratando Thomas Frank, do Brentford, após demitir Ange Postecoglou em junho. O Athletic Club também teria demonstrado interesse em contratar Iraola, com Ernesto Valverde anunciando sua saída no mês passado, mas essa possibilidade agora é considerada improvável. Iraola também foi associado ao Man Utd, com uma decisão ainda a ser tomada sobre se Michael Carrick será nomeado técnico permanente do clube.
Começa a busca por um sucessor
O site The Athletic afirma que Kieran McKenna, do Ipswich Town, está na lista do Bournemouth de possíveis substitutos para Iraola. O Ipswich, que mais uma vez disputa a promoção para a Premier League, quer manter McKenna, mas o contrato do norte-irlandês em Portman Road inclui uma cláusula de rescisão.
Quem quer que assuma o cargo terá um grande desafio pela frente. Iraola chegou ao Bournemouth vindo do Rayo Vallecano em junho de 2023 e levou o clube ao 12º lugar na Premier League em sua primeira temporada no comando. Os Cherries terminaram em nono lugar na última temporada, a nove pontos das vagas para as competições europeias. Iraola poderia sair em alta, já que o Bournemouth está atualmente a apenas dois pontos dos sete primeiros colocados.