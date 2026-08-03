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Andoni Iraola dá atualização sobre Jeremie Frimpong depois que o defensor do Liverpool sai mancando contra o Leeds
Iraola minimiza preocupações com a lesão de Frimpong
Os torcedores do Liverpool prenderam a respiração nos minutos finais da derrota por 4 a 2 para o Leeds United, em amistoso de pré-temporada em Chicago, quando Frimpong se tornou a mais recente preocupação defensiva do clube. O ala, que tem sido uma peça-chave na preparação de verão dos Reds, foi obrigado a deixar o campo quando faltavam cerca de 15 minutos para o fim.
Ao abordar a situação imediatamente após o apito final, Iraola tratou de esclarecer que a substituição foi mais uma medida de precaução do que uma resposta a um problema médico significativo. Em entrevista à LFCTV, o técnico do Liverpool deu uma atualização encorajadora sobre a situação do defensor. "Jeremie pediu para sair; não acho que seja uma lesão", explicou Iraola. "Acho que foi apenas uma sobrecarga e acho que ele não está lesionado. Nesse sentido, não acho que tenhamos perdido ninguém."
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Lidando com uma difícil lista médica de verão
O alívio em relação a Frimpong é particularmente marcante diante da situação atual do departamento médico do Liverpool. O Liverpool enfrentou um verão frustrante no aspecto físico, com vários nomes importantes já afastados ou seguindo programas individuais. Joe Gomez é uma ausência notável, depois de sofrer uma lesão que deve deixar o versátil defensor fora de ação por aproximadamente um mês. Esse golpe obrigou Iraola a mexer em suas opções durante a turnê pelos Estados Unidos, tornando a condição física dos demais titulares ainda mais crucial à medida que a temporada da Premier League se aproxima.
Além disso, o elenco administra vários processos de recuperação de longo prazo. Giovanni Leoni e Stefan Bajcetic trabalham para voltar após problemas significativos, enquanto o novo reforço Jeremy Jacquet vem sendo tratado com extremo cuidado e ainda não atuou em uma partida. A comissão técnica não está correndo nenhum risco com o francês enquanto busca integrá-lo ao sistema de alta intensidade preferido pelo novo comando.
Iraola faz balanço do progresso na turnê pelos Estados Unidos
Apesar da derrota para o Leeds e das preocupações subjacentes com lesões, Iraola segue positivo em relação ao trabalho que sua equipe realizou durante a passagem pela América do Norte. A turnê deu ao treinador a oportunidade de ver em primeira mão a dimensão global do clube, ao mesmo tempo em que testou suas ideias táticas contra adversários variados.
"No fim, dá para ver que este é um clube enorme", disse Iraola. "Todos os torcedores que temos, mesmo no exterior, queremos estar prontos para o início da temporada, e é nesse momento que as pessoas querem nos ver jogar bem e conseguir resultados."
- AFP
O que vem a seguir para o Liverpool?
A programação de pré-temporada do Liverpool está longe de terminar, com dois prestigiosos compromissos em casa ainda no calendário. O Liverpool voltará a Anfield para receber Monaco e Como em seus últimos ensaios antes do início das competições oficiais. O verdadeiro teste virá pouco depois, quando o Liverpool viajará para o St James' Park para iniciar sua campanha na Premier League contra o Newcastle, onde a intensidade exigida por Iraola será colocada à prova máxima em um ambiente fora de casa difícil.
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