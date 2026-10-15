AFP
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Andoni Iraola dá forte indício sobre o retorno de trio do Liverpool para o confronto com o Brentford
Boas notícias em relação às lesões
Iraola deu notícias animadoras sobre as condições físicas de Cody Gakpo, Alexander Isak e Dominik Szoboszlai. Os três jogadores, peças importantes da equipe, ficaram fora das duas últimas partidas do Liverpool após sofrerem diferentes problemas físicos enquanto representavam suas seleções durante a pausa internacional de setembro e outubro. A ausência deles pôs à prova a profundidade do elenco em um período movimentado da temporada.
Em entrevista coletiva na quinta-feira, antes da partida, o técnico espanhol foi questionado se os três poderiam jogar na próxima visita ao Gtech Community Stadium. “Ainda é cedo para dizer. Ainda temos o treino de amanhã”, disse Iraola no site oficial do clube. “É claro que eles não estavam prontos para ontem à noite [contra o LASK]. Temos que esperar para ver. Acho que ainda é muito cedo, mas, assim como disse que eles não estavam disponíveis para os jogos anteriores, desta vez deixo essa possibilidade em aberto, sim.”
- Getty Images Sport
Lidando com uma agenda atribulada
O momento desses possíveis retornos não poderia ser melhor para o Liverpool, que enfrenta uma sequência desgastante de jogos em várias competições. O time chega à partida contra o Brentford com menos de 72 horas de recuperação após a vitória com muitos gols sobre o LASK, na Áustria, pela Champions League. Diante das exigências físicas do futebol atual, contar com todas as opções para o ataque e o meio-campo é essencial para manter o bom momento na liga.
Iraola sabe bem que precisa fazer mudanças na equipe para manter o elenco descansado e evitar novas lesões musculares durante esse período intenso. A vitória em Linz teve várias alterações na escalação titular, e a torcida pode esperar mais mudanças neste fim de semana. Com outro confronto de destaque, contra o Villarreal, marcado para apenas três dias depois da partida contra o Brentford, a comissão técnica precisa equilibrar a necessidade imediata de somar pontos com a saúde de seus principais jogadores a longo prazo.
Iraola exige que o elenco esteja pronto
O técnico do Liverpool ressaltou que todos no vestiário precisam estar preparados para contribuir, sejam titulares habituais ou reservas que entram para fazer a diferença. Com o calendário apertado do outono, as oportunidades surgirão com frequência. Iraola acredita que a profundidade do elenco será decisiva para o desempenho do clube na Premier League e nas competições europeias nesta temporada.
“Especialmente neste período, em que estamos jogando praticamente a cada três dias, às vezes com menos de três dias de intervalo, precisamos de mais jogadores. Por isso, mudamos um pouco o time ontem. Vamos precisar mudar de novo no fim de semana e mais uma vez quando enfrentarmos o Villarreal, três dias depois. Precisamos de todos e, em algum momento, vamos precisar de cada um. Todos têm de estar preparados, porque provavelmente vamos precisar deles”, acrescentou o treinador.
- Getty Images Sport
Ganhando embalo em diferentes competições
O Liverpool vive um momento de embalo após a vitória por 6 a 3 em Linz, mas a Premier League representa um desafio diferente. Iraola ressaltou que todos no vestiário precisam manter o foco e estar prontos para contribuir a qualquer momento, sejam titulares habituais ou jogadores que estejam voltando do departamento médico.
“Precisamos de todos. Vamos precisar de todos em algum momento. Todos têm que estar prontos, porque provavelmente vamos precisar de cada um”, concluiu Iraola.
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