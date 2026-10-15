Andoni Iraola dá forte indício sobre o retorno de trio do Liverpool para o confronto com o Brentford

Iraola deu notícias animadoras sobre as condições físicas de Cody Gakpo, Alexander Isak e Dominik Szoboszlai. Os três jogadores, peças importantes da equipe, ficaram fora das duas últimas partidas do Liverpool após sofrerem diferentes problemas físicos enquanto representavam suas seleções durante a pausa internacional de setembro e outubro. A ausência deles pôs à prova a profundidade do elenco em um período movimentado da temporada.

Em entrevista coletiva na quinta-feira, antes da partida, o técnico espanhol foi questionado se os três poderiam jogar na próxima visita ao Gtech Community Stadium. “Ainda é cedo para dizer. Ainda temos o treino de amanhã”, disse Iraola no site oficial do clube. “É claro que eles não estavam prontos para ontem à noite [contra o LASK]. Temos que esperar para ver. Acho que ainda é muito cedo, mas, assim como disse que eles não estavam disponíveis para os jogos anteriores, desta vez deixo essa possibilidade em aberto, sim.”