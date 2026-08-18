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Muhammad Zaki

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Andoni Iraola consegue o que queria! Avanço alcançado com o Liverpool acertando termos com ponta do PSG em meio à perseguição por Bradley Barcola

Mercado da bola
Liverpool
PSG
I. Mbaye
B. Barcola
Premier League
Campeonato Francês

O Liverpool deu um passo importante em sua campanha de contratações para o verão após chegar a um acordo em termos pessoais com o ponta do Paris Saint-Germain Ibrahim Mbaye. O clube agora estaria trabalhando para finalizar uma sensacional investida dupla sobre o campeão europeu, que também levaria Bradley Barcola a Anfield.

  • Mbaye acerta contrato de cinco anos com Anfield

    O Liverpool deu um passo enorme para garantir um dos jovens talentos mais empolgantes da Europa após chegar a um acordo sobre os termos financeiros de um contrato de cinco anos com o ponta do PSG Mbaye, de acordo com Fabrice Hawkins, da RMC Sport. O internacional senegalês de 18 anos surgiu como alvo prioritário do técnico Andoni Iraola, que busca acrescentar ainda mais velocidade e juventude ao setor ofensivo do clube de Merseyside após a chegada anterior de Victor Munoz, vindo do Osasuna.

    O adolescente muito bem avaliado, que também despertou o interesse do gigante alemão Bayer Leverkusen, teria como prioridade uma transferência para a Premier League. Mbaye fez 29 partidas pela equipe de Luis Enrique na última temporada e marcou três gols, mas tem encontrado dificuldade para ter minutos regulares atrás de nomes como Ousmane Dembele e Khvicha Kvaratskhelia.


    • Publicidade
  • Bradley BarcolaGetty

    Oferta por Barcola aumenta para € 135 milhões

    Enquanto o acordo por Mbaye avança rapidamente, o Liverpool também intensificou sua investida por Barcola com uma oferta melhorada de € 135 milhões. O internacional francês de 23 anos é um alvo de longa data do Liverpool, e a proposta mais recente sinaliza a intenção do clube de finalmente atingir a alta avaliação do PSG.

    O Liverpool tem sido cauteloso para não pagar acima do valor, especialmente depois de estabelecer uma taxa recorde do clube de £ 125 milhões por Alexander Isak no verão passado. No entanto, com o fundador da Amazon, Jeff Bezos, entrando na estrutura de capital do clube, o cenário financeiro em Anfield mudou, permitindo uma abordagem mais agressiva no mercado. O Liverpool agora aguarda uma resposta final do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, enquanto tenta encerrar uma das maiores novelas da janela.


  • Luis Enrique segue em silêncio

    O técnico do PSG, Luis Enrique, fez pouco para conter as especulações em torno de seus pontas de saída. Tanto Barcola quanto Mbaye ficaram fora do elenco que enfrentou o Lens na derrota no Trophées des Champions, apesar de terem ficado apenas no banco, sem entrar em campo, dias antes, na vitória sobre o Aston Villa pela Supercopa da Uefa. Questionado sobre o futuro da dupla e a ausência deles da equipe, o ex-treinador do Barcelona deu uma resposta direta à imprensa presente. Ele disse aos repórteres que "vai falar sobre a janela de transferências quando ela estiver fechada", antes de sair da sala.


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  • Ferran TorresGetty

    Reformulação do elenco parisiense continua

    As possíveis saídas de Mbaye e Barcola acontecem em meio a uma reformulação significativa na capital francesa. O PSG já se movimentou para garantir sua próxima geração de talentos, concluindo acordos por Ferran Torres, do Barcelona, e Mika Godts, do Ajax.

    O Liverpool vê uma oportunidade de tirar proveito desse período de transição. Com a saída do talismã egípcio Mohamed Salah, o clube está desesperado para garantir que o elenco seja reforçado de forma suficiente antes do fim da janela de transferências.

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