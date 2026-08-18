O Liverpool deu um passo enorme para garantir um dos jovens talentos mais empolgantes da Europa após chegar a um acordo sobre os termos financeiros de um contrato de cinco anos com o ponta do PSG Mbaye, de acordo com Fabrice Hawkins, da RMC Sport. O internacional senegalês de 18 anos surgiu como alvo prioritário do técnico Andoni Iraola, que busca acrescentar ainda mais velocidade e juventude ao setor ofensivo do clube de Merseyside após a chegada anterior de Victor Munoz, vindo do Osasuna.

O adolescente muito bem avaliado, que também despertou o interesse do gigante alemão Bayer Leverkusen, teria como prioridade uma transferência para a Premier League. Mbaye fez 29 partidas pela equipe de Luis Enrique na última temporada e marcou três gols, mas tem encontrado dificuldade para ter minutos regulares atrás de nomes como Ousmane Dembele e Khvicha Kvaratskhelia.



