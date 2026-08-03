Os torcedores do Liverpool prenderam a respiração nos minutos finais da derrota por 4 a 2 para o Leeds United, em amistoso de pré-temporada em Chicago, quando Frimpong se tornou a mais recente preocupação defensiva do clube. O ala, que tem sido uma peça-chave na preparação de verão dos Reds, foi obrigado a deixar o campo quando faltavam cerca de 15 minutos para o fim.

Ao abordar a situação imediatamente após o apito final, Iraola tratou de esclarecer que a substituição foi mais uma medida de precaução do que uma resposta a um problema médico significativo. Em entrevista à LFCTV, o técnico do Liverpool deu uma atualização encorajadora sobre a situação do defensor. "Jeremie pediu para sair; não acho que seja uma lesão", explicou Iraola. "Acho que foi apenas uma sobrecarga e acho que ele não está lesionado. Nesse sentido, não acho que tenhamos perdido ninguém."